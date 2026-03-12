España Cultura

Andrea Bocelli responde a Timothée Chalamet tras su crítica a la ópera y el ballet: “Algún día descubrirá que vienen de la misma fuente que el cine”

El cantante italiano se ha sumado a la ola de críticas al actor tras sus polémicas declaraciones sobre la relevancia de esas dos disciplinas artísticas

Andrea Bocelli ha respondido a
El cantante Andrea Bocelli respondió a los comentarios de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, expresados durante el Variety & CNN Town Hall. El tenor italiano afirmó estar “sorprendido” por la visión del actor y defendió la vigencia de ambas disciplinas artísticas, que —según sus palabras— comparten con el cine una raíz común: la emoción humana. Durante la conversación moderada por Matthew McConaughey, Chalamet reflexionó sobre el papel del cine y las preferencias contemporáneas del público. Mencionó que, aunque respeta a quienes buscan preservar géneros como la ópera o el ballet, no aspira a trabajar en ámbitos en los que siente que la relevancia cultural está en entredicho. “No quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o cosas donde es como, ‘Hey, mantén esto vivo’. Aunque sea como, ya nadie se interesa por esto. Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera”, dijo el actor.

Las palabras de Chalamet generaron reacciones inmediatas en el mundo de la música lírica y la danza. Entre las voces más destacadas, Andrea Bocelli se pronunció a través de una entrevista concedida a People. El tenor sostuvo que existe un desconocimiento sobre el verdadero alcance de la ópera y el ballet. “Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que no hemos experimentado realmente”, señaló. Para Bocelli, tanto la ópera como el ballet son “formas de arte que han cruzado siglos y continúan hablando al corazón humano, porque responden a una necesidad profunda de belleza, verdad y emoción”. Insistió en que estas disciplinas no pertenecen al pasado, sino que siguen siendo lenguajes vivos capaces de emocionar, hacer reflexionar y unir a diferentes generaciones.

En su declaración, Bocelli subrayó: “No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones”. Añadió que la ópera y el ballet “vienen de la misma fuente” de emociones que el cine, invitando a Chalamet a descubrirlo por sí mismo. “Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que entiende el poder de las emociones, algún día descubrirá que la ópera y la danza provienen de esa misma fuente”. El cantante extendió una invitación personal al actor: “Si alguna vez siente curiosidad, estaré feliz de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces solo se necesitan unos minutos para entender por qué, después de siglos, esta música sigue siendo amada en todo el mundo”.

La reacción del mundo del arte

La respuesta de Bocelli se sumó a la de otras figuras e instituciones del mundo de la ópera. Tras la difusión de los comentarios de Chalamet, varias casas de ópera y compañías de ballet de distintos países aprovecharon sus redes sociales para pronunciarse. La mayoría de estas entidades invitaron públicamente al actor a presenciar una función o a conocer de cerca el trabajo de sus artistas. El Royal Opera House de Londres compartió un video en Instagram mostrando a su equipo y sus intérpretes en plena actividad, acompañado de un mensaje dirigido indirectamente a Chalamet: “Cada noche en el Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Por la música. Por la narrativa. Por la magia del espectáculo en vivo. Si quiere reconsiderar, nuestras puertas están abiertas”. Otras instituciones siguieron el ejemplo, reiterando la vitalidad de estos géneros y la respuesta del público. La discusión se viralizó en redes sociales, generando debates entre defensores de la ópera, el ballet y el cine como formas de expresión artística contemporánea.

Andrea Bocelli es ampliamente reconocido como una de las máximas autoridades actuales en el canto lírico. Ha vendido más de 90 millones de discos a lo largo de su carrera y ha sido nominado en cinco ocasiones a los premios Grammy. Su trayectoria lo ha convertido en un referente global, y su voz ha llegado a públicos diversos, traspasando las fronteras tradicionales de la ópera.

Esta posición le otorga un peso especial a sus palabras en el debate sobre la vigencia de la ópera y el ballet. Bocelli no solo defendió la relevancia de estos géneros, sino que propuso un acercamiento abierto y sin prejuicios. “A veces solo hacen falta unos minutos escuchando esta música en directo para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”, reiteró el tenor italiano. Las declaraciones de Bocelli y la reacción de la comunidad artística reflejan la persistencia de la ópera y el ballet como expresiones vivas. El intercambio con Chalamet reavivó la conversación sobre el lugar de las artes escénicas en la cultura contemporánea.

