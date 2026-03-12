Kevin Spacey negó ser adicto al sexo: “Era muy obvio que querían que yo fuera uno”

Kevin Spacey negó ante el tribunal de Santa Mónica padecer adicción sexual y cuestionó su diagnóstico en la clínica The Meadows de Arizona (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Kevin Spacey declaró el martes ante un tribunal de Santa Mónica que no es un adicto al sexo y que un centro de rehabilitación en Arizona intentó convencerlo de asumir ese diagnóstico para utilizarlo como portavoz famoso de la adicción sexual.

El actor compareció como testigo en el marco de un juicio civil relacionado con la fallida última temporada de la serie House of Cards.

En ese sentido, testificó que al ingresar a The Meadows —una lujosa clínica de rehabilitación en Arizona a la que acudió tras ser acusado de acoso sexual— un profesional médico le informó inicialmente que no cumplía con los criterios de adicto al sexo.

Sin embargo, el artista reveló que más tarde se enteró de que el centro lo había diagnosticado con trastorno de compulsión sexual.

El actor reveló que el centro de rehabilitación le propuso ser portavoz de la adicción sexual debido a su fama internacional (REUTERS/Yara Nardi)

“Solo me enteré después de que, de hecho, me habían diagnosticado como sexualmente compulsivo”, declaró. “No puedo disputarlo profesionalmente, pero sí puedo disputarlo personalmente”.

Spacey agregó que el fundador del centro de rehabilitación le solicitó posteriormente que fuera portavoz de la adicción sexual, lo que para él dejó en evidencia las verdaderas intenciones del centro.

“Era muy obvio que querían que yo fuera un adicto al sexo”, afirmó ante el tribunal, según consignó TMZ.

El ganador del Oscar también cuestionó la veracidad de los registros médicos elaborados durante su estadía en The Meadows.

“A lo largo de los registros médicos hay comentarios atribuidos a mí que nunca dije”, declaró ante el tribunal, de acuerdo con The Hollywood Reporter. “Tienen la impresión de que tengo acento británico y de que tengo esposa”.

"Era muy obvio que querían que yo fuera un adicto al sexo", sostuvo Spacey sobre el diagnóstico (REUTERS/Susannah Ireland)

La implosión de la última temporada de “House of Cards”

La declaración de Kevin Spacey se produce en el contexto de un litigio entre Media Rights Capital (MRC), la productora detrás de House of Cards, y su aseguradora.

El juicio, que comenzó con alegatos de apertura a principios de mes y se espera se extienda por varias semanas más, gira en torno a si Spacey tenía una enfermedad legítima que le impedía filmar la sexta temporada de la serie, lo que habilitaría una millonaria reclamación al seguro.

Según THR, Spacey sostuvo que estaba listo y dispuesto para filmar la última entrega, pero que fue injustamente expulsado de la producción con base en acusaciones falsas.

Además, con el fin de que los productores pudieran presentar una reclamación masiva al seguro, MRC busca una compensación superior a los 100 millones de dólares.

En un acuerdo inusual, el actor pactó con MRC la reducción de un laudo arbitral de 31 millones de dólares en su contra a cambio de entregar sus registros médicos, piezas clave para que la productora convenza al jurado de que él padecía una enfermedad que le impedía trabajar.

Kevin Spacey testificó su disposición para continuar en "House of Cards" y alegó que fue expulsado injustamente por acusaciones falsas (Netflix)

Relató además que, antes de ingresar a rehabilitación, el entonces CEO de Netflix, Ted Sarandos, le transmitió su respaldo a través de su representante.

"Dijo que yo era familia, que éramos socios, que nada de esto afectaría a House of Cards y que irían a un receso y que nada pasaría hasta el Día de Acción de Gracias", testificó el intérprete de Frank Underwood.

No obstante, durante esas festividades, se enteró de que Netflix había roto públicamente su relación con él y también había archivado Gore, otro proyecto protagonizado por Spacey.

El juicio también incluyó referencias a denuncias internas en el set. Kevin Spacey mencionó una queja contra el actor Michael Kelly, señalando que “hubo un incidente en el que jaló a una mujer miembro del equipo hacia una cama”, convirtiéndose en algo de lo que “la gente hablaba”.

También se aludió a una queja contra Robin Wright, aunque sin precisar su naturaleza.

El juicio abordó denuncias internas en el set, incluyendo quejas contra Michael Kelly y Robin Wright durante la producción (Netflix)

El juicio en Santa Mónica se suma a una larga serie de comparecencias legales del actor, entre ellas un proceso por agresión sexual en Londres en 2023, del que resultó absuelto.