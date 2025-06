La razón por la que Robin Wright ganó menos dinero que Kevin Spacey en “House of Cards”

Robin Wright aseguró que no podían pagarle el mismo salario que a Kevin Spacey en "House of cards". (Escena de "House of cards")

Robin Wright alzó la voz sobre la desigualdad salarial que enfrentó durante su trabajo en House of Cards, al compartir su experiencia durante un evento moderado por Variety en el Festival de Televisión de Montecarlo.

La actriz de 59 años recordó lo difícil que fue negociar una remuneración equitativa con su coprotagonista Kevin Spacey, a pesar de que su personaje, Claire Underwood, había alcanzado una popularidad equiparable a la de Frank Underwood, el rol interpretado por Spacey.

“Cuando dije: ‘Creo que es justo porque mi personaje se volvió tan popular como el suyo’, me respondieron: ‘No podemos pagarte lo mismo que a un actor varón, así que te haremos productora ejecutiva y podrás dirigir. Te daremos tres cheques diferentes’”, explicó.

Robin Wright afirmó que su salario era menor al de Kevin Spacey en "House of Cards" porque no había ganado un Oscar. (Netflix)

Y añadió: “Yo pregunté: ‘¿Por qué no pueden pagarme como actriz?’ Y la respuesta fue: ‘Porque no ganaste un Oscar’”.

La artista subrayó cómo este tipo de argumentos han sido norma en la industria durante décadas.

“Así ha sido siempre. Si preguntas por qué cierta actriz no gana lo mismo que Will Smith, te dicen: ‘Después de que ganes un premio, lo consideraremos’. Ni siquiera basta con una nominación. ¿Por qué eso debería determinar un aumento de sueldo?”, cuestionó.

Frente a la inequidad, Robin Wright decidió tomar otro camino. Fue entonces cuando un camarógrafo en el set de House of Cards le sugirió que intentara dirigir y aseguró que lo que empezó como una alternativa terminó convirtiéndose en una “bendición”

“Estar enojada no iba a cambiar nada. Aprendí muchísimo en esa serie. No sentí presión, me animaron a hacerlo”, dijo.

Robin Wright admitió que dirigir "House of cards" fue una grata experiencia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De hecho, Robin Wright no solo dirigió varios episodios, sino que también asumió el liderazgo absoluto de la serie en su sexta y última temporada, luego de que Kevin Spacey fuera despedido tras ser acusado de conducta sexual inapropiada.

“Me tocó llevar las riendas. Fue una experiencia transformadora”, comentó.

Durante su intervención, Wright también reflexionó sobre el impacto cultural de House of Cards, la primera serie producida exclusivamente para Netflix.

“Cuando David Fincher me la presentó, dijo: ‘Esto será el futuro, va a ser revolucionario’. Y miren dónde estamos ahora”, dijo, refiriéndose al auge del streaming en la industria del entretenimiento.

Robin Wrigh no imaginó el alcance que tendría "House of cards" (VALERIE MACON / AFP)

Incluso, la actriz reconoció que la serie también revitalizó su carrera en un momento clave.

“Hay una etapa, entre los 30 y 40 años, en la que no hay papeles para mujeres. Fue una época árida. Entonces llegó House of Cards y me permitió mantenerme vigente. No sé si habría conseguido papeles en el cine en ese momento”, admitió.

Wright no eludió hablar del polémico final de la serie. “Esa fue mi idea, así que... lo siento”, dijo entre risas, revelando que inicialmente propuso que Frank matara a Claire, pero el rumbo cambió tras la salida de Spacey.

Robin Wright confesó que "House of Cards" reavivó su carrera. (Netflix)

Finalmente, Robin Wright hizo alusión a sus roles más emblemáticos en el cine: Jenny en Forrest Gump y Buttercup en The Princess Bride, los cuales la han posicionado como una de las estrellas de Hollywood más recordadas de todos los tiempos.

“La gente todavía me pregunta por esas películas. Solo por esas películas”, comentó.