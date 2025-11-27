Kevin Spacey se enfrentará a tres acusaciones más de agresión sexual en el Tribunal Civil de Londres

Entretenimiento

El Tribunal Superior de Londres
El Tribunal Superior de Londres programó provisionalmente para el 12 de octubre de 2026 el juicio civil por agresión sexual contra Kevin Spacey (REUTERS/Yara Nardi)

El actor estadounidense Kevin Spacey deberá responder ante la justicia británica a tres demandas civiles por agresión sexual, presentadas por tres hombres que alegan haber sido víctimas del intérprete entre 2000 y 2013.

Tentativamente, el proceso civil y las audiencias comenzarían el próximo año, informó la BBC.

Los demandantes —dos de ellos que participaron en el proceso penal previo contra Spacey, y un tercero que renunció al anonimato— presentaron sus acusaciones ante el Tribunal Superior de Londres, argumentando que fueron víctimas de agresiones sexuales durante su tiempo en contacto con el actor.

En la audiencia preliminar, la jueza Christina Lambert fijó como fecha provisional de juicio el 12 de octubre de 2026, aunque aún no se ha decidido si los tres casos se resolverán en un solo juicio o en tres procesos consecutivos.

Según los documentos judiciales, los hechos que se denuncian habrían ocurrido cuando Spacey formaba parte del elenco o lideraba actividades en el teatro Old Vic Theatre de Londres, institución de la cual fue director artístico entre 2004 y 2013.

El demandante identificado como LNP
El demandante identificado como LNP asegura haber sido agredido deliberadamente en 12 ocasiones mientras Kevin Spacey trabajaba en el teatro Old Vic.

Detalles de las denuncias

Uno de los demandantes, identificado únicamente como “LNP”, asegura que Spacey lo agredió sexualmente en unas 12 ocasiones entre 2000 y 2005. Otro, bajo seudónimo “GHI”, afirma que fue agredido en 2008, lo que le habría causado daños psiquiátricos y pérdidas económicas. Su demanda civil original data de 2022, pero quedó en suspenso cuando se priorizaron los cargos criminales.

El tercer denunciante es Ruari Cannon, quien renunció a su anonimato y afirma que fue “manoseado” en 2013 en una fiesta tras una noche de prensa de la obra Sweet Bird of Youth en el Old Vic. Cannon participó en el documental de 2024 Spacey Unmasked, donde contó su versión al público.

Spacey ha negado las nuevas acusaciones. Formalmente impugnó dos de las demandas y aún no presentó su defensa en la tercera. En su momento fue absuelto en un juicio penal en 2023, tras ser acusado por otros cuatro hombres.

El denunciante GHI afirma haber
El denunciante GHI afirma haber sufrido daños psiquiátricos y pérdidas económicas tras un presunto episodio ocurrido en 2008. REUTERS/Yara Nardi

Spacey ha estado involucrado en una serie de litigios desde que se hicieron públicas las primeras denuncias en 2017 en el marco del movimiento #MeToo. A pesar de que ha salido bien librado en sus procesos iniciales —fue absuelto en 2022 en un juicio civil en Nueva York, y en 2023 en Londres—, las demandas han continuado acumulándose.

Ahora, en el fuero civil, el actor volverá a ser cuestionado. La defensa de los demandantes, representada por la abogada Elizabeth-Anne Gumbel KC, exhortó a que los tres casos sean escuchados en un solo juicio. Ello, con el fin de evitar que los acusados y Spacey tengan que declarar en múltiples oportunidades, lo que consideran más justo y eficiente.

Kevin Spacey niega todas las
Kevin Spacey niega todas las acusaciones y fue absuelto previamente de nueve cargos penales de delitos sexuales en Londres en 2023. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Spacey, ganador del Oscar en 1999, protagonizó titulares este mes luego de que se viralizaran sus declaraciones sobre su estilo de vida actual. En conversación con The Telegraph, había dicho que “no tenía un hogar” y que se encontraba viviendo “en hoteles y Airbnbs” pues va a donde hay trabajo. Asimismo, el artista de Hollywood también explicó que sus litigios habían afectado severamente su situación financiera.

No obstante, el actor publicó un nuevo video en sus redes sociales este domingo para aclarar algunas “exageraciones”, ya que no se encuentra en “situación precaria”, en el sentido estricto de la palabra. Spacey enfatizó que su ausencia de residencia fija se debe, principalemente, a su agenda itinerante.

“Hay muchas personas viviendo en callejones, en sus autos o en situaciones financieras terribles. Mi corazón está con ellos, pero es evidente, incluso en el artículo, que yo no soy una de esas personas, ni intenté decir que lo era”, indicó.

