Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

Dogstar - All In Now (Official Music Video) (Crédito: Dogstar YouTube)

El actor Keanu Reeves vuelve a destacar en el ámbito musical como bajista de Dogstar, con el anuncio del lanzamiento de All In Now, el cuarto álbum de estudio de la banda, que llegará al público el 29 de mayo. El grupo estadounidense acompaña este regreso con una gira por Norteamérica y una edición especial para coleccionistas, consolidando su retorno a la actividad tras años de ausencia.

Un lanzamiento con edición limitada y propuesta renovada

Dogstar, integrada por Keanu Reeves, Robert Mailhouse y Bret Domrose, presenta All In Now como parte de una estrategia de reactivación que incluye una edición limitada en vinilo de vidrio claro, dirigida a fanáticos y coleccionistas.

Según el portal argentino Indie Hoy, la producción de este formato especial apunta a captar la atención de quienes valoran piezas exclusivas y buscan artículos de colección dentro de la industria musical.

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, 'All In Now', programado para el 29 de mayo (@dogstarband instagram)

El álbum, que incluye temas inéditos, marca el regreso de la banda al estudio después de una prolongada pausa y refleja una evolución en su sonido.

La propuesta musical integra influencias contemporáneas y mantiene la identidad rockera de los años 90 que caracterizó a Dogstar en sus inicios, permitiendo una conexión tanto con seguidores históricos como con nuevas audiencias.

Gira norteamericana: alcance y repertorio

La vuelta de Dogstar a los escenarios se materializa en una gira que recorrerá ciudades emblemáticas de Estados Unidos y Canadá entre mayo y septiembre.

La banda estadounidense retoma la actividad con una extensa gira por Estados Unidos y Canadá, incluyendo ciudades emblemáticas en su calendario (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

El grupo ha difundido el calendario completo de presentaciones, que abarcará recintos de mediano y gran aforo en mercados clave de Norteamérica. De acuerdo con Indie Hoy, el tour representa una oportunidad para que la banda restablezca la relación directa con el público y exhiba su repertorio renovado.

La gira de All In Now incluirá canciones del nuevo disco y clásicos de la banda, con la incorporación de sorpresas inéditas en cada presentación. Este enfoque busca ofrecer una experiencia integral a los asistentes y posicionar a Dogstar dentro del circuito actual del rock alternativo.

Primer sencillo: identidad sonora y mensaje

El sencillo 'All In Now', primer adelanto del álbum, muestra influencias de Queens of the Stone Age e incorpora matices de post punk en su sonido

Como anticipo del nuevo álbum, Dogstar lanzó el sencillo “All In Now”, acompañado de un videoclip que enfatiza la estética visual y musical del grupo. Indie Hoy destaca que el tema se inspira en el sonido de Queens of the Stone Age, apreciable en la guitarra y la voz, y añade matices de post punk en la base rítmica. Este sencillo sirve como carta de presentación de la nueva etapa del grupo y refleja una madurez artística consolidada.

La letra de “All In Now” aborda la aceptación de los propios límites y promueve la autoafirmación ante las adversidades, elementos que refuerzan el perfil introspectivo de la banda en esta fase. El videoclip complementa el mensaje musical con imágenes que evocan la trayectoria de Dogstar y su apuesta por la autenticidad.

Antecedentes de Dogstar y su impacto

Dogstar se formó en los años 90 y ganó notoriedad gracias a Keanu Reeves, logrando consolidar una base de seguidores en la escena alternativa

Dogstar se formó a comienzos de los años 90, coincidiendo con el reconocimiento internacional de Keanu Reeves por su trabajo en películas como Matrix y Máxima velocidad. El impulso mediático proporcionado por la figura del actor permitió al grupo lanzar dos álbumes de estudio entre 1996 y 2000, consolidando una base de seguidores y cierto prestigio en la escena alternativa.

Tras un extenso período de inactividad, la banda reapareció en 2023 con una actuación en el festival BottleRock Napa Valley y la publicación de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Según Indie Hoy, esa presentación fue recibida positivamente tanto por el público como por los propios músicos, quienes decidieron capitalizar el momento para producir nuevo material y retomar la actividad en vivo.

Perspectivas y consolidación en la escena actual

La combinación de la herencia noventera, nuevos matices sonoros y el impulso mediático de Keanu Reeves consolidan la vuelta de Dogstar al rock alternativo (@dogstarband instagram)

Con el lanzamiento de All In Now y la gira norteamericana, Dogstar apuesta a fortalecer su posicionamiento en la industria musical contemporánea. La edición limitada en vinilo de vidrio claro y la selección de repertorio buscan atraer tanto a coleccionistas como a nuevos oyentes, mientras que la presencia de Keanu Reeves asegura una proyección mediática relevante.

La banda encara este nuevo ciclo con una propuesta que combina su herencia noventera y una visión actualizada, enfocada en el contacto directo con su público y la exploración de nuevos matices sonoros. Dogstar se presenta como un proyecto consolidado, dispuesto a revitalizar su legado y expandir su alcance en la escena del rock alternativo.