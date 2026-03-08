Entretenimiento

El episodio de Bob Esponja que cambió la carrera de Charlie Puth y lo impulsó a buscar la originalidad

El cantante sorprendió al confesar que la animación y el sonido de Bob Esponja influyeron profundamente en su vida y su música, inspirando incluso el proceso creativo de su próximo álbum y marcando su identidad artística

Charlie Puth reveló que el
Charlie Puth reveló que el diseño sonoro de Bob Esponja es clave en la creación de su nuevo álbum, cuya fecha de lanzamiento es el 27 de marzo

La inesperada confesión de Charlie Puth sobre el sonido de Bob Esponja llamó la atención de su público. Durante su participación en Hot Ones, el programa de entrevistas con celebridades y salsas picantes producido por First We Feast influyeronhan influido tanto en su personalidad como en la de su esposa.

Puth también indicó que este vínculo impactó en la creación de su nuevo álbum, previsto para el 27 de marzo.

Explicó que su admiración por la serie va más allá del entretenimiento. De acuerdo con declaraciones dada en First We Feast, el episodio Band Geeks “es el mejor episodio de televisión jamás realizado. Mi personalidad está basada en ese programa, y también la de mi esposa”. Este lazo con el universo de Bob Esponja fue central tanto en su vida privada como en su desarrollo profesional.

Importancia de Band Geeks para Puth

El episodio Band Geeks de
El episodio Band Geeks de Bob Esponja es considerado por Charlie Puth como el mejor de la televisión e inspiración para su personalidad y carrera

Al recordar el episodio, Puth se mostró entusiasta: “Cuando ves la toma desde arriba de Pearl, la hija de Don Cangrejo, enorme entre nematodos y peces, es lo más...” El artista dedicó también un homenaje al creador de la serie: “Stephen Hillenburg, que en paz descanse. Mi personalidad está basada en ese show, y la de mi esposa también”.

Para el músico, la serie supera la simple comedia infantil. Detalló que le marcó desde pequeño y que sigue inspirándolo a la hora de abordar la creatividad y el humor en su trabajo.

El sonido de Bob Esponja y su impacto en la creatividad musical

La pasión por el diseño sonoro de Bob Esponja es un rasgo constante en Charlie Puth. En First We Feast, sostuvo: “Admiro la forma en que utiliza recursos musicales y sonoros para crear algo único. Muchas veces me encuentro intentando emular esa originalidad en mis propias canciones”.

Charlie Puth destaca que los
Charlie Puth destaca que los recursos musicales originales de Bob Esponja influyen directamente en sus procesos creativos y en la búsqueda de sonidos únicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Puth afirmó que los sonidos característicos de la serie y sus estructuras musicales poco convencionales alimentan su inspiración y motivan su búsqueda de nuevas ideas. “Busco sorprender en mis composiciones como lo hacía Bob Esponja”, apuntó.

El impacto de esos elementos se refleja en su análisis: “La creatividad de Bob Esponja y su creador me marcan cada día. No hay límites al experimentar con el sonido”. Considera prioritario que cada tema destaque y conecte con la audiencia, de manera similar a como lo logra la serie con sus espectadores.

De la animación al estudio de grabación

El músico analiza las transiciones
El músico analiza las transiciones y estructuras musicales poco convencionales de Bob Esponja para inspirar melodías y arreglos en su próximo trabajo discográfico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charlie Puth reconoció que buena parte de su motivación y ética de trabajo están relacionadas con el legado de Bob Esponja. Declaró en la entrevista recabada por First We Feast: “Haré cualquier cosa por la música”. Expresó su interés en motivar a otros a convertir sus pensamientos en arte musical, inspirado por la creatividad sin límites que percibe en el dibujo animado.

Para el artista, la experiencia en Hot Ones reafirmó su deseo de motivar a la audiencia a dejar huella. Sostiene que la creatividad auténtica puede transformar el arte en una forma de vida y conectar a personas de distintos orígenes.

Para Charlie Puth, la influencia de Bob Esponja trasciende la música y alcanza aspectos profundos de su identidad. Durante la entrevista, el cantante destacó que la serie no solo le enseñó sobre creatividad, sino también sobre autenticidad y resiliencia. Comentó que, en momentos de bloqueo creativo, suele volver a ver episodios de la serie para reconectarse con ese espíritu lúdico y experimental que tanto admira.

El vínculo de Charlie Puth
El vínculo de Charlie Puth con Bob Esponja influye en su vida personal y profesional, así como en la de su esposa, según declaraciones en Hot Ones

Además, admitió que algunas melodías y arreglos de su próximo álbum surgieron tras analizar las transiciones musicales del programa. Puth considera que la capacidad del show para reinventarse es un modelo a seguir en su propia carrera artística. La música de Bob Esponja inspira a Puth en cada proyecto nuevo.

