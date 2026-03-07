De la música al campo: Blake Shelton y Gwen Stefani muestran su faceta más auténtica

Blake Shelton y Gwen Stefani preparan la tierra en su granja de Oklahoma, dando inicio a su nuevo proyecto agrícola en pareja.

Blake Shelton y Gwen Stefani han fortalecido su vida en común con la puesta en marcha de un proyecto agrícola de gran escala en su granja de Oklahoma. La pareja, casada desde 2021, decidió transformar parte de su propiedad en un espacio de jardinería profesional, trabajando juntos en cada etapa del proceso, según informó E! Online.

Shelton y Stefani se dedican a preparar la tierra para cultivar productos como maíz dulce, tomates, pimientos y calabazas. Este nuevo emprendimiento, anunciado en marzo de 2026, busca consolidar su vínculo y demostrar su compromiso personal y profesional, al tiempo que enfrentan rumores sobre su relación.

El cantante explicó en un video publicado en redes sociales, recogido por E! Online, que este año decidieron dedicarse a la jardinería de forma profesional. “Mi esposa, se llama Gwen, y yo estuvimos poniendo este plástico ayer. Solo nosotros dos, nadie más”, dijo Shelton, quien reconoció la exigencia física de la tarea, aunque insistió en su entusiasmo: “Fue difícil, pero vamos a plantar vegetales en este lugar”.

La vida en pareja de Blake Shelton y Gwen Stefani en la granja

La pareja se encarga personalmente de la colocación de plásticos y el acondicionamiento del terreno para el cultivo de vegetales como tomates y maíz dulce.

El cambio de California a Oklahoma ha supuesto una nueva etapa para Gwen Stefani, quien, en declaraciones previas retomadas por el medio citado, señaló que crecer en el condado de Orange no se parece en nada a la vida rural del centro de Estados Unidos.

“Poder experimentar el ambiente de una granja es algo que nunca imaginé. Ha resultado ser una experiencia increíble”, afirmó Stefani.

La adaptación de Stefani a esta vida rural ha marcado su cotidianidad y la dinámica de convivencia con Blake Shelton. Ambos comparten actividades en el campo y momentos familiares que, según la cantante, le han permitido descubrir el valor de la tranquilidad y la naturaleza, lejos del entorno urbano.

Shelton suele mostrar estas escenas en sus redes sociales, como cuando compartió una fotografía besando a Stefani junto al mensaje: “Mi persona favorita… Te amo, preciosa”.

Shelton y Stefani comparten momentos en el campo, integrando a la familia y mostrando su convivencia en redes sociales.

Respaldo mutuo y respuesta a rumores de separación

Ante rumores recientes sobre una posible separación, Blake Shelton fue claro en una entrevista recogida por E! Online: “Desde octubre, o quizás noviembre, empecé a notar artículos que decían ‘Blake y Gwen se han separado’, ‘ya no se ven’, ‘están pasando por un divorcio’... Y luego, una semana después, aparece una foto nuestra en el supermercado y dicen: ‘Ya están juntos otra vez’”.

El artista desconfía abiertamente de este tipo de especulaciones: “Ya no creo en nada de lo que veo en internet. Nada. Simplemente no lo creo”.

Shelton responde a los rumores de separación, asegurando que la pareja sigue unida y desestimando las especulaciones en internet.

Sobre su relación, Shelton expresó: “Gwen me salvó la vida. ¿Quién más podría entender lo que es atravesar un divorcio tan público con otro músico?”.

Por su parte, Stefani ha repetido que uno de sus sueños era casarse y formar una familia como la de sus padres, y que sentir ese vínculo nuevamente tras una etapa difícil significó para ella “un milagro”.

Influencia y popularidad de la pareja

La popularidad pública de Shelton y Stefani los ha convertido en una de las parejas más influyentes del entretenimiento en Estados Unidos, como destaca el medio. Su vida familiar y sus colaboraciones profesionales generan interés continuo en medios y seguidores.

La popularidad y el respaldo mutuo consolidan a Shelton y Stefani como una de las parejas más influyentes del entretenimiento estadounidense.

Stefani ha señalado la admirable capacidad de Shelton para conectar con la gente: “Blake es literalmente un unicornio. Donde va, la gente se siente atraída por él; es un talento extraordinario”.

Por su parte, el cantante ha felicitado en redes sociales el trabajo de Stefani como compositora y su éxito en la música. Esta admiración mutua y su presencia constante refuerzan la imagen de unión que proyectan.

A través de nuevos proyectos y de la reconstrucción de sus vidas, Blake Shelton y Gwen Stefani encuentran juntos una oportunidad para comenzar de nuevo y afrontar retos compartidos con optimismo.