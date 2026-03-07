Entretenimiento

Brooke Shields recuerda su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “Uno de los mejores besos”

Durante un video publicado junto a su hija, la actriz respondió a una tendencia en redes sociales y volvió a mencionar su experiencia con el hijo del expresidente estadounidense

Brooke Shields recordó recientemente un breve romance que tuvo en su juventud con John F. Kennedy Jr., en un video para la plataforma TikTok.

El clip fue grabado junto a su hija, Rowan Henchy, y forma parte de una tendencia en la red social en la que los usuarios responden a preguntas mediante texto superpuesto en pantalla.

En el video, Rowan, de 22 años, aparece haciendo sincronización labial con la canción “Boom Clap”, interpretada por Charli XCX, mientras la joven aparece frente a la cámara, un texto pregunta: “Me pregunto si JFK Jr. besaba bien”.

En ese momento la cámara se desplaza hacia Shields, quien gira la cabeza hacia el lente mientras aparece la respuesta en pantalla: “Uno de los mejores”.

Brooke Shields afirmó que John
Brooke Shields afirmó que John F. Kennedy Jr. fue uno de sus mejores besos. (Captura de video)

Cabe destacar que la actriz, de 60 años, conoció a Kennedy Jr. durante un viaje de esquí en la década de 1980 en Aspen. Él era hijo del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis.

Brooke Shields también ha relatado ese episodio en otras ocasiones. En el libro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, publicado en 2024 y escrito por RoseMarie Terenzio y Liz McNeil, la actriz recordó una conversación que sostuvo con Kennedy Jr.

“Yo tenía 19 o 20 años, pero todavía era virgen. Así que literalmente le dije: ‘De verdad no quieres que pierda mi virginidad contigo, porque en mi mundo eso significa que estamos casados. Así que hazte un favor y aléjate’. Fui brutalmente honesta. Fue una conversación dulce y honesta”, recordó.

Brooke Shields fue muy honesta
Brooke Shields fue muy honesta con John F. Kennedy Jr sobre lo que esperaba de su relación. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Las declaraciones recientes también retoman comentarios que Shields había hecho en abril de 2023 durante una entrevista en el programa de radio conducido por Howard Stern.

En esa ocasión, al recordar el momento en que John F. Kennedy Jr. la besó, afirmó: “Me besó y fue como el mejor beso que he tenido en toda mi vida”.

“Fue mucho más que simplemente no decepcionante. Tenía unos labios hermosos, un rostro increíble, y además era una persona muy atractiva. Pero también era alguien sencillo, divertido e irreverente”, dijo.

Brooke Shields destacó el atractivo
Brooke Shields destacó el atractivo físico de John F. Kennedy Jr. (Crédito: Captura de Video)

Los comentarios recientes de Brooke Shields surgen en un contexto de renovado interés en la vida del hijo del expresidente estadounidense. Parte de esa atención se relaciona con el estreno de la serie limitada Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, transmitida por la cadena FX.

La producción dramatiza la relación entre Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy, quien trabajó previamente en la firma de moda Calvin Klein y con quien se casó en 1996. La serie se emite de manera semanal y revisa distintos momentos de la vida pública y privada de la pareja.

Además de ese matrimonio, la vida personal del abogado incluyó otras relaciones conocidas públicamente, entre ellas con la actriz Daryl Hannah en la década de 1980.

John F. Kennedy Jr también
John F. Kennedy Jr también mantuvo una relación con Daryl Hannah. (ZUMA Press)

Kennedy Jr., abogado y empresario, falleció en 1999 a los 38 años en un accidente aéreo frente a la costa de Martha’s Vineyard. El siniestro ocurrió cuando la avioneta que pilotaba cayó en el océano Atlántico durante un vuelo nocturno.

