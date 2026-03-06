Entretenimiento

Yungblud y los Gallagher, ¿la próxima dupla que revolucionará la música de James Bond?

El interés de los músicos británicos por sumarse al universo de 007 genera especulación y mantiene en vilo a la prensa y los seguidores de la saga. Qué se sabe

La propuesta de Yungblud para grabar la canción de James Bond junto a Oasis destaca en la industria musical británica

La posible colaboración entre Yungblud y Oasis para interpretar la próxima canción de James Bond ha captado la atención de la industria cultural británica y de la prensa internacional.

La sugerencia del joven artista se produce en un contexto de profundos cambios para la franquicia, que inicia una nueva etapa tras la salida de Daniel Craig y la llegada de Denis Villeneuve como director, bajo la producción de Amazon MGM Studios y con Steven Knight al frente del guion.

La ambición de Yungblud y la tradición de Bond

En diálogo con la revista Kerrang!, citado por el portal argentino Indie Hoy, Yungblud expresó su deseo de unirse a la selecta lista de músicos británicos encargados de la “canción de Bond”.

Yungblud expresa que grabar el tema principal de James Bond es uno de los mayores logros para un artista británico (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cantante subrayó: “Para cualquier artista británico, hacer una canción de Bond es el objetivo, está en la misma liga que encabezar Glastonbury. (...) Estaría dispuesto a colaborar en una canción de Bond si Liam y Noel me aceptaran”.

Este tipo de encargo ha sido históricamente un reconocimiento de peso en la carrera de artistas como Adele, Sam Smith y Billie Eilish, quienes recibieron premios internacionales por sus contribuciones a la banda sonora de la saga.

La tradición de seleccionar artistas británicos para interpretar el tema principal ha dado lugar a momentos memorables en la historia del cine y la música pop, consolidando la conexión entre la franquicia y figuras emblemáticas del Reino Unido. La posibilidad de ver a Yungblud sumarse a este legado, acompañado por Oasis, añade un componente inesperado a la conversación pública.

Las respuestas de los hermanos Gallagher

Liam Gallagher responde con humor a los rumores sobre la colaboración con Yungblud y la banda sonora de James Bond (Instagram/Oasis)

Consultado por la emisora británica Talksport, y según recoge Indie Hoy, Noel Gallagher se mostró receptivo ante la idea de escribir un tema para la saga: “Esas cosas deberían hacerlas británicos, no estadounidenses. Sería un honor absoluto escribir un tema para Bond”.

No obstante, precisó que no ha existido un acercamiento formal con los productores de la película, lo que mantiene la propuesta en el terreno de la especulación.

Por su parte, Liam Gallagher respondió con ironía en sus redes sociales cuando un seguidor le preguntó sobre la supuesta colaboración: “Ya está terminado, estamos esperando que Yungblud termine su solo de triángulo”, bromeó el vocalista, añadiendo que Noel estaba enseñándole las partes relevantes. Estas declaraciones, lejos de confirmar un acuerdo, alimentan la conversación mediática y el interés del público, pero no implican avances concretos.

La estrategia de la franquicia Bond y la expectativa pública

La selección del intérprete y la canción de James Bond permanece en secreto, mientras crecen la especulación y la expectativa pública (Captura de pantalla)

La elección del tema principal para cada película de James Bond sigue un proceso reservado y estratégico. La franquicia, actualmente bajo la dirección de Amazon MGM Studios, busca renovar su identidad musical en consonancia con los cambios en su equipo creativo.

Según Indie Hoy, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la participación de ningún artista, y tanto la selección del reparto como la autoría de la canción permanecen bajo estricto secreto.

La atención de la industria y los fanáticos se centra en si la saga apostará por un enfoque clásico, con figuras consagradas como Oasis, o por una renovación generacional de la mano de jóvenes talentos como Yungblud. La combinación de ambos podría ofrecer una propuesta única, capaz de revitalizar la franquicia y atraer a distintos públicos.

Impacto cultural y precedentes históricos

Las canciones principales de la saga Bond, interpretadas por artistas como Adele y Sam Smith, han ganado premios Oscar y gran reconocimiento internacional (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

La saga de James Bond ha utilizado su canción principal como una poderosa herramienta de marketing y consolidación de identidad. “Skyfall”, interpretada por Adele, y “Writing’s on the Wall”, de Sam Smith, ganaron el Oscar a Mejor Canción Original, consolidando la tradición de éxitos musicales asociados a la franquicia.

La elección del intérprete puede influir en la recepción de la película, la cobertura mediática y el posicionamiento internacional del film.

Mientras la producción avanza y las especulaciones crecen, el hermetismo de los responsables de Bond mantiene en vilo a la audiencia global. La posibilidad de una colaboración entre Oasis y Yungblud no solo representa un cruce generacional, sino que podría marcar un nuevo capítulo en la relación histórica entre la música británica y una de sus sagas cinematográficas más influyentes.

