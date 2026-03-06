Entretenimiento

Buenos Aires apocalíptica y un verano sin fin: la película argentina hecha por jóvenes que llegó al Festival de Málaga

La ópera prima de Sol Iglesias, “Los nadadores”, es la única producción argentina seleccionada este año en el Festival de Cine de Málaga. Filmada por un equipo de veinteañeros, narra una Buenos Aires distópica marcada por el calor y el abandono

Guardar
El filme retrata un verano sin fin en Buenos Aires, abordando temas como el calor extremo, la autogestión y el abandono urbano

Sol Iglesias, directora argentina de apenas 22 años al momento de rodar su ópera prima, llegó al Festival de Cine de Málaga con “Los nadadores”, la única producción nacional seleccionada este año.

En diálogo exclusivo con Infobae a la Tarde, Iglesias relató cómo un grupo de jóvenes logró filmar una Buenos Aires apocalíptica y llevar su historia —marcada por el calor extremo, el abandono y la autogestión— hasta una de las citas más importantes del cine hispano.

El desafío de filmar una Buenos Aires apocalíptica

La ópera prima de Iglesias plantea una Buenos Aires apocalíptica, un verano de 368 días sin noches, donde un grupo de jóvenes queda varado en la ciudad. La directora sintetizó: “La película está situada en el día 368 de verano en una Buenos Aires apocalíptica donde hace tres días no llega la noche. Es una ciudad que quedó como abandonada porque toda la gente que pudo se exilió de esta ciudad por la ola de calor masiva, cortes de luz, calor extremo y un grupo de amigos que queda varado en esta ciudad sin tener a dónde ir, que deciden empezar a meterse en mansiones de gente adinerada que se fue del país para poder atravesar la ola de calor y meterse en las piletas al menos. Y nada, y es como una cosa medio, medio celestial que después se devela como un infierno también”.

La película fue filmada con recursos limitados y mucho esfuerzo colectivo. Iglesias recordó: “Muchísima gente trabajando y dándole muchísimo amor a la película. Y nada, fue muy saber que íbamos a tener que buscar financiamiento por todos los lados que pudiésemos, más que nada para la postproducción y salir a buscarlo por mercados”.

El rodaje se realizó con
El rodaje se realizó con recursos limitados y el esfuerzo colectivo de jóvenes veinteañeros, destacando la autogestión en el cine independiente argentino (Tráiler oficial)

La visibilidad internacional y el mensaje político

Al ser consultada por el significado de llegar a Málaga con su primera película, Iglesias admitió: “Es muy especial, la verdad, que el festival nos haga el espacio, que nos incluya, que involucre a una peli tan pequeña, más en este momento, que la verdad es que siento que es un momento muy particular en el que nuestro cine necesita ser visto, necesita ser recibido en algún lugar, para poder también llegar a nuestro país, ¿no? En este momento donde es tan jodido llegar a la gente”.

El paso por la alfombra roja también tuvo un mensaje social. Iglesias lució un vestido diseñado por Cecilia Giménez con la consigna “Patagonia Arde”. Detalló: “Es un vestido que dice Patagonia Arde y tiene en la falda una montada de fotografías de Jade Sívori, que es una fotógrafa de la Patagonia, que ahora mismo está siendo afectada por toda esta situación que se está dando, todos estos incendios. Me parecía que la alfombra roja del festival era el mejor lugar en el que se podía visibilizar esto”.

Sobre la relación entre arte y política, la directora reafirmó: “El arte es algo profundamente político, y que cualquier expresión artística es política porque está rodeada de una circunstancia. Entonces, aprovechar las plataformas, las obras para decir algo sobre el mundo, sobre el país que a uno lo rodea, ¿no? El contexto es algo ineludible siempre en una obra”.

El reconocimiento en el Festival
El reconocimiento en el Festival de Málaga resalta el trabajo independiente y el futuro prometedor de las nuevas generaciones del cine argentino (Tráiler oficial)

Un equipo joven y el futuro del cine argentino

“Los nadadores” se gestó con un equipo de realizadores jóvenes. Iglesias relató: “La filmamos todos con 22 años. Fue un proceso largo, de dos o tres años de edición y muchísimo trabajo independiente”.

El festival exhibió también otras películas de la región, como una producción con Natalia Oreiro y un documental sobre Fabián Bielinsky. Pero la directora subrayó el valor de que la única película argentina seleccionada fuera una ópera prima: “Es tremendo que esté teniendo un buen recibimiento”.

Iglesias agradeció el espacio y concluyó: “Me parece que uno, como artista, tiene el deber de hablar sobre las cosas que le importan, sobre las cosas que le preocupan del mundo. Y siento que un espacio de visibilidad era necesario para hablar sobre, bueno, la Patagonia que está ardiendo y muchísimas otras cosas más que están ardiendo en este momento”.

