Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

La intérprete estadounidense fue fichada y liberada durante la madrugada tras un operativo en carretera, bajo el estricto procedimiento que marca la ley para estos casos en el estado

Britney Spears fue detenida por
Britney Spears fue detenida por conducir ebria durante la noche del miércoles 4 de marzo (Chris Pizzello/Invision/AP)

Britney Spears fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol la noche del miércoles, según ha confirmado TMZ. La artista, de 42 años, fue esposada por la California Highway Patrol en el condado de Ventura, California, a las 21:28 horas.

El arresto resultó en su traslado a dependencias policiales, donde se procedió al registro formal a las 3:02 del jueves y su liberación se produjo a las 6:07 de la mañana del mismo día, de acuerdo con el registro de internos de la Sheriff’s Office del condado de Ventura. Ahora, Spears deberá presentarse en la corte el próximo 4 de mayo.

Tras el arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram. El episodio se suma a una cadena de polémicas que ha acompañado a la cantante desde que recuperó la tutela legal sobre su vida y su patrimonio.

Tras el arresto, Spears eliminó
Tras el arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram (Instagram/@britneyspears)

Hasta el momento, no se conocen declaraciones oficiales por parte de los allegados a Spears sobre este incidente.

La situación legal de Spears se produce tras varios meses en los que su comportamiento al volante ya había sido objeto de atención mediática. En octubre de 2025, el DailyMail publicó un video donde se observa cómo la cantante abandona el restaurante Red-O en Thousand Oaks, sube a su BMW negro y pone en marcha el vehículo pese a que varias personas intentan persuadirla de no hacerlo.

Un testigo relató a ese medio que “casi atropella a su amiga al salir del estacionamiento”. Las imágenes también mostraron que Spears invadió el carril de bicicletas y circuló de forma errática, cambiando de carril sin previo aviso y conduciendo demasiado cerca de otros autos mientras se dirigía hacia su residencia en Thousand Oaks.

En meses recientes, Britney Spears
En meses recientes, Britney Spears se ha visto involucrada en situaciones controversiales relacionadas con el alcohol REUTERS/Eduardo Munoz

Sin embargo, Spears recurrió a sus redes sociales poco después para negar que fuera ella quien conducía el automóvil en el video, sugiriendo que se trataba de una “doble”. Paralelamente, el gerente del restaurante Red-O, Oliver Wynn, defendió a Spears en declaraciones a Us Weekly, desmintiendo que la artista mostrara signos de embriaguez la noche del incidente. Según Wynn, “ella estaba muy tranquila y fue muy amable”, y en ningún momento pidió alcohol, aunque un seguidor le obsequió una copa de vino. El responsable del local insistió en que Spears no se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando salió del restaurante.

Siguiendo con el historial de situaciones recientes que relacionan a Spears con el alcohol, el pasado noviembre, la cantante fue captada saliendo de otro restaurante con una copa de champán en la mano, aunque esta vez no condujo el vehículo.

Información en desarrollo...

