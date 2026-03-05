Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

Emma Watson mantiene una estricta privacidad sobre sus relaciones amorosas pese al constante interés mediático en su vida personal (REUTERS/Henry Nicholls)

A lo largo de los años, Emma Watson optó por un perfil bajo, aunque diversos nombres fueron asociados a ella debido a paparazzi, declaraciones esporádicas y especulación mediática.

Pese al interés público, Watson reiteró su postura respecto a la privacidad. “No puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente no me tome fotos afuera de mi casa. No puedes tener ambas cosas”, declaró en una entrevista con la revista Vanity Fair en 2017.

Algunas relaciones fueron breves y otras más extensas, pero en todas predominó su interés por preservar el equilibrio entre su carrera y su vida personal.

Francis Boulle

En 2008, Watson tuvo un breve vínculo con Francis Boulle, protagonista del reality británico Made in Chelsea.

El propio Boulle relató a la revista Heat en 2011 que decidió terminar la relación: “Siempre he sido ambicioso y quiero conseguir notoriedad por lo que yo haga. Por eso elegí no seguir, no quería ser el novio de una actriz infantil”.

El vínculo se caracterizó por la independencia de ambas partes.

El empresario británico y protagonista de "Made in Chelsea" mantuvo un breve romance con Watson en 2008 (Instagram/@francis.boulle)

Jay Barrymore

Ese mismo año, la actriz inició un vínculo con el financiero Jay Barrymore, siete años mayor.

La relación duró varios meses, pero la distancia dificultó la continuidad: Watson estudiaba en Brown University, en Estados Unidos, mientras Barrymore residía en Inglaterra.

Un allegado indicó al periódico británico Daily Mail que “la diferencia horaria y la distancia resultaron demasiado para que la relación sobreviviera”.

El vínculo finalizó tras siete meses.

Rafael Cebrián

Watson conoció al músico español Rafael Cebrián durante sus estudios universitarios.

Ambos fueron vistos juntos en un partido de hockey en Nueva York en noviembre de 2009, pero la relación concluyó en mayo del año siguiente.

Ninguno de los dos ofreció declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura.

El músico español fue pareja de la actriz durante sus años universitarios. Su relación se desarrolló entre 2009 y 2010 (Instagram/@cebrianrafael)

George Craig

En 2010, la actriz fue relacionada con George Craig, líder de la banda británica One Night Only.

Se conocieron en una campaña para la firma Burberry y, poco después, Watson apareció en el videoclip de “Say You Don’t Want It”.

En diálogo con la emisora Radio One, Watson manifestó su admiración por Craig: “No podía creer lo buena que era su música. Soy una gran fan. Todo lo que hacía era increíble”.

Johnny Simmons

Ese mismo año, Watson coincidió con Johnny Simmons durante el rodaje de la película Las ventajas de ser invisible.

Los rumores surgieron tras ser vistos en actitud cercana en agosto de 2011.

Según un testigo citado por la revista estadounidense Us Weekly, ambos estaban “abrazándose y besándose de manera juguetona”.

Finalmente, la relación terminó en noviembre de ese año.

El actor estadounidense compartió set con Emma Watson en "Las ventajas de ser invisible" y mantuvieron una relación durante 2011 (Captura de video)

Will Adamowicz

A fines de 2011, Watson comenzó a salir con su compañero de Oxford, Will Adamowicz.

El vínculo se hizo público durante el festival Coachella, al ser fotografiados besándose en abril de 2012.

Un portavoz de Watson confirmó a la revista estadounidense People que “Emma y Will se separaron el verano pasado y ya no están en contacto”.

Matt Janney

En 2013, la actriz inició una relación con Matt Janney, jugador de rugby en Oxford.

El vínculo duró aproximadamente un año y concluyó en diciembre de 2014.

Watson reveló a la revista British Vogue que la ruptura fue difícil: “Me sentí muy incómoda. Incluso antes de que terminara la relación, me fui a un retiro en silencio, porque realmente quería aprender a estar en paz conmigo misma”.

El rumor sobre el príncipe Harry

En 2015, surgieron rumores que vincularon a Watson con el príncipe Harry.

La revista Us Weekly desmintió rápidamente el supuesto romance, citando a una fuente cercana: “La especulación es falsa”.

Ambos mantenían solo una relación de amistad.

Roberto Aguire

Ese año, la actriz fue relacionada con Roberto Aguire, actor de la serie Pretty Little Liars.

Se conocieron en el set de Harry Potter y el cáliz de fuego y comenzaron a salir en junio de 2015.

La relación fue breve y, en septiembre, ambos decidieron continuar como amigos.

El actor de "Pretty Little Liars" y amigo de Watson desde la saga "Harry Potter" fue vinculado sentimentalmente con ella en 2015 (Coleman Reyman/The Grosby Group)

William “Mack” Knight

En octubre de 2015, Watson fue vista con el empresario tecnológico William “Mack” Knight.

La relación, llevada con gran discreción, se extendió por casi dos años.

La separación se confirmó en noviembre de 2017, sin trascender detalles públicos sobre el motivo.

Chord Overstreet

Entre marzo y mayo de 2018, Watson mantuvo un vínculo con el actor Chord Overstreet, reconocido por su papel en la serie Glee.

Una fuente cercana informó a la revista People: “Nunca iba a ser algo a largo plazo”.

Aunque intentaron retomar el vínculo tras la ruptura, finalmente optaron por caminos separados.

La estrella de "Glee" y Emma Watson tuvieron un noviazgo breve en 2018 (Grosby Group)

Brendan Wallace

En octubre de 2018, Watson fue fotografiada besando al empresario Brendan Wallace durante unas vacaciones en México.

Ninguno de los dos realizó comentarios públicos sobre la relación y, para el verano de 2019, Watson confirmó a la revista British Vogue que estaba soltera.

Cole Cook

En 2019, la actriz fue vista con Cole Cook, hermano de la cantante Alicia Keys, durante una salida en Nueva York.

Posteriormente, Cook señaló en el diario estadounidense USA Today: “[Salimos] y tuvimos una cita, pero nunca avanzamos más allá”.

Leo Robinton

A fines de 2019, Watson fue vinculada con el empresario Leo Robinton tras ser fotografiados juntos.

En mayo de 2021, surgieron rumores de compromiso, pero Watson aclaró en su cuenta de Twitter: “Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometida o no son formas de crear clics cada vez que resultan ser verdaderos o falsos. Si tengo noticias, lo compartiré con ustedes”.

Aunque la relación fue estable, se separaron en el verano de 2021.

Brandon Green

En septiembre de 2021, comenzaron las especulaciones acerca de una relación con Brandon Green, hijo del empresario de la moda Sir Philip Green.

Fueron vistos juntos en Londres y, un año después, fotografiados en Italia tomados de la mano.

El periódico británico The Sun confirmó la separación en mayo de 2023.

Hijo del empresario Sir Philip Green, fue pareja de Emma Watson entre 2021 y 2023 (Backgrid UK/The Grosby Group)

Ryan Walsh

En junio de 2023, se vinculó a Watson con el empresario estadounidense Ryan Walsh tras ser fotografiados en Italia.

Ninguno de los dos confirmó la relación y la información disponible es limitada.

Kieran Brown

La novedad más reciente sobre la vida amorosa de Watson surgió en julio de 2024, cuando la revista Us Magazine informó que la actriz salía con su compañero de Oxford, Kieran Brown, después de que circularon imágenes de ambos besándose en Londres.

Gonzalo Hevia Baillères

En febrero de 2026, Watson fue relacionada con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères tras ser vistos juntos en el aeropuerto y en una boda en México, según medios españoles y el canal de filtraciones estadounidense DeuxMoi.

Gonzalo es fundador y director ejecutivo de Lok, una empresa de tecnología, y colaboró previamente con Chazki y Coca-Cola Femsa.

Hevia Baillères pertenece a una de las familias más acaudaladas de México, con un patrimonio estimado entre USD 6.650 millones y USD 19.700 millones, generado por Industrias Peñoles, Grupo Bal y los almacenes El Palacio de Hierro.

Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la empresa de tecnología Lok, cuenta con un patrimonio familiar estimado entre USD 6.650 y 19.700 millones (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

Su presencia mediática es reservada y apenas existen imágenes suyas en redes sociales, donde utiliza un avatar animado como foto de perfil.

Antes de ser vinculado con Watson, Gonzalo mantuvo una relación con la cantante y actriz Belinda Peregrín.

Se especula que la canción “Heterocromía” se inspiró en esa relación, debido a alusiones a un ex de “old money” y El Palacio de Hierro.

Por ahora, ni Watson ni Hevia Baillères confirmaron públicamente el vínculo.