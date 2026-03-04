México

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, supuesto ex de Belinda, sorprenden al aparecer juntos

La actriz británica y el empresario mexicano siguen despertando rumores de romance tras ser captados una vez más

Emma Watson y Gonzalo Hevia
Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères despiertan interés global por su perfil reservado y su relación con la élite empresarial mexicana. (RS)

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères han atraído la atención del mundo del espectáculo. La combinación entre el perfil reservado de la actriz británica y la presencia del empresario mexicano, integrante de uno los grupos familiares más adinerados de América Latina, ha generado gran interés.

Cabe recordar que su cercanía comenzó a ser tema de conversación cuando diversas fuentes documentaron sus primeras apariciones juntos en destinos como Courchevel, los Alpes franceses, y Punta Mita, en el Pacífico mexicano.

Desde las primeras imágenes filtradas la noticia cobró fuerza por la magnitud de las figuras involucradas, pues Emma Watson es reconocida mundialmente por su activismo e impacto cultural; mientras que Gonzalo Hevia Baillères es heredero y protagonista de la elite empresarial mexicana.

El bajo perfil de Emma
El bajo perfil de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères aumenta la intriga sobre su posible relación. REUTERS/Mike Segar

Supuesto ex de Belinda y Emma Watson vuelven a aparecer juntos

Recientemente, Quien volvió a captarlos juntos en escenarios de lujo, como Courchevel y Punta Mita, lo que han alimentado la narrativa de un romance.

Sin embargo, ninguno ha emitido declaraciones sobre el supuesto vínculo, y su bajo perfil ha contribuido a que el interés crezca. Mientras tanto, algunos observadores señalan que su preferencia por escenarios privados refuerzan la percepción de una relación fuera del ojo público.

En medio de las especulaciones, los reportes más recientes indican que la relación sigue en curso y que la agenda de ambos incluye viajes internacionales y actividades relacionadas tanto con sus carreras como con su vida social.

El hermetismo de Emma Watson
El hermetismo de Emma Watson y Gonzalo Hevia refuerza la expectativa y las especulaciones en torno a su vínculo personal. (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

Gonzalo Hevia Baillères: negocios, herencia y perfil personal

Gonzalo Hevia Baillères no solo es heredero de una de las mayores fortunas de México, sino que también ha forjado su propia trayectoria en el ámbito de la tecnología y la inversión.

Como CEO y fundador de HBeyond, impulsa proyectos de inteligencia artificial y logística desde sedes en Nueva York, Miami y Ciudad de México. Su carrera incluye la creación de empresas como INSAITE, enfocada en inteligencia artificial, y Lok, dedicada a la logística de última milla.

El entorno social del empresario también ha sido motivo de interés mediático, especialmente tras su supuesta relación con la cantante Belinda entre 2022 y 2024, periodo en el que la artista incluyó referencias indirectas a su “expareja” en su música.

Belinda se lanza contra Gonzalo
Belinda se lanza contra Gonzalo Hevia Baillère, heredero de Palacio de Hierro, tras presunto amorío: “Me engañaste” (RS)

Así fue la supuesta relación entre Belinda y Gonzalo Hevia

  • La relación entre Gonzalo Hevia Baillères y Belinda generó especulación mediática, sin confirmación formal de noviazgo por parte de los involucrados.
  • Los rumores comenzaron a mediados de 2024, tras ser vistos juntos en eventos sociales.
  • Medios y periodistas apuntaron a la falta de aceptación de la familia de Gonzalo hacia Belinda como motivo principal de una posible ruptura.
  • No existen declaraciones públicas de Belinda ni de Gonzalo sobre la relación o su final, y muchos detalles permanecen en la especulación periodística.
  • El tema volvió a la agenda mediática con el lanzamiento del álbum “Indómita” de Belinda, en especial la canción “Heterocromía”, vinculada a Gonzalo por sus características físicas y referencias en la letra.
  • Belinda confirmó que la canción está basada en una relación donde la familia de su pareja no la aceptaba y mencionó experiencias de clasismo y rechazo.
  • La relación habría sido breve y terminó por diferencias sociales y familiares, sirviendo de inspiración para el material musical reciente de la cantante.

