El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

Con palabras íntimas y sentidas, el cantante británico resaltó el impacto humano y profesional de quien compartió escenario y sueños, dejando huellas imborrables en quienes lo rodearon

La reacción de Harry Styles
La reacción de Harry Styles ante la inesperada partida de Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne generó una conmoción inmediata en el mundo de la música y reavivó el dolor entre quienes compartieron una etapa clave de su vida junto al cantante.

Entre ellos, Harry Styles se pronunció públicamente y describió la experiencia como un golpe devastador, resaltando la intensidad de la pérdida y el reto de asumirla bajo la mirada pública. “Estoy verdaderamente devastado por la partida de Liam”, escribió Styles en redes, en un mensaje que rápidamente fue replicado y comentado por seguidores en todo el mundo.

El exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires. La noticia impactó tanto a sus compañeros de banda como a su familia y admiradores, que esperaban el regreso del artista tras superar varios problemas de salud.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn
Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles, los integrantes de One Direction en el funeral

El informe oficial señaló que Payne, de 31 años, cayó desde el tercer piso de un hotel en la Buenos Aires, Argentina. La información sobre los momentos previos a la tragedia indica que el cantante había sido visto en el lobby, con un comportamiento descrito como errático, y fue escoltado de regreso a su habitación horas antes de su muerte.

El duelo de Harry Styles y el peso de la exposición pública

La reacción de Styles fue inmediata y sincera. En sus palabras, Liam Payne “vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa para la vida”, además de ser “afectuoso, solidario y extremadamente cariñoso”. Styles destacó que los años compartidos dentro de la banda serían para siempre “los más preciados” de su vida. El músico también expresó su pesar por la familia de Payne, mencionando a la madre de su hijo Bear y a sus padres y hermanas.

Para Styles, el golpe no solo fue personal, sino que adquirió una dimensión pública inesperada. En declaraciones previas, admitió la dificultad de procesar la pérdida y la presión de hacerlo frente a millones de personas. “Hay una expectativa de que manifiestes tu dolor, como si no fuera suficiente”, confesó en una entrevista, subrayando el reto de vivir el duelo en el centro de la atención mediática y de los fanáticos.

La banda junto a Simon
La banda junto a Simon Cowell, su representante y responsable de la creación de la banda

La noticia de la muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, ocurrió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, tras una caída desde el tercer piso de un hotel.

Harry Styles reaccionó con un mensaje en redes sociales donde expresó sentirse devastado, calificando a Payne como un amigo entrañable y recordando los años compartidos como los más valiosos de su vida. El funeral de Payne reunió a su familia, compañeros de banda y figuras cercanas al grupo.

El valor de la amistad y el homenaje colectivo

Tras la tragedia, los exintegrantes de One Direction emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su dolor y agradecieron los recuerdos vividos con Payne. “Los momentos que compartimos con él serán atesorados eternamente; lo extrañaremos profundamente”, escribieron Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

Liam Payne junto a su
Liam Payne junto a su novia en lugar donde tuvieron su primera cita

Tomlinson y Malik también publicaron mensajes personales, recordando la cercanía y los lazos fraternales que los unían a Payne.

Tomlinson definió a Payne como “el alma más positiva, divertida y bondadosa” y lamentó no haber podido despedirse. Malik, por su parte, reconoció el talento musical de Payne y describió su partida como la pérdida de un hermano. Ambos coincidieron en la huella que Payne dejó en el grupo y en sus vidas personales.

El legado de Liam Payne y el futuro de sus compañeros

Fanáticas del cantantes y de
Fanáticas del cantantes y de la banda, recordando la memoria en la puerta d el hotel donde sucedió.

Liam Payne inició su carrera en solitario luego de la pausa de One Direction. Su álbum debut, “LP1”, fue lanzado en diciembre de 2019 e incluyó éxitos como “Polaroid” y “For You”, este último junto a Rita Ora.

La noticia de su muerte sorprendió a seguidores que esperaban nuevos proyectos musicales del artista, quien había enfrentado problemas de salud en los meses previos.

El funeral de Payne se realizó en Buckinghamshire, Reino Unido, y contó con la presencia de su familia, su expareja Cheryl, los integrantes de la banda y Simon Cowell, descubridor del grupo a través de “The X Factor”. El acto fue una oportunidad para el reencuentro de quienes compartieron los años de mayor popularidad de la banda y para ofrecer un último adiós al cantante.

Liam Payne con su hijo
Liam Payne con su hijo Bear

Harry Styles volvió a referirse a la importancia de honrar la memoria de sus amigos fallecidos viviendo con plenitud. “La mejor manera de homenajearlos es aprovechar la vida al máximo”, señaló, reafirmando el deseo de transformar el dolor en una motivación para seguir adelante.

La huella de Liam Payne continúa viva en la memoria de sus compañeros y en el público que acompañó su carrera. El testimonio de Styles y el reconocimiento colectivo de One Direction confirman el impacto de la pérdida y la relevancia de los lazos que nacen al compartir el escenario y la vida en común.

