La regla que ha mantenido unido el matrimonio de Harrison Ford y Calista Flockhart durante 15 años

Harrison Ford habló de amor y respeto en su relación con Calista Flockhart. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Harrison Ford afirmó que en su matrimonio con Calista Flockhart sigue una regla sencilla. El actor, de 83 años, habló sobre su relación durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026, celebrados el 1 de marzo en Los Ángeles. En una entrevista con E! News, señaló: “No le digo a mi esposa qué hacer”.

Ford explicó que esa postura se aplica tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Flockhart, de 61 años, participe en el futuro en la serie Shrinking de Apple TV+, respondió: “Eso dependería de ella”.

Durante la ceremonia, el actor recibió el premio a la Trayectoria que otorga SAG-AFTRA en el marco de los Actor Awards. En el escenario ofreció un discurso de aceptación de aproximadamente ocho minutos en el que reflexionó sobre su carrera.

Durante sus palabras, agradeció a su “extraordinaria y hermosa esposa” y a su familia, “que me han dado amor y valentía a lo largo de todo esto”.

Harrison Ford agradeció a su esposa Calista Flockhart en los Actor Awards. (REUTERS/Mike Blake)

“A veces hacemos entretenimiento; a veces hacemos arte. A veces tenemos la suerte de hacer ambas cosas al mismo tiempo, y si somos realmente afortunados, también podemos ganarnos la vida haciéndolo”, expresó.

Y añadió: “Soy, en efecto, un hombre afortunado. Afortunado de haber encontrado a mi gente, afortunado de tener un trabajo que me desafía, afortunado de seguir haciéndolo. Y no doy eso por sentado”.

Calista Flockhart, sentada entre el público, fue captada visiblemente emocionada mientras escuchaba el discurso. Harrison Ford y Calista se conocieron en la ceremonia de los Globos de Oro en 2002 y contrajeron matrimonio en 2010. En junio celebrarán su aniversario número 16.

A lo largo de los años han mantenido una presencia conjunta en distintos eventos de la industria del entretenimiento.

Harrison Ford y Calista Flockhart aparecen juntos en la mayoría de los eventos. (REUTERS/David Swanson)

En agosto de 2025, Ford también habló sobre su relación durante una entrevista en el programa Wild Card with Rachel Martin, de NPR. En esa conversación señaló que “las personas mayores también pueden amar” y asegró que ha cambiado su percepción del amor con el paso del tiempo.

“Piensas en enamorarte y en todo eso. Crees que es asunto de juventud, y mantener el amor es el desafío. Mantenerlo, cuidarlo, básicamente no arruinarlo”, dijo.

Añadió que las parejas deben “trabajar en eso todos los días”, y comentó con humor que puede haber “algunos días libres para comportamientos inapropiados”.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo llevaba casado con Flockhart, respondió: “Si me preguntas, diría que toda mi vida. Me casé por primera vez a los 23 años, lo que debería ser ilegal”, en referencia a su primer matrimonio con Mary Marquardt.

Harrison Ford admitió que su matrimonio con Calista Flockhart parece como si fuera de toda la vida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En entrevistas anteriores, Ford ya había abordado el tema del amor en etapas posteriores de la vida. En 2003 declaró a la revista Hello! que “el amor romántico es uno de los tipos de amor más emocionantes y satisfactorios.

“Creo que existe la posibilidad en cualquier etapa de la vida. No me sorprendió poder enamorarme, y no me sorprendió que lo hiciera”, indicó.