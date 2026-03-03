El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

Christina Applegate revela cómo su decisión impulsiva en los MTV Video Music Awards de 1989 marcó el fin de su relación con Brad Pitt (Shutterstock)

El distanciamiento entre Christina Applegate y Brad Pitt se mantuvo durante varios años tras la recordada noche de los MTV Video Music Awards de 1989.

La actriz, entonces en pleno auge por su papel en Married… With Children, dejó al futuro astro de Hollywood para irse con el rockero Sebastian Bach.

La anécdota, que sigue despertando curiosidad, es una de las confesiones directas que Applegate reúne en su nuevo libro de memorias.

En su relato, reconoce que la decisión fue impulsiva y, al descubrir que Bach ya tenía pareja e hijo, “se arrepintió de inmediato”.

Pitt, por su parte, “no le habló durante muchos años”, según admite la propia actriz.

La actriz detalla en sus memorias cómo, tras dejar a Brad Pitt por el rockero Sebastian Bach, lamentó su elección al descubrir que él ya tenía pareja (Mediapunch/Shutterstock)

El episodio supuso un antes y un después en la relación entre ambos, motivando incluso preguntas posteriores de otras parejas famosas de Pitt, quienes buscaron confirmar la historia directamente con Applegate.

El incidente ocurrió en uno de los momentos de mayor popularidad para Christina Applegate, cuando tenía solo 17 años y comenzaba a lidiar con las presiones de la fama y la autoimagen.

La estrella narra en sus memorias cómo, pese a ser considerada un referente de belleza para millones, su percepción personal era muy distinta.

“Mi habilidad para llamar la atención de un rockero famoso y luego dejar a alguien como Brad Pitt… aún así no lograba convencerme de que era atractiva”, escribe.

Applegate relata que la noche de los MTV VMA invitó a Pitt, quien formaba parte de su círculo de amigos en Los Ángeles, pero su atención se dirigió hacia Sebastian Bach, líder de Skid Row.

"En ese entonces era un galán de melena larga”, describe Applegate sobre el frontman de Skid Row (Photo by Paul Natkin/Getty Images)

“Había pasado toda la noche mirando a Bach, que en ese entonces era un galán de melena larga”, confiesa en el libro.

Agrega que, por aquel entonces, Brad “aún no era EL Brad Pitt, el hombre de los sueños de tanta gente”.

El desenlace fue incómodo para el actor, quien debió llevar a la madre de Applegate y a una amiga de regreso a casa, según la actriz, “visiblemente molesto”.

Incluso, Pitt estuvo a punto de enfrentarse con un grupo de pandilleros en una estación de servicio esa misma noche.

Para Applegate, aquel error de juventud la persiguió durante años: “Dos de las novias famosas de Brad me preguntaron si era verdad que lo había dejado plantado en los MTV. Brad aparentemente les había dicho que seguía enojado conmigo”, admite.

Christina Applegate confiesa que el episodio con Brad Pitt generó años de distanciamiento, confirmado por las preguntas de futuras parejas famosas del actor (John Roca/Shutterstock)

Solo con el paso del tiempo ambos lograron sincerarse. “Al final, acordamos que yo solo era una niña y que, aunque él merecía mucho más, era hora de perdonar a la chica que lo cambió por el cantante de Skid Row”, escribe Applegate.

Y además ironiza: “Ahora Brad es EL Brad Pitt y Sebastian Bach… bueno, todavía tiene el pelo largo, supongo”.

Christina Applegate también repasa en sus memorias los inicios de su carrera y las presiones estéticas que enfrentó desde muy joven.

Revela que su madre llegó a sugerirle una liposucción en la adolescencia y que los excesos para encajar en el personaje de Kelly Bundy la llevaron a extremos.

“Había días en que iba a una clase de spinning, luego entrenaba con mi preparador y después tomaba una clase de baile de dos horas y media, siempre persiguiendo lo inalcanzable”, recuerda.

La estrella televisiva aborda las presiones de la fama y la autoimagen que enfrentó desde adolescente en su papel de Kelly Bundy (Colaimages)

Aunque reconoce que su personaje era un objeto de deseo, Applegate asume su parte en la construcción de esa imagen.

“Yo era la que quería llevar esos vestidos de Kelly Bundy para representar algo en el zeitgeist”, asegura.

La actriz detalla que Kelly, inicialmente, iba a ser una “motera ruda”, pero su visión cambió tras ver el documental The Decline of Western Civilization: The Metal Years, inspirada por las competidoras de un certamen de belleza para strippers: “Kelly Bundy renació como una auténtica rockera”, escribe.

En su vida privada, Applegate mantuvo breves romances con figuras como Anthony Kiedis, líder de Red Hot Chili Peppers, quien le pidió un favor peculiar tras terminar con ella: “¿Puedes lavar mi ropa?”, recuerda la actriz.

Anthony Kiedis es otra de las estrellas de rock con las que Applegate se llegó a involucrar durante su juventud (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

La lista de decepciones sentimentales es extensa, con relaciones marcadas por el maltrato y el control, e incluso un aborto derivado de una relación abusiva que terminó con un episodio violento en su propia casa.

Christina Applegate repasa relaciones sentimentales complejas, marcadas por maltrato, control y un aborto producto de una relación abusiva, según narra en sus memorias (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el libro, Christina Applegate se pregunta si los abusos físicos y emocionales que sufrió influyeron en su posterior diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021.