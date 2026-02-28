Entretenimiento

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

La decisión de Maddox no pasó desapercibida para el entorno de Pitt, que reaccionó con dureza y volvió a poner el foco en la tensa relación entre los exesposos

Brad Pitt y Angelina Jolie
Brad Pitt y Angelina Jolie finalizaron su divorcio en diciembre de 2024, tras ocho años de disputa (Archivo)

La decisión de Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, de prescindir del apellido paterno en los créditos de una reciente película reavivó un conflicto que sigue generando fuertes reacciones en el entorno del actor. Un amigo cercano de Pitt apuntó directamente contra Jolie y calificó el gesto como parte de una estrategia deliberada de ruptura familiar, según detalló TMZ.

Los gestos de distanciamiento de los hijos de Brad Pitt volvieron a los titulares esta semana, luego de que Maddox apareció acreditado como “Maddox Jolie” —y no como “Maddox Jolie-Pitt”— en Couture, la nueva película protagonizada por su madre. El joven de 24 años trabajó allí como asistente de dirección, y el filme ya se encuentra en cartelera en Francia.

Cabe mencionar que en María, largometraje previo en el que Maddox se desempeñó como asistente de producción en 2024, él sí fue acreditado con su nombre completo.

Un amigo íntimo de Pitt reaccionó con dureza ante el cambio y señaló a Jolie como responsable. “Es triste: este es un clásico ejemplo de manual de cómo luce una campaña exitosa para separar a una familia”, dijo la fuente a TMZ.

En su trabajo previo, Maria
En su trabajo previo, Maria (2024), Maddox había sido acreditado como “Maddox Jolie-Pitt”. REUTERS/Amanda Andrade-Rhodes

Un patrón que se repite entre los hermanos

Maddox no es el único hijo que se ha distanciado públicamente del apellido Pitt. En agosto de 2024, Shiloh —la hija biológica mayor de la expareja— completó legalmente el trámite para cambiar su nombre a Shiloh Jolie, apenas días después de cumplir la mayoría de edad. Como parte del proceso exigido por la ley de California, debía publicar la solicitud en un periódico, y lo hizo en el diario Los Angeles Times. Según su abogado, citado por PEOPLE, la joven “tomó una decisión independiente y significativa tras acontecimientos dolorosos”.

Ese mismo año, Zahara se presentó públicamente sin el apellido Pitt durante un acto universitario. En tanto, Vivienne también fue acreditada como “Vivienne Jolie” en el Playbill del musical The Outsiders, producción de Broadway en la que colaboró junto a su madre. En estos últimos dos casos, no está confirmado si se legalizó el cambio de nombre.

El alejamiento nominal de sus hijos no fue un hecho menor para Pitt. En 2025, una fuente cercana al actor declaró a PEOPLE que él estaba al tanto del cambio de nombre de Shiloh y que la situación le resultaba emocionalmente compleja. “Los recordatorios de que ha perdido a sus hijos, por supuesto, no son fáciles para Brad. Ama a sus hijos y los extraña”, aseguró la fuente.

Shiloh ha optado por apartarse
Shiloh ha optado por apartarse legalmente del apellido de su padre Photo by Samir Hussein/WireImage REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Caitlin Ochs

El trasfondo legal que aún enfrenta a Jolie y Pitt

Aunque el divorcio quedó oficialmente finalizado en diciembre de 2024, la relación entre Jolie y Pitt sigue marcada por litigios pendientes. La pareja que protagonizó Sr. y Sra. Smith continúa enfrentada por acuerdos financieros y propiedades compartidas, entre ellas el emblemático viñedo francés Chateau Miraval.

Fuentes cercanas a Pitt indicaron a Closer que el actor quiere que 2026 sea el año en que finalmente se cierre ese capítulo.

“Diez años de lucha son suficientes, y nadie involucrado en este lío se está haciendo más joven”, afirmó un allegado. Otro informante agregó que “la versión dentro del entorno de Brad es que 2026 tiene que ser el año en que termine toda esta pelea legal con Angelina”.

El mismo reporte sostiene que Pitt estaría dispuesto incluso a buscar una “tregua”, convencido de que el conflicto ha dañado la reputación de ambos y desviado su atención de sus carreras cinematográficas.

