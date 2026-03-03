Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Christina Applegate ha sufrido dramáticos cambios en su cuerpo a raíz de la esclerosis múltiple. (REUTERS/Danny Moloshok)

Christina Applegate, conocida por series como Married… With Children y películas como Anchorman, detalló la pérdida de peso que ha experimentado durante su lucha contra la esclerosis múltiple (EM) en su nuevo libro de memorias, You With the Sad Eyes.

La actriz de 54 años describe el proceso como “peligroso” y “aterrador”, pues señala que los problemas digestivos derivados de su enfermedad provocaron una reducción significativa de su peso.

“En ocasiones, el peso me molestaba más que la enfermedad. No me miré al espejo durante un año”, escribió.

La artista explicó que, debido a problemas estomacales, fue sometida a una dieta de líquidos claros, lo que provocó que en siete meses perdiera 22 kilos o más. “Hoy en día, mis piernas son más delgadas que nunca”, añadió.

Christina Applegate se sinceró sobre perder 22 kilos por la esclerosis múltile. REUTERS/Mario Anzuoni

Applegate, diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2021, detalló que la enfermedad le ha causado graves problemas digestivos.

“Mientras escribo esto, hay tamales abajo que son los mejores que uno podría probar; quiero comer cinco ahora mismo, tengo tanta hambre, pero sé que si lo hago probablemente terminaré en urgencias otra vez, como me ha pasado muchas veces últimamente”, relató en su libro.

Aunque ha trabajado para mejorar su relación con la comida, la esclerosis múltiple ha afectado especialmente a sus piernas.

“No tengo músculos, solo palitos. Es peligroso caminar con cero músculos en el cuerpo: significa que mis huesos no están protegidos si me caigo, y me da miedo”, escribió.

Christina Applegate admitió que sus iernas se han visto más afectadas. (Instagram)

Sin embargo, mantiene una actitud crítica frente a su situación: “Pero todavía hay una vocecita en mi cabeza que dice: ‘Estás realmente delgada. Tienes las piernas que siempre quisiste. Bien por ti’. Esta es la enfermedad. Pero ella no va a ganar”.

La actriz relató en una aparición de The Kelly Clarkson Show en diciembre de 2022 cómo se enteró de su diagnóstico mientras filmaba la última temporada de su serie de Netflix, Dead to Me, en 2021.

“No sabía lo que me estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set. Estaba aterrada. Alguien dijo: ‘Necesitas una resonancia magnética’”, recordó durante su aparición.

Christina Applegate recordó que tuvo que usar una silla de ruedas para salir de una filmación. REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de esta revelación, había ganado 18 kilos y comenzó a usar un bastón para caminar. Desde su diagnóstico, Christina Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces y en meses recientes ha quedado confinada a la cama debido al dolor que provoca esta enfermedad.

A pesar de ello, continúa realizando tareas cotidianas como llevar a su hija de 15 años, Sadie, a la escuela.

“Quiero llevarla; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas. Me digo a mí misma: ‘Solo llévala segura, regresa a casa y vuelve a la cama’. Y eso es lo que hago”, dijo la actriz a People.

Antes de su diagnóstico de EM, Christina Applegate había superado un cáncer de mama y se había sometido a una doble mastectomía en 2008, además de la extracción de ovarios y trompas de Falopio en 2017 para prevenir el cáncer de ovario.

Christina Applegate superó el cáncer de mama antes de su diagnóstico de esclerosis múltiple. REUTERS/Mario Anzuoni

A través de sus memorias y apariciones públicas, Applegate comparte de manera directa y honesta los efectos de la esclerosis múltiple en su vida, incluyendo los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado.

Su relato combina experiencias de pérdida de peso, dificultades de movilidad, hospitalizaciones frecuentes y el esfuerzo por mantener la rutina con su hija, ofreciendo una visión detallada del impacto de la enfermedad en su vida cotidiana.