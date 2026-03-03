Entretenimiento

Después de Brad Pitt: Angelina Jolie confesó la decisión que tomó tras más de una década en pareja

La revelación de la estrella, en exclusiva la revista People, generó impacto en el ambiente del espectáculo y despertó múltiples interpretaciones sobre su presente, tras una de las separaciones más comentadas del cine

Angelina Jolie confirma que no
Angelina Jolie confirma que no ha iniciado ninguna relación sentimental tras su separación de Brad Pitt, según reveló la revista People (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz Angelina Jolie confirmó que no ha tenido una relación sentimental desde su separación de Brad Pitt, según publicó en exclusiva la revista People.

Esta declaración, respaldada por su entorno más cercano, arroja luz sobre una de las incógnitas más recurrentes en torno a la vida personal de la estrella desde el final de una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

Jolie prioriza la familia y su carrera profesional

Tras el divorcio formalizado en 2016, Angelina Jolie ha mantenido el foco en la crianza de sus seis hijos y en sus compromisos profesionales, dejando de lado cualquier interés por iniciar una nueva relación amorosa. Es que, aunque el matrimonio legal con Brad Pitt solo duró dos años, la pareja compartió aproximadamente 12 años de relación, desde 2005 hasta 2016.

La actriz Angelina Jolie centra
La actriz Angelina Jolie centra su vida en la crianza de sus seis hijos y en su carrera profesional, dejando de lado el romance desde 2016 (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Fuentes allegadas citadas por la revista People subrayan que la actriz considera fundamental preservar la estabilidad emocional y el bienestar de sus hijos, razón por la cual ha decidido mantener su vida personal alejada del escrutinio público y de posibles vínculos sentimentales.

A lo largo de estos años, Jolie ha impulsado su carrera tanto en la actuación como en la dirección y producción cinematográfica. Sus proyectos recientes, tanto en la industria del cine como en el ámbito humanitario, han absorbido gran parte de su tiempo y energía.

El entorno de la actriz destaca que su dedicación a causas sociales y su papel como embajadora de buena voluntad para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han sido prioritarios, consolidando su imagen como referente internacional.

Custodia y dinámica familiar tras el divorcio

El acuerdo de custodia entre
El acuerdo de custodia entre Angelina Jolie y Brad Pitt implicó una reorganización total de la dinámica familiar y una estricta protección de los hijos (Europa Press)

El acuerdo de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt incluyó un proceso legal prolongado y mediático, especialmente en lo relativo a la custodia de sus hijos. Finalmente, Jolie obtuvo la custodia principal, lo que supuso para ella una reorganización total de las rutinas familiares.

Según informes judiciales, la actriz ha procurado que sus hijos mantengan una relación saludable con su padre, aunque bajo lineamientos estrictos para resguardar su intimidad y bienestar. La vida cotidiana de la familia Jolie se ha visto marcada por la discreción y la protección frente a los medios.

La actriz ha implementado rutinas que permiten a sus hijos desarrollarse en un entorno lo más normal posible, pese a la constante atención mediática. El entorno legal y familiar ha influido directamente en su decisión de no involucrarse en nuevas relaciones sentimentales, priorizando la estabilidad de su núcleo familiar.

La reacción de los medios y el hermetismo de Jolie

Jolie mantiene una estrategia de
Jolie mantiene una estrategia de hermetismo sobre su vida privada, desmintiendo rumores de nuevos romances y priorizando la estabilidad emocional familiar (Europa Press)

La cobertura mediática sobre Angelina Jolie y Brad Pitt no ha disminuido desde la separación. Portales de noticias internacionales, tabloides y revistas especializadas han especulado periódicamente sobre posibles romances o amistades cercanas de la actriz.

Sin embargo, la propia Jolie, a través de voceros y declaraciones indirectas, ha desmentido sistemáticamente cualquier rumor sobre nuevas parejas o relaciones formales. El hermetismo de la actriz respecto a su vida sentimental ha generado diversas interpretaciones en la prensa internacional.

Analistas de medios y expertos en cultura pop destacan que la postura reservada de Jolie contrasta con la tendencia de otras celebridades, reforzando su imagen de independencia y autocontrol ante la exposición pública. Esta estrategia también ha contribuido a desinflar la narrativa sensacionalista habitual en torno a su figura.

Evolución profesional y logros tras la ruptura

Las iniciativas sociales y artísticas
Las iniciativas sociales y artísticas de Angelina Jolie han sido reconocidas por la crítica y por instituciones como la ONU y organismos internacionales (UNANUE / EUROPA PRESS)

Desde el divorcio, Angelina Jolie ha protagonizado y producido películas que han tenido una notable repercusión comercial y crítica. Entre sus proyectos recientes destaca la secuela de Maléfica, que recaudó más de USD 490 millones a nivel mundial.

Además, la actriz ha recibido reconocimientos por su labor humanitaria, incluyendo distinciones de la ONU y organizaciones internacionales por su defensa de los derechos de los refugiados y la infancia.

El compromiso social y artístico de Jolie ha sido reconocido por la crítica especializada y por instituciones de prestigio. La combinación de estos logros ha reforzado su perfil público, permitiéndole mantenerse vigente en la industria del entretenimiento y consolidar su influencia más allá de su vida personal.

El impacto en la percepción de las familias en Hollywood

La decisión de Angelina Jolie
La decisión de Angelina Jolie de evitar nuevas relaciones y enfocarse en sus hijos sirve de ejemplo de resiliencia y autodeterminación en Hollywood (Copyright: xLionelxGuericolasx xStarfacex STAR_452921_014)

La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt marcó un punto de inflexión en la percepción de las familias ensambladas dentro de la industria del cine estadounidense.

El enfoque de Jolie en la protección y el desarrollo de sus hijos, sumado a su decisión de no involucrarse en nuevas relaciones, ha sido interpretado por analistas sociales como un ejemplo de resiliencia y autodeterminación en un entorno altamente expuesto.

Hasta la fecha, según la información publicada por la revista People, no existen datos públicos ni confirmaciones de que Jolie haya vuelto a entablar una relación sentimental estable.

La actriz mantiene su privacidad y la de sus hijos como prioridades, alejándose de los rumores y centrando su vida en su familia, su labor humanitaria y sus proyectos profesionales.

