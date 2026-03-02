Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

Cillian Murphy negó de forma categórica los rumores sobre su incorporación como Voldemort en la nueva serie de "Harry Potter" (Warner Bros./REUTERS)

Las especulaciones sobre el futuro de la franquicia de Harry Potter y sus nuevas adaptaciones fueron incesantes en los últimos meses, pero Cillian Murphy se encargó de disipar una de las más insistentes: su supuesta incorporación como Voldemort en la próxima serie televisiva.

El actor, conocido mundialmente por sus interpretaciones en Oppenheimer y Peaky Blinders, respondió de manera categórica a los rumores que lo vinculaban con el papel del villano en el marco del proyecto de HBO Max.

Durante una entrevista con The Times, Murphy fue consultado directamente sobre la posibilidad de interpretar a Voldemort, personaje que en el cine interpretó Ralph Fiennes.

Sin rodeos y con una risa incrédula, declaró: “Categoricamente no”, refiriéndose a su participación en el programa.

Además, insistió ante el periodista: “¿Puedes poner eso en el titular?”, reafirmando que no existía duda alguna respecto de su postura ante uno de los rumores más difundidos por la prensa británica y seguidores de la saga.

El actor irlandés destacó su preferencia por una vida alejada de la fama y el foco mediático, pese a su exitosa trayectoria (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Al ser confrontado con la noticia, admitió, “ser una personalidad no es lo mío”, evidenciando así su preferencia por una vida más reservada y alejada de los focos mediáticos.

La fama, a pesar de los logros y premios acumulados a lo largo de su carrera (incluido un premio Oscar), nunca fue un objetivo central para el actor nacido en Cork.

En su diálogo, Cillian Murphy también reflexionó sobre la exposición constante a la que se ven sometidos quienes trabajan en el cine.

Reconoció sentirse incómodo con ese entorno y mencionó: “Pero existir en este mundo, hablar de uno mismo, caminar por alfombras rojas… No es saludable si empiezas a creerte esas cosas, y además soy muy malo en eso”.

Los comentarios de Ralph Fiennes, quien interpretó a Voldemort en la saga cinematográfica, impulsaron la especulación sobre el posible fichaje de Murphy para la nueva adaptación televisiva.

“Me han dicho que ya han elegido, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Muy buena elección”, sostuvo Fiennes el pasado enero. Las declaraciones dispararon una serie de reacciones en redes sociales, sin embargo, la información nunca fue confirmada por HBO Max.

Cillian Murphy posa ganó el premio Oscar a mejor actor por "Oppenheimer" durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles el 10 de marzo de 2024 (Jordan Strauss/Invision/AP)

Por ahora, la respuesta directa del propio Murphy dejó claro que no habría relevo en ese sentido.

Alejado de la vorágine de Hollywood, el artista lleva una vida tranquila junto a su familia en Dublín y siempre apuesta por la calidad y la exigencia en sus proyectos.

Su carrera, que abarca desde películas de culto como Exterminio hasta su consagración en Oppenheimer, se caracterizó por la elección de personajes complejos y desafiantes.

“Soy una persona increíblemente promedio, de verdad”, solía decir sobre sí mismo, una humildad que contrastó con el magnetismo de sus interpretaciones y su capacidad para liderar producciones de gran envergadura.

En conversación con el citado medio, Murphy compartió su visión sobre el paso del tiempo y el crecimiento profesional y personal.

Murphy reflexionó sobre el impacto de "Peaky Blinders" en su vida, valorando el crecimiento personal y profesional durante la serie (Netflix)

“Interpreté a Tommy durante más de un cuarto de mi vida, pasando de ser un hombre relativamente joven a estar de lleno en la mediana edad. Es muy gratificante ver envejecer a todos a tu alrededor”, sostuvo sobre su papel en la serie Peaky Blinders, que protagonizó entre 2013 y 2022.

El universo de los Shelby tendrá su esperado cierre con la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que llegará a Netflix el próximo 20 de marzo.

En cuanto a la saga de Harry Potter, la incógnita sobre quién daría vida al villano más temido del universo de Rowling continúa sin resolverse.

La franquicia, que prepara una nueva y ambiciosa serie para reimaginar las aventuras del joven mago y sus antagonistas, sigue siendo foco de atención por millones de fans en todo el mundo.