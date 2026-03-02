Entretenimiento

Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

La estrella de ‘Peaky Blinders’ también reflexionó sobre el desgaste que supone ser una estrella de Hollywood

Guardar
Cillian Murphy negó de forma
Cillian Murphy negó de forma categórica los rumores sobre su incorporación como Voldemort en la nueva serie de "Harry Potter" (Warner Bros./REUTERS)

Las especulaciones sobre el futuro de la franquicia de Harry Potter y sus nuevas adaptaciones fueron incesantes en los últimos meses, pero Cillian Murphy se encargó de disipar una de las más insistentes: su supuesta incorporación como Voldemort en la próxima serie televisiva.

El actor, conocido mundialmente por sus interpretaciones en Oppenheimer y Peaky Blinders, respondió de manera categórica a los rumores que lo vinculaban con el papel del villano en el marco del proyecto de HBO Max.

Durante una entrevista con The Times, Murphy fue consultado directamente sobre la posibilidad de interpretar a Voldemort, personaje que en el cine interpretó Ralph Fiennes.

Sin rodeos y con una risa incrédula, declaró: “Categoricamente no”, refiriéndose a su participación en el programa.

Además, insistió ante el periodista: “¿Puedes poner eso en el titular?”, reafirmando que no existía duda alguna respecto de su postura ante uno de los rumores más difundidos por la prensa británica y seguidores de la saga.

El actor irlandés destacó su
El actor irlandés destacó su preferencia por una vida alejada de la fama y el foco mediático, pese a su exitosa trayectoria (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Al ser confrontado con la noticia, admitió, “ser una personalidad no es lo mío”, evidenciando así su preferencia por una vida más reservada y alejada de los focos mediáticos.

La fama, a pesar de los logros y premios acumulados a lo largo de su carrera (incluido un premio Oscar), nunca fue un objetivo central para el actor nacido en Cork.

En su diálogo, Cillian Murphy también reflexionó sobre la exposición constante a la que se ven sometidos quienes trabajan en el cine.

Reconoció sentirse incómodo con ese entorno y mencionó: “Pero existir en este mundo, hablar de uno mismo, caminar por alfombras rojas… No es saludable si empiezas a creerte esas cosas, y además soy muy malo en eso”.

Los comentarios de Ralph Fiennes, quien interpretó a Voldemort en la saga cinematográfica, impulsaron la especulación sobre el posible fichaje de Murphy para la nueva adaptación televisiva.

“Me han dicho que ya han elegido, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Muy buena elección”, sostuvo Fiennes el pasado enero. Las declaraciones dispararon una serie de reacciones en redes sociales, sin embargo, la información nunca fue confirmada por HBO Max.

Cillian Murphy posa ganó el
Cillian Murphy posa ganó el premio Oscar a mejor actor por "Oppenheimer" durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles el 10 de marzo de 2024 (Jordan Strauss/Invision/AP)

Por ahora, la respuesta directa del propio Murphy dejó claro que no habría relevo en ese sentido.

Alejado de la vorágine de Hollywood, el artista lleva una vida tranquila junto a su familia en Dublín y siempre apuesta por la calidad y la exigencia en sus proyectos.

Su carrera, que abarca desde películas de culto como Exterminio hasta su consagración en Oppenheimer, se caracterizó por la elección de personajes complejos y desafiantes.

“Soy una persona increíblemente promedio, de verdad”, solía decir sobre sí mismo, una humildad que contrastó con el magnetismo de sus interpretaciones y su capacidad para liderar producciones de gran envergadura.

En conversación con el citado medio, Murphy compartió su visión sobre el paso del tiempo y el crecimiento profesional y personal.

Murphy reflexionó sobre el impacto
Murphy reflexionó sobre el impacto de "Peaky Blinders" en su vida, valorando el crecimiento personal y profesional durante la serie (Netflix)

“Interpreté a Tommy durante más de un cuarto de mi vida, pasando de ser un hombre relativamente joven a estar de lleno en la mediana edad. Es muy gratificante ver envejecer a todos a tu alrededor”, sostuvo sobre su papel en la serie Peaky Blinders, que protagonizó entre 2013 y 2022.

El universo de los Shelby tendrá su esperado cierre con la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que llegará a Netflix el próximo 20 de marzo.

En cuanto a la saga de Harry Potter, la incógnita sobre quién daría vida al villano más temido del universo de Rowling continúa sin resolverse.

La franquicia, que prepara una nueva y ambiciosa serie para reimaginar las aventuras del joven mago y sus antagonistas, sigue siendo foco de atención por millones de fans en todo el mundo.

Temas Relacionados

Cillian MurphyHarry PotterRalph Fiennesestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

Las teorías conspirativas en torno al nuevo look de Jim Carrey llegaron a puntos insospechados

Quién es Alexis Stone, el

Cillian Murphy pone fin a los rumores sobre convertirse en Voldemort: “Mi enfoque actual está en otros proyectos”

Tras meses de especulaciones, el actor irlandés descartó cualquier vínculo con el famoso villano de Harry Potter y el universo creado por J.K. Rowling

Cillian Murphy pone fin a

El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

La película, celebrada en festivales de renombre y galardonada con varios premios, debutará en streaming el 13 de marzo de 2026, destacando el regreso del reconocido director coreano junto a un elenco de primera línea

El fenómeno coreano “La única

‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

La nueva película cuenta con el regreso de los hermanos Wayans, y de las actrices Anna Faris y Regina Hall

‘Scary Movie 6′ reveló su

La gala de los premios César desmintió suplantación de Jim Carrey en París: “Un tema irrelevante”

El presidente de la Academia de los Premios César confirmó que el actor participó en la ceremonia tras meses de preparación

La gala de los premios
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

TELESHOW
La primera foto de la

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

INFOBAE AMÉRICA

Comparsa universitaria promueve cultura,

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Tres Picassos salen a subasta: la vigencia del artista español y la promesa de alcanzar una cifra exorbitante

Avanza en Panamá ley que exigirá agua sin costo en combos de comida rápida

Crisis política en Perú muestra cómo China podría utilizar militarmente el puerto de Chancay contra Estados Unidos