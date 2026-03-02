Entretenimiento

“Bridgerton”: ¿Quién es la nueva Lady Whistledown tras el final de temporada?

La cuarta temporada concluye sin fecha confirmada de regreso y con una nueva identidad detrás del boletín más leído de la alta sociedad

La cuarta temporada marcó el
La cuarta temporada marcó el final de Penélope Featherington como Lady Whistledown. (Liam Daniel/Netflix)

La cuarta temporada de Bridgerton llegó a su fin sin que Netflix haya anunciado una fecha concreta para el estreno de los próximos episodios. Con ello, la serie vuelve a entrar en un periodo de pausa que, en entregas anteriores, se ha extendido durante hasta dos años.

El cierre de la temporada dejó abiertas varias líneas argumentales que podrían desarrollarse en la quinta entrega.

Entre ellas, una de las incógnitas centrales gira en torno al futuro de Lady Whistledown, figura clave en la trama desde el inicio de la producción. La pregunta sobre quién asumirá ese papel en los próximos episodios se instaló tras los acontecimientos del capítulo final.

Durante esta temporada se abordaron las consecuencias de que se revelara que Penelope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan, era la autora detrás de los escritos firmados como Lady Whistledown.

En la temporada 4, Penelope
En la temporada 4, Penelope Featherington enfrentó las consecuencias de exponer su identidad como la autora del boletín. (Netflix)

La exposición pública de su identidad tuvo repercusiones tanto personales como sociales. A lo largo de los episodios, el personaje enfrentó presiones y exigencias, especialmente por parte de la reina, interesada en ejercer mayor control sobre la publicación y su contenido.

En ese contexto, Penelope optó por renunciar a continuar con la autoría del boletín, decisión que tomó sin prever que alguien más ocuparía su lugar.

La escena final introduce un elemento decisivo: mientras escribe en su dormitorio, recibe de Colin Bridgerton, personaje interpretado por Luke Newton, una nueva edición del periódico de Lady Whistledown.

El ejemplar no ha sido redactado por ella, lo que confirma que otra persona ha adoptado la identidad y continúa difundiendo información bajo ese nombre.

Penélope descubre que alguien más
Penélope descubre que alguien más ha tomado su lugar como Lady Whistledown. (NETFLIX)

La serie no revela quién está detrás de la nueva publicación. En temporadas anteriores, Cressida Cowper intentó atribuirse la autoría de los escritos, aunque en esta ocasión no se ofrecen indicios concluyentes que la señalen como responsable de la reciente edición.

En declaraciones recientes, Nicola Coughlan se refirió a la evolución de su personaje. Señaló que Penelope ha experimentado cambios significativos y que su vida se ha ampliado más allá de la figura de Lady Whistledown.

La actriz indicó que la escritura continúa siendo una parte importante de su identidad, aunque no necesariamente vinculada a la misma dinámica anterior.

“Pen ha evolucionado mucho y lady Whistledown lo era todo para ella. Ahora, su vida se ha expandido y hay más cosas. Se ha dado cuenta de que le sigue encantando escribir y puede que sea escritora, una mujer innovadora o una empresaria. Es una persona que no deja de crecer”, dijo en una entrevista.

Nicola Coughlan aseguró que Penelope
Nicola Coughlan aseguró que Penelope Featherington ha evolucionado sobre lo que quiere ser como escritora. (Liam Daniel/Netflix)

A partir de los acontecimientos mostrados en pantalla, han surgido diversas teorías entre seguidores de la serie sobre la identidad de la nueva Lady Whistledown.

Una de las hipótesis apunta a Alice Mondrich, interpretada por Emma Naomi, personaje que ha adquirido mayor cercanía con la reina en esta temporada.

Su posición como acompañante de la monarca podría situarla en un lugar estratégico para acceder a información relevante dentro del entorno social retratado por la ficción.

Otra teoría difundida en redes sociales menciona a Hyacinth Bridgerton como posible responsable de la publicación. Sin embargo, la serie no ha proporcionado elementos directos que respalden esta posibilidad.

Los fans apuntan a que
Los fans apuntan a que Hyacinth Bridgerton será la nueva Lady Whistledown. (Netflix)

El desarrollo de ese personaje ha estado centrado en otros aspectos de la trama, sin indicios explícitos sobre su implicación en la circulación de rumores.

La incertidumbre sobre la identidad de la nueva Lady Whistledown marca el rumbo de la próxima temporada. La resolución de esta incógnita podría redefinir las dinámicas entre los personajes principales y alterar el equilibrio social dentro del universo narrativo de la serie.

Hasta que se anuncie oficialmente la fecha de estreno de la quinta temporada, la producción mantiene en suspenso uno de los ejes centrales de su historia.

