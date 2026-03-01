‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

Netflix podría revivir el universo de "The Crown" para contar la historia de Andrew Mountbatten-Windsor. (REUTERS/Toby Melville)

Netflix evalúa el desarrollo de un nuevo proyecto centrado en la situación judicial del ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, según reportes publicados por el Daily Mail.

La iniciativa se enmarcaría en conversaciones preliminares para producir una serie limitada vinculada al universo narrativo de The Crown.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio británico, la compañía mantiene desde hace tiempo intercambios con Left Bank Pictures, productora titular de los derechos de la serie, con el objetivo de analizar posibles especiales televisivos enfocados en episodios relevantes o controversias relacionadas con la familia real británica.

Entre los temas considerados se encontraría el caso de Andrew, cuya detención abrió un nuevo escenario institucional y mediático en el Reino Unido.

El caso de Andrew Mountbatten-Windsor llamó la atención de Netflix. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

El arresto, efectuado el 19 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, se produjo en el marco de una investigación relacionada con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein.

Según los reportes, Mountbatten-Windsor fue detenido tras una denuncia presentada por el activista republicano Graham Smith ante la policia de Thames Valley.

La acusación señala que el ex miembro de la familia real habría reenviado documentación comercial confidencial a Epstein. Las autoridades confirmaron que permaneció bajo custodia durante 11 horas, periodo en el que se le practicaron procedimientos habituales, como la toma de huellas dactilares, fotografía policial y muestra de ADN.

Posteriormente fue puesto en libertad mientras continúa el proceso. En caso de una eventual condena, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Andrew Mountbatten Windsor fue puesto en libertad 11 horas después de su arresto. (REUTERS/Phil Noble)

Tras la detención, el rey Charles III emitió una declaración pública en la que expresó su preocupación y afirmó que la ley debe seguir su curso.

Indicó además que no realizaría más comentarios mientras el procedimiento judicial se mantenga en marcha y que la familia real continuará cumpliendo con sus funciones oficiales.

“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, dijo.

The Crown, emitida entre noviembre de 2016 y diciembre de 2023, concluyó tras seis temporadas y acumuló 21 premios Emmy durante su trayectoria.

"The Crown" finalizó tras seis temporadas. (Créditos: Netflix)

La serie recreó distintos acontecimientos históricos vinculados a la monarquía contemporánea, incluyendo crisis internas y episodios de impacto público.

Según las fuentes citadas, el nombre de la producción podría mantenerse relacionado para una entrega especial de carácter limitado, centrada exclusivamente en los hechos recientes relacionados con el duque de York.

En paralelo al análisis de Netflix, otros estudios también estudian propuestas vinculadas al caso. Se ha informado que Disney Studios y Amazon MGM Studios han recibido proyectos de guionistas interesados en abordar la situación desde distintos formatos.

Más de un estudio desea llevar la historia de Andrew Mountbatten-Windsor a la pantalla. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

“Nos han bombardeado con guionistas que quieren traernos esta historia. Hollywood está en plena competencia por ser el primer estudio en estrenar una película de Andrew”, declaró un fuente de Disney Studios al Daily Mail.

El guionista Jeremy Brock declaró al Daily Mail que existen conversaciones en curso en varias compañías para desarrollar dramatizaciones basadas en los hechos conocidos.