Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras un incidente violento en un bar durante el Mardi Gras, según la policía local (REUTERS/Danny Moloshok)

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans nuevamente tras el episodio violento durante Mardi Gras, en el que, según la policía local, agredió a dos hombres y utilizó insultos homofóbicos.

El hecho ocurrió el 17 de febrero en el R Bar, ubicado en el barrio Marigny, y quedó grabado en videos de testigos.

Las imágenes circularon en redes sociales, incrementando la repercusión del caso tanto en la ciudad como entre los seguidores del actor.

La abogada Sarah Chervinsky defendió a su cliente y sostuvo: “Ninguna persona común tendría que pagar más de USD 100.000 en fianzas ni ser encarcelada dos veces por un solo incidente menor”.

Recalcó que LaBeouf no debe recibir un trato especial, pero tampoco uno más grave por su condición de figura pública.

El episodio involucró presuntas agresiones y el uso de insultos homofóbicos por parte del actor en el R Bar del barrio Marigny (Orleans Parish Sheriff's Office)

Según la defensa, la fama del artista influyó en la severidad de las medidas judiciales.

Durante la detención, LaBeouf negó haber iniciado la agresión: “No empujé a nadie — nunca toqué a nadie”, afirmó ante los agentes, según los registros policiales.

Las autoridades, sin embargo, notificaron que la denuncia incluía testimonios de varias personas.

Los videos captados por testigos muestran al actor discutiendo con los oficiales y negando de manera enfática cualquier contacto físico con las supuestas víctimas.

En entrevista con Channel 5, LaBeouf abordó el incidente y asumió su responsabilidad: “No está bien hacerle daño a la gente nunca. Es una mierda. Hubo gente lastimada. Tengo que enfrentar eso, me lo banco todo. Fue mi culpa, no de ellos. Yo la cagué”.

La jueza Simone Levine impuso una fianza de USD 100.000 y ordenó al actor someterse a pruebas de drogas y tratamiento por consumo de sustancias (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Consultado sobre si asume la responsabilidad por lo sucedido, respondió: “Definitivamente. Sí. Mil por ciento”.

Shia LaBeouf descartó que la solución pase por un tratamiento por adicciones: “¿Eso significa que tengo que ir a rehabilitación otra vez? No me interesa, hermano. No creo que mis respuestas estén ahí”.

Y agregó: “Si realmente lo creyera, iría. No pienso que tenga un problema con el alcohol. Creo que tengo otro problema, y lo voy a enfrentar”.

Durante la charla, LaBeouf identificó un conflicto interno: “Creo que tengo un complejo de hombre pequeño”, y señaló que su “ira y ego” son, en su opinión, la raíz del episodio.

“Ahí estoy en mi camino ahora, y trato de entenderlo”, expresó sobre su proceso personal.

El comisionado Jonathan Friedman fijó una nueva fianza de USD 5.000 tras una segunda acusación relacionada con una agresión previa en el mismo bar (REUTERS/Mark Blinch)

La estrella de Transformers también declaró: “Seré sincero contigo: las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”.

Relató que el incidente habría comenzado cuando “tres tipos gays están al lado mío, tocándome la pierna, me asusto. Perdón si eso es homofóbico, entonces lo soy”.

La jueza Simone Levine impuso la fianza de USD 100.000 y ordenó a LaBeouf someterse a pruebas de drogas y tratamiento por consumo de sustancias.

Los resultados de los análisis no se han divulgado, pero la magistrada manifestó preocupación por la actitud del actor y consideró que LaBeouf “no toma en serio su adicción al alcohol”.

El comisionado Jonathan Friedman fijó una segunda fianza de USD 5.000 tras una nueva acusación por un cabezazo, también con insultos homofóbicos, presuntamente en el mismo bar y días antes.

Antecedentes de Shia LaBeouf por incidentes en Nueva York y Georgia son citados por la fiscalía para argumentar un patrón de conducta (Joel C Ryan/Invision/AP)

El uso de la ley estatal de crímenes de odio está bajo análisis y podría agravar la situación judicial.

La defensa de Chervinsky insiste en que el sistema judicial debe ser igual para todos, sin distinción por la fama del acusado.

Los antecedentes de LaBeouf incluyen un arresto en Nueva York en 2014, donde insultó a un policía con expresiones homofóbicas, y otro episodio en Savannah, Georgia, en 2017, cuando fue grabado haciendo comentarios racistas y ofensivos durante una detención.

Estos episodios previos han sido citados por la fiscalía para argumentar un patrón de conducta.

En su cierre ante Channel 5, el actor fue categórico: “Estoy mal por tocar a cualquiera, siempre. Y ahí termina mi declaración sobre todo esto”.