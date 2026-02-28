Los Premios Óscar del siglo XXI: cambios sociales, retos y el reflejo de una industria en transformación

El cine del siglo XXI en los Premios Óscar responde a la evolución de gustos y valores sociales, adaptándose a una sociedad diversa y cambiante

El ranking elaborado por Rolling Stone sobre las películas galardonadas entre 2000 y 2024 muestra cómo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la industria de los Premios óscar han buscado mantenerse relevantes, adaptándose a los cambios sociales y preferencias del público en el siglo XXI.

A continuación, una lista descendente de las películas ganadoras del óscar a Mejor Película (2000-2024), con análisis individual:

25. Crash (2005) dirigida por Paul Haggis examina el racismo y la desigualdad, pero recurre a estereotipos y diálogos poco naturales; su tono moralizante ha provocado que pierda vigencia.

24. Green Book (2018) de Peter Farrelly aborda la discriminación racial de manera sencilla; el guion favorece la reconciliación rápida y evita las complejidades, recibiendo críticas por su superficialidad.

Integrantes del elenco de “Green Book”, junto al actor estadounidense Viggo Mortensen (izq.), Linda Cardellini (2ª izq.) y el actor estadounidense Mahershala Ali (der.), celebran el premio a Mejor Película en el escenario durante la 91ª edición anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 24 de febrero de 2019 (Photo by VALERIE MACON / AFP)

23. Una mente maravillosa (2001) bajo la dirección de Ron Howard suaviza la vida de John Nash, optando por clichés melodramáticos y una fórmula premiable por encima de la complejidad real del matemático.

22. El discurso del rey (2010) cuenta la vida de Jorge VI y su tartamudez. Las actuaciones son notables, pero el relato prioriza la emoción y parece orientado a premios.

21. CODA (2021) de Sian Heder narra la historia de una joven oyente en una familia sorda, rompiendo barreras de representación, aunque su estructura y tono sentimental limitan su impacto.

20. Argo (2012) dirigida y protagonizada por Ben Affleck combina thriller político y hechos reales; a pesar de un elenco destacado, la mezcla carece de cohesión y apela al orgullo de la industria.

19. El artista (2011) de Michel Hazanavicius rinde homenaje al cine mudo con originalidad, aunque su ligereza la vuelve efímera.

18. Million Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood fusiona drama de boxeo y enfermedad terminal; fuerte en su inicio, deriva hacia el sentimentalismo sin innovación en la conclusión.

Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood, combina drama deportivo y enfermedad terminal (Warner Bros)

17. Slumdog Millionaire (2008) dirigida por Danny Boyle narra una historia de superación en India con energía y ritmo, recibiendo críticas por su tratamiento del exotismo. Dev Patel lidera este fenómeno global.

16. Birdman (2014) de Alejandro González Iñárritu retrata la crisis de un actor en declive dentro de una obra virtuosa. Aunque parte de su impacto inicial se atenuó, conserva momentos notables gracias a Michael Keaton.

15. Chicago (2002) bajo la dirección de Rob Marshall adapta el musical criminal, donde Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones brillan sobre un escenario recargado, revitalizando el género en los premios.

14. El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) dirigida por Peter Jackson culmina la trilogía celebrando el cine fantástico y la construcción de mundos.

13. La forma del agua (2017) de Guillermo del Toro mezcla fantasía, romance y comentario social, destacando el diseño de producción y el mensaje de inclusión.

12. Nomadland (2020) de Chloe Zhao sigue a una mujer nómada en Estados Unidos interpretada por Frances McDormand, incorporando a verdaderos nómadas y abordando la libertad y precariedad del camino.

11. Gladiador (2000) de Ridley Scott revitaliza la épica en la antigua Roma y narra una historia de venganza, con Russell Crowe en el papel de Máximo, marcando el retorno del género a Hollywood.

10. Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan presenta la biografía de J. Robert Oppenheimer con una estructura compleja y alternancia visual, donde destaca Cillian Murphy.

Más allá del premio que recibió la película, Cillian Murphy ganó el premio a mejor actor por "Oppenheimer" en los Oscar (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

9. Anora (2024) dirigida por Sean Baker combina la crítica social con un relato tipo Cenicienta, sobresaliendo por su irreverencia y el análisis de la desigualdad.

8. En tierra hostil (2009) de Kathryn Bigelow ofrece un drama sobre un escuadrón de desactivación de explosivos en Irak, alejándose de los discursos bélicos habituales para enfocarse en la tensión y la psicología de los personajes.

7. Todo, en todas partes, al mismo tiempo (2022) dirigida por los Daniels fusiona comedia, acción y drama sobre el multiverso, con Michelle Yeoh como protagonista y evidencia la apertura de la Academia a ideas innovadoras.

6. Los infiltrados (2006) de Martin Scorsese traslada la acción a Boston en un thriller de ritmo intenso, con Leonardo DiCaprio y Matt Damon al frente de un reparto sólido.

TOP 5

5. No es país para viejos (2007) de los hermanos Coen traslada el universo de Cormac McCarthy adaptan la novela de Cormac McCarthy en un western moderno donde la violencia y el nihilismo marcan el tono. Javier Bardem se destaca como antagonista en una atmósfera opresiva y desoladora.

Tráiler del filme dirigido por los hermanos Coen, que adapta la novela de Cormac McCarthy en un western moderno. Javier Bardem interpreta a un despiadado antagonista en una historia marcada por la violencia y el nihilismo en paisajes desolados

4. Spotlight (2015) de Tom McCarthy reconstruye la investigación periodística sobre los abusos en la Iglesia Católica, priorizando la ética profesional y evitando el morbo. El enfoque coral y sobrio resalta la importancia del periodismo de investigación.

Tráiler de la película de Tom McCarthy que sigue la investigación periodística que reveló casos de abuso en la Iglesia Católica. El enfoque coral y la sobriedad narrativa destacan la importancia del periodismo de investigación y la ética profesional

3. 12 años de esclavitud (2013) dirigida por Steve McQueen adapta las memorias de Solomon Northup en un crudo retrato de la esclavitud. Las actuaciones y la puesta en escena obligan al espectador a enfrentar la brutalidad histórica sin concesiones.

Tráiler de la obra dirigida por Steve McQueen, basada en las memorias de Solomon Northup. La película muestra las experiencias de un hombre libre sometido a la esclavitud en el siglo XIX, enfrentando la brutalidad y la deshumanización del sistema esclavista estadounidense

2. Parasite (2019) de Bong Joon Ho ofrece una sátira social sobre la lucha de clases en Corea del Sur, combinando géneros y rompiendo barreras culturales. Su triunfo como primera ganadora de habla no inglesa marcó un antes y un después en la historia del Oscar.

Tráiler de la película surcoreana de Bong Joon Ho, que aborda la lucha de clases a través de una sátira social que combina diversos géneros. La producción hizo historia al convertirse en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el Oscar a mejor película

1. Moonlight (2016) de Barry Jenkins narra la vida de un joven afroamericano desde la infancia hasta la adultez, explorando identidad, sexualidad y entorno social. La película destaca por su sensibilidad, estética poética y la profundidad de su relato, consolidándose como una obra imprescindible del siglo XXI.

Tráiler del drama dirigido por Barry Jenkins, que narra la vida de Chiron, un joven afroamericano, desde la infancia hasta la adultez. La película explora temas de identidad, sexualidad y entorno social con una sensibilidad y una estética reconocidas en el cine contemporáneo

En las últimas dos décadas, la lista de ganadoras a Mejor Película en los Premios Óscar expone los dilemas y avances de una industria que dialoga con su tiempo.

Los cambios en los criterios de selección, la apertura a nuevas voces y la revisión de los propios límites de representación muestran que el cine sigue siendo un reflejo activo de los debates sociales y culturales, así como un terreno de disputa donde tradición e innovación compiten por definir el rumbo de Hollywood.