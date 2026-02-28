“Fue desorientador, como la película”: Rose Byrne contó cómo se sumó a “Legs” y trabajó codo a codo con Mary Bronstein

Rose Byrne destacó la influencia de Mary Bronstein y la experiencia personal detrás del guion de 'If I Had Legs I’d Kick You'

Al recordar su primer contacto con el guion de If I Had Legs I’d Kick You, Rose Byrne afirmó: “Sentí que fue desorientador, como la película. Pasas de preguntarte dónde estás y quién es este personaje, a recibir fragmentos de información que atrapan”.

Así comenzó su experiencia bajo la dirección de Mary Bronstein, una experiencia que, según relató en el programa de noticias estadounidense CBS Sunday Morning, difundido a través de YouTube, la dejó sin aliento gracias a la mezcla de comedia negra, horror y un trasfondo existencial.

Tras leer el texto, se lo entregó a su esposo Bobby. Él tuvo una impresión inmediata: “Mary Bronstein tiene algo que decir, deberías hablar con ella”. Aquella conversación resultó decisiva. “La directora me contó su propia historia; su hija estuvo enferma y esa vivencia personal dio forma al relato”, indicó la actriz.

La colaboración entre Rose Byrne y Mary Bronstein incluyó intensos ensayos que definieron la construcción del personaje principal en la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Destacó que la colaboración fue especial: “Tuvimos el privilegio de un periodo de ensayos de cinco o seis semanas. Me recibía en su casa y, sentadas en la mesa de la cocina, repasábamos cada línea del guion. Compartíamos historias y analizábamos cada detalle del personaje”.

Proceso creativo con Mary Bronstein

El trabajo con Bronstein se distinguió por la honestidad. “Ella fue muy abierta conmigo sobre lo que vivió”, recordó la actriz en la entrevista con CBS Sunday Morning. “Yo tenía muchas preguntas sobre mi personaje, porque apenas se sabe nada sobre su pasado”, agregó.

En ese sentido, definir la hostilidad innata de la protagonista y sus reacciones ante la crisis fue parte central del proceso. “Sin esos ensayos, habría estado totalmente a la deriva”, aseguró. La rapidez del rodaje, que duró solo 25 o 26 días, obligó a preparar todas las conversaciones previas antes de llegar al set.

El proceso creativo abierto y honesto permitió a Rose Byrne profundizar en la emocionalidad y complejidad de su papel frente a cámara

La experiencia la absorbió por completo y le provocó una descarga de adrenalina tras cada día de filmación. “Al llegar a casa, mis hijos pequeños me devolvían al presente, a la rutina familiar. Ellos son tierra firme: no muestran mayor interés por mis días de rodaje y me ayudan a volver a mi rol de madre en cuanto cruzo la puerta”, manifestó.

Transición entre comedia y drama

La actriz alternó papeles serios y comedias arriesgadas a lo largo de su carrera. Tras participar en Daños, reconoció: “Sentí que me empezaban a encasillar como actriz seria, por eso busqué de forma deliberada oportunidades en comedia”, señaló en CBS Sunday Morning.

El salto a la comedia llegó con Damas en guerra, donde el éxito fue inesperado. “Nunca imaginé que nos preguntarían tantas veces si las mujeres podían ser graciosas”, reflexionó.

Y recordó que Maya Rudolph decía: “No somos un grupo de delfines, no sé por qué es tan sorprendente”.

Rose Byrne destacó la química actoral con Seth Rogen como clave para formar una exitosa pareja cómica en cine (Apple TV+)

En su trabajo en Buenos vecinos, se ocupó desde el principio de evitar que su personaje femenino fuera solo un estereotipo. “Formábamos una pareja cómica junto a Seth Rogen. Entendimos de inmediato la importancia de ser un equipo; esa química no es fácil de lograr”, remarcó.

Actualmente, la actriz disfruta de poder unir ambos mundos: “Me atraen las interpretaciones que combinan la gravedad y el humor oscuro. En Legs hay momentos de comedia en medio de la tensión, que dan al público instantes necesarios de respiro”.

Colaboración y redes profesionales

El apoyo de colegas como Heath Ledger impulsó las primeras oportunidades laborales de Rose Byrne

El apoyo y la colaboración resultaron esenciales en su carrera y vida privada. Las primeras oportunidades le llegaron gracias a la generosidad de actores como Heath Ledger: “Me presentó a agentes de casting, me abrió puertas y facilitó mi camino al inicio”.

Además, Rose Byrne subrayó la relevancia de la relación con su esposo, Bobby, quien es su primer consultor y apoyo en las decisiones profesionales. “Contar con alguien que también es actor permite tener una perspectiva creativa y una conversación honesta sobre los proyectos”, resaltó.

En ese sentido, las diferencias entre ambos aportaron riqueza a la dinámica familiar y profesional. “Compartimos el amor por el teatro y valoramos los debates creativos, incluso cuando no estamos de acuerdo”, aportó.

Byrne detalló que su experiencia trabajando con Glenn Close contribuyó notablemente a su desarrollo profesional (Craig Blankenhorne/FX)

También, expresó su admiración hacia sus compañeros de reparto y se detuvo sobre su paso por la televisión junto a Glenn Close: “Trabajar con una actriz tan disciplinada me enseñó muchísima disciplina”.

Equilibrio entre vida personal y carrera

La maternidad provocó un cambio importante. “La crianza transforma tus prioridades. Es mucho más sencillo decir ‘no’ a proyectos que no encajan con tu vida familiar”, aseguró.

Reconoció que mantener el equilibrio exigía contar con una comunidad de apoyo: “Amigos, vecinos, familia; todos forman parte de esa red que te permite compaginar ambas facetas”.

En tanto, no dudó en admitir sus errores ni la necesidad de aceptar que no todo se puede controlar. “Dije que no a muchas cosas, y otras veces me arrepiento de ciertas decisiones. Como cualquier otra persona, sigo aprendiendo a balancear trabajo y familia”, relató.

Rose Byrne afirmó que una red de apoyo, compuesta por amigos y familia, resulta vital para compaginar crianza y trabajo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta actitud la mantuvo con los pies en la tierra: “Mis hijos son los que me anclan a la realidad. Celebran mis éxitos, pero también me ayudan a relativizarlos. Los reconocimientos, como la nominación al Oscar, se viven con alegría, pero en casa todo vuelve pronto a la normalidad”.

Perspectiva sobre premios en Hollywood

La actriz reconoció el atractivo de los grandes premios, sin perder el sentido de realidad. “Soñar con el Oscar forma parte de la fantasía desde la infancia. Hay una magia alrededor de esos premios”, compartió en la conversación con CBS Sunday Morning. Y añadió: “Pero también sé que es importante disfrutar el momento y mantener la perspectiva”.

“Ahora que tengo familia y pasé por distintas etapas, valoro todo con distancia. Es fácil sentirse abrumada cuando eres joven, pero la madurez ayuda a comprender mejor la naturaleza impredecible del éxito”, reflexionó.

Para Byrne, el mayor logro de la última temporada fue la autenticidad de la película y el trabajo creativo junto al equipo y la directora Mary Bronstein (REUTERS/Daniel Cole)

Al repasar la última temporada de premios, la actriz subrayó que lo más importante fue la autenticidad de la película, el trabajo compartido con el equipo y la dirección de Bronstein.

El mayor impacto, sostuvo, residió en haber aportado su voz a una película íntima, guiada por la realidad y la pasión de Mary Bronstein.

Para la actriz, experimentar cómo una obra pequeña logra trascender sin grandes campañas mediáticas fue algo que compartió con la directora, destacando su entrega y visión en esta historia.