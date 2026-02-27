Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Maddox Jolie junto a Angelina Jolie durante la promoción de “Couture”, donde el joven fue acreditado únicamente con el apellido materno.

La decisión de eliminar el apellido Pitt en los créditos por parte de Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha renovado la atención sobre la dinámica familiar tras la separación de la pareja.

Según confirmó PEOPLE, Maddox figura como “Maddox Jolie” en los créditos finales de la película “Couture”, dirigida por su madre y estrenada recientemente en Francia. Esta modificación sigue la línea adoptada por otros hermanos y marca un giro en la evolución pública del grupo Jolie-Pitt.

En esta producción, Maddox, de 24 años, fue acreditado como asistente de dirección. Esto contrasta con su participación en “Maria”, la película de 2024, donde su nombre apareció como Maddox Jolie-Pitt.

La decisión de Maddox de modificar su apellido en los créditos ha sido interpretada como un gesto simbólico dentro de la familia, especialmente porque coincide con una etapa en la que los hijos mayores de la pareja han ido definiendo públicamente su identidad. Esta elección, visible en los materiales promocionales y en la ficha técnica de la película, refuerza la idea de un distanciamiento progresivo respecto a la figura paterna.

Angelina Jolie junto a sus hijos, ya sin la presencia de Brad Pitt

El estreno de “Couture” en cines franceses tuvo lugar el 18 de febrero de 2026. Ya desde septiembre de 2025, los materiales de prensa facilitados durante el Festival Internacional de Cine de Toronto reflejaban el nuevo apellido del joven.

Otros hermanos que han eliminado el apellido Pitt

Maddox no es el primero entre los seis hermanos en dejar de usar el apellido de su padre en actividades públicas. En mayo de 2024, Vivienne fue nombrada como Vivienne Jolie en el programa oficial del musical de Broadway “The Outsiders”, donde colaboró como productora junto a Angelina Jolie, según constató el medio citado.

En agosto de ese año, Zahara, estudiante universitaria, se identificó en un video de su fraternidad como “Zahara Marley Jolie”, destacando su procedencia de Los Ángeles, California, y omitiendo igualmente el apellido paterno.

El caso de Shiloh destaca porque es el único cambio confirmado oficialmente por vía legal. Tras alcanzar la mayoría de edad, inició el trámite ante las autoridades de California para usar legalmente el nombre Shiloh Jolie.

Maddox Jolie en el set de rodaje de “Couture”, reflejando el nuevo vínculo profesional con su madre tras el cambio de apellido.

Como parte del proceso, publicó la notificación en un periódico local, el Los Angeles Times. En el resto de hermanos, no hay datos públicos sobre tramites legales, más allá de la utilización del apellido materno en créditos y actos oficiales.

Antecedentes familiares y contexto del cambio

La tendencia a modificar el apellido entre los hijos de Jolie y Pitt coincide con la transformación de las relaciones familiares desde la separación en 2016. La ruptura, tras dos años de matrimonio y más de una década de relación, dio paso a un litigio cuyo desenlace legal se produjo en 2024.

El entorno atribuye a este periodo de conflicto el origen de algunas de las decisiones de los hijos. El abogado de Shiloh indicó a PEOPLE que su clienta “tomó una decisión independiente y significativa como consecuencia de acontecimientos dolorosos” vividos por la familia.

La distancia que se refleja en los apellidos se interpreta, así, dentro de una reconstrucción de identidades tras años de fricción.

Brad Pitt busca reparar su relación con sus hijos tras el divorcio con Angelina Jolie

Reacción de Brad Pitt y consecuencias familiares

El impacto de estos cambios ha alcanzado la esfera personal de Brad Pitt. Fuentes cercanas consultadas por el medio afirmaron que la reacción del actor fue especialmente marcada tras el cambio formal de Shiloh. El recuerdo permanente de la pérdida de contacto con sus hijos ha supuesto una carga emocional, según personas de su entorno.

La ausencia de sus hijos en la vida cotidiana enfatiza la dimensión personal de este proceso para Pitt, quien, según estas mismas fuentes, mantiene el afecto y la esperanza de recuperar la relación familiar.

Para él, cada muestra pública de sus hijos representa un recordatorio de la distancia surgida tras el divorcio y de los retos que implica reconstruir los vínculos familiares.