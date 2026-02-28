Actor Awards 2026 en vivo: fecha, hora, nominados y dónde ver los premios del Sindicato de Actores (Composición/REUTERS/REUTERS/REUTERS)

Continúa la temporada de premios en Hollywood. Este domingo 1 de marzo se celebran los Actor Awards 2026, una edición histórica en la gala organizada por el sindicato de actores de Estados Unidos. La ceremonia, que estrena nuevo nombre, honrará a las mejores interpretaciones del año en televisión y cine. Los resultados generan expectativa por la proximidad de los premios Óscar, a realizarse en un par de semanas.

Hasta 2025, estos galardones eran conocidos mundialmente como los SAG Awards. Sin embargo, a partir de esta 32.ª edición, la ceremonia pasa a llamarse oficialmente Actor Awards presented by SAG-AFTRA, en referencia directa al sindicato que los organiza: el Screen Actors Guild – American Federation of Radio and Television Artists.

Según la nota de prensa oficial, el cambio de denominación busca poner en primer plano a los intérpretes y resaltar el carácter colectivo del premio: actores que reconocen la excelencia de sus propios colegas.

¿Quién conduce los Actor Awards 2026?

Kristen Bell regresa como anfitriona de los Actor Awards por tercera vez en su carrera. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

La conducción del show estará nuevamente a cargo de Kristen Bell, quien regresa por tercera vez como presentadora principal. La estrella de Nadie quiere esto, conocida por su versatilidad en cine y televisión, ya había hecho historia al convertirse en la primera anfitriona de los premios en 2018 y volvió a liderar la gala en 2025.

Presentadores de lujo

La ceremonia contará con un amplio y diverso grupo de presentadores, muchos de ellos protagonistas directos de la temporada de premios. Figuras consagradas como Samuel L. Jackson, Viola Davis, Woody Harrelson y Gwyneth Paltrow compartirán escenario con intérpretes que hoy marcan el pulso de la industria.

Entre ellos se destacan Michael B. Jordan, una de las figuras centrales del año tanto por su rol protagónico en Pecadores, y Mia Goth, quien forma parte del reparto de Frankenstein. También subirán al escenario otros nominados de la noche, como Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Jenna Ortega y Jessie Buckley.

Actores y actrices homenajean a sus pares en una de las galas más influyentes de la temporada de premios (REUTERS/Mike Blake)

La televisión también tendrá un rol destacado entre los presentadores, con figuras como Lisa Kudrow, Sarah Paulson, Janelle James y Sterling K. Brown, representantes de algunas de las series más influyentes del último año. A este grupo se suman talentos emergentes como Connor Storrie de Heated Rivalry, y Yerin Ha, la flamante protagonista de Bridgerton.

El homenaje a Harrison Ford

Uno de los momentos más emotivos de la noche será la entrega del SAG-AFTRA Life Achievement Award a Harrison Ford. Este galardón, el más alto honor que concede el sindicato, reconoce a una figura cuya carrera haya contribuido de manera excepcional a la profesión y que encarne valores humanitarios.

Harrison Ford recibe el Life Achievement Award, el máximo honor otorgado por el sindicato de actores (REUTERS/Daniel Cole)

Horarios de los Actor Awards 2026

La 32.ª edición de los Actor Awards se celebrará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles

Antes del evento principal, los fans podrán seguir The Actor’s Red Carpet, la alfombra roja oficial, que comenzará a las 4:00 p.m. PT / 7:00 p.m. ET vía Netflix. El preshow estará conducido por Paige DeSorbo y Scott Evans, e incluirá entrevistas, cobertura de moda y el anuncio anticipado de los premios a Mejor Ensamble de Stunts en cine y televisión.

Asimismo, la ceremonia principal se transmitirá en vivo a partir de las 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET y tendrá una duración aproximada de dos horas.

México (CDMX) : 7:00 p.m.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica : 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá : 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

España (Península): 2:00 a.m. (del lunes)

One Battle After Another lidera las nominaciones en cine con siete candidaturas (Europa Press)

Dónde ver en vivo el premio SAG 2026

Los Actor Awards 2026 se podrán ver en vivo y en exclusiva a través de Netflix, que vuelve a ser el hogar oficial de la ceremonia a nivel global. La plataforma ofrecerá tanto la gala principal como la cobertura completa de la alfombra roja, permitiendo a los espectadores seguir el evento desde cualquier país y sin necesidad de televisión por cable.

Lista de nominados de los Actor Awards 2026

En el apartado cinematográfico, el liderazgo en nominaciones lo tiene Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, con siete candidaturas. Le sigue Pecadores, de Ryan Coogler, con cinco nominaciones, mientras que Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein suman tres cada una.

En televisión, la producción más destacada es The Studio, que encabeza el conteo con cinco nominaciones. Le siguen Adolescencia y The White Lotus, con cuatro cada una.

Categorías de Cine — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una película (Cast Ensemble in a Motion Picture)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Mejor actor en un papel protagónico (Male Actor in a Leading Role)

Timothée Chalamet — Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Ethan Hawke — Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan — Pecadores (Warner Bros.)

Jesse Plemons — Bugonia (Focus Features)

Mejor actriz en un papel protagónico (Female Actor in a Leading Role)

Jessie Buckley — Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable (Focus Features)

Chase Infiniti — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Emma Stone — Bugonia (Focus Features)

Mejor actor de reparto (Male Actor in a Supporting Role)

Miles Caton — Pecadores (Warner Bros.)

Benicio Del Toro — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Jacob Elordi — Frankenstein (Netflix)

Paul Mescal — Hamnet (Focus Features)

Sean Penn — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor actriz de reparto (Female Actor in a Supporting Role)

Odessa A’zion — Marty Supreme (A24)

Ariana Grande — Wicked: For Good (Universal Pictures)

Amy Madigan — La hora de la desaparición (Warner Bros.)

Wunmi Mosaku — Pecadores (Warner Bros.)

Teyana Taylor — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una película (Stunt Ensemble in a Motion Picture)

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)

Frankenstein (Netflix)

Mission: Impossible — Sentencia final (Paramount Pictures)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Categorías de Televisión — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una serie dramática (Cast Ensemble in a Drama Series)

La diplomática (Netflix)

Landman (Paramount+)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor elenco en una serie de comedia (Cast Ensemble in a Comedy Series)

Abbott Elementary (ABC)

El oso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV+)

Mejor actor en una serie dramática (Male Actor in a Drama Series)

Sterling K. Brown — Paradise (Hulu)

Billy Crudup — The Morning Show (Apple TV+)

Walton Goggins — The White Lotus (HBO Max)

Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV+)

Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz en una serie dramática (Female Actor in a Drama Series)

Britt Lower — Severance (Apple TV+)

Parker Posey — The White Lotus (HBO Max)

Keri Russell — La diplomática (Netflix)

Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)

Aimee Lou Wood — The White Lotus (HBO Max)

Mejor actor en una serie de comedia (Male Actor in a Comedy Series)

Ike Barinholtz — The Studio (Apple TV+)

Adam Brody — Nadie quiere esto (Netflix)

Ted Danson — Un hombre infiltrado (Netflix)

Seth Rogen — The Studio (Apple TV+)

Martin Short — Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en una serie de comedia (Female Actor in a Comedy Series)

Kathryn Hahn — The Studio (Apple TV+)

Catherine O’Hara — The Studio (Apple TV+)

Jenna Ortega — Merlina (Netflix)

Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Kristen Wiig — Palm Royale (Apple TV+)

Mejor actor en una película para TV o miniserie (Male Actor in a TV Movie or Limited Series)

Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)

Owen Cooper — Adolescencia (Netflix)

Stephen Graham — Adolescencia (Netflix)

Charlie Hunnam — Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix)

Matthew Rhys — La bestia en mí (Netflix)

Mejor actriz en una película para TV o miniserie (Female Actor in a TV Movie or Limited Series)

Claire Danes — La bestia en mí (Netflix)

Erin Doherty — Adolescencia (Netflix)

Sarah Snook — All Her Fault (Peacock)

Christine Tremarco — Adolescencia (Netflix)

Michelle Williams — Dying for Sex (FX)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una serie de televisión (Stunt Ensemble in a Television Series)

Andor (Disney+)

Landman (Paramount+)

The Last of Us (HBO Max)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)