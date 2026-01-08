SAG Awards 2026: lista completa de nominados a los premios del Sindicato de Actores

La gala arroja indicios de las preferencias de la industria en camino a los Oscar 2026 (Composición fotográfica/Netflix/AppleTv/IMBD)

Los nominados a los Actor Awards 2026 —la ceremonia antes conocida como SAG Awards— han sido anunciados este miércoles. La gala, uno de los barómetros más importanes en la temporada de premios de Hollywood, se realizará el próximo domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles.

Este año, el sindicato de actores SAG-AFTRA oficializó el cambio de nombre de su tradicional premiación a Actor Awards, en una decisión que los organizadores tomaron para “alinear la denominación de la premiación con el nombre de su icónica estatuilla”, conocida como The Actor.

Asimismo, el showrunner Jon Brockett y la presidenta del comité de premios JoBeth Williams explicaron que la nueva marca busca trasladar de forma más clara la idea de que "el evento honra a los mejores intérpretes en cine y televisión”.

Históricamente, estos galardones han demostrado tener un peso significativo en la temporada de premios.

Desde que se introdujo la categoría de mejor elenco en 1995, sólo cuatro películas que no fueron nominadas en esa categoría han logrado ganar el Oscar a mejor película: Corazón valiente (1995), La forma del agua (2017), Green Book (2018) y Nomadland (2020). Además, desde 2009, el 76 % de los filmes seleccionados al premio más importanrte de los SAG también han recibido una nominación al Oscar correspondiente a mejor película.

Janelle James y Connor Storrie fueron los encargados de anunciar los nominados en una transmisión en vivo por Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la antesala de la ceremonia, Una batalla tras otra se convirtió en el título con más nominaciones este año con siete candidaturas en total, incluida una por mejor elenco y otra por mejor conjunto de dobles de riesgo.

Le siguen Pecadores con cinco nominaciones —también con reconocimiento al grupo de dobles— y las películas Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, todos con múltiples postulaciones.

En televisión, The Studio se impuso con cinco nominaciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus consiguieron cuatro cada una.

Sin embargo, el listado no estuvo exento de controversias. Entre las omisiones más sonadas está la de Cynthia Erivo, quien, tras no ser nominada por su actuación en Wicked: For Good, ve reducidas sus posibilidades de llegar a los Oscar, luego de haber sido previamente ignorada en los Critics Choice.

El cambio de nombre de SAG Awards a Actor Awards busca reforzar la identidad del premio y su alcance internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

También llamó la atención la ausencia de Wagner Moura por su trabajo en el thriller brasileño The Secret Agent, así como la total falta de reconocimiento para el cine no angloparlante. Para los críticos ha sido extraño que el drama Sentimental Value, fuerte candidato camino a los Oscar, no tuviese ninguna nominación en las categorías de actuación.

Por otro lado, la organización confirmó que el legendario Harrison Ford será homenajeado con el Life Achievement Award, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al arte de la actuación.

A continuación, la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026:

Categorías de Cine — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una película (Cast Ensemble in a Motion Picture)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Mejor actor en un papel protagónico (Male Actor in a Leading Role)

Timothée Chalamet — Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Ethan Hawke — Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan — Pecadores (Warner Bros.)

Jesse Plemons — Bugonia (Focus Features)

Sinners logró cinco nominaciones y destacó tanto en categorías actorales como en el apartado de dobles de riesgo (Archivo)

Mejor actriz en un papel protagónico (Female Actor in a Leading Role)

Jessie Buckley — Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable (Focus Features)

Chase Infiniti — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Emma Stone — Bugonia (Focus Features)

Mejor actor de reparto (Male Actor in a Supporting Role)

Miles Caton — Pecadores (Warner Bros.)

Benicio Del Toro — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Jacob Elordi — Frankenstein (Netflix)

Paul Mescal — Hamnet (Focus Features)

Sean Penn — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor actriz de reparto (Female Actor in a Supporting Role)

Odessa A’zion — Marty Supreme (A24)

Ariana Grande — Wicked: For Good (Universal Pictures)

Amy Madigan — La hora de la desaparición (Warner Bros.)

Wunmi Mosaku — Pecadores (Warner Bros.)

Teyana Taylor — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una película (Stunt Ensemble in a Motion Picture)

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)

Frankenstein (Netflix)

Mission: Impossible — Sentencia final (Paramount Pictures)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

F1, producción de Apple Original Films y Warner Bros., compite en el rubro de dobles de riesgo (Apple)

Categorías de Televisión — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una serie dramática (Cast Ensemble in a Drama Series)

La diplomática (Netflix)

Landman (Paramount+)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor elenco en una serie de comedia (Cast Ensemble in a Comedy Series)

Abbott Elementary (ABC)

El oso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV+)

Mejor actor en una serie dramática (Male Actor in a Drama Series)

Sterling K. Brown — Paradise (Hulu)

Billy Crudup — The Morning Show (Apple TV+)

Walton Goggins — The White Lotus (HBO Max)

Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV+)

Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz en una serie dramática (Female Actor in a Drama Series)

Britt Lower — Severance (Apple TV+)

Parker Posey — The White Lotus (HBO Max)

Keri Russell — La diplomática (Netflix)

Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)

Aimee Lou Wood — The White Lotus (HBO Max)

Tras el reconocimiento de la crítica, Rhea Seehorn se sumó a la lista de nominadas del sindicato de actores por su papel protagónico en Pluribus. (Captura de video)

Mejor actor en una serie de comedia (Male Actor in a Comedy Series)

Ike Barinholtz — The Studio (Apple TV+)

Adam Brody — Nadie quiere esto (Netflix)

Ted Danson — Un hombre infiltrado (Netflix)

Seth Rogen — The Studio (Apple TV+)

Martin Short — Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en una serie de comedia (Female Actor in a Comedy Series)

Kathryn Hahn — The Studio (Apple TV+)

Catherine O’Hara — The Studio (Apple TV+)

Jenna Ortega — Merlina (Netflix)

Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Kristen Wiig — Palm Royale (Apple TV+)

Mejor actor en una película para TV o miniserie (Male Actor in a TV Movie or Limited Series)

Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)

Owen Cooper — Adolescencia (Netflix)

Stephen Graham — Adolescencia (Netflix)

Charlie Hunnam — Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix)

Matthew Rhys — La bestia en mí (Netflix)

Adolescence se posicionó entre las producciones televisivas más fuertes del año (Cr. Courtesy of Netflix © 2024)

Mejor actriz en una película para TV o miniserie (Female Actor in a TV Movie or Limited Series)

Claire Danes — La bestia en mí (Netflix)

Erin Doherty — Adolescencia (Netflix)

Sarah Snook — All Her Fault (Peacock)

Christine Tremarco — Adolescencia (Netflix)

Michelle Williams — Dying for Sex (FX)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una serie de televisión (Stunt Ensemble in a Television Series)

Andor (Disney+)

Landman (Paramount+)

The Last of Us (HBO Max)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)