Fue el Obi-Wan Kenobi original, pero nunca quiso ser parte de Star Wars: la sorprendente confesión de Alec Guinness

El actor Alec Guinness, ganador del Oscar, manifestó su descontento por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars

A pesar de su renombre, Alec Guinness, actor consagrado y ganador del premio Oscar, nunca ocultó su disgusto por interpretar a Obi-Wan Kenobi en Star Wars, una de las sagas de ciencia ficción más influyentes.

Mientras la película dirigida por George Lucas se encaminaba hacia un éxito mundial que marcaría la historia del cine, Guinness expresó en privado su rechazo por los diálogos y el rumbo de su personaje, según una carta revelada por el portal especializado SensaCine. La incomodidad del actor fue persistente durante el rodaje, en medio de la presión que generaba el impacto potencial de la franquicia.

Antes de llegar a Star Wars, Alec Guinness ya era referente del cine británico. Había participado en películas como El puente sobre el río Kwai, que lo hizo acreedor de un premio Oscar y reconocimiento internacional.

Su nombre figuraba entre los grandes del séptimo arte en Reino Unido. Unirse a la saga supuso para él un giro inesperado, pues aceptó el papel tras leer un guion que, en principio, consideró ajeno a su trayectoria. “No es para mí”, reconoció al enfrentarse a la primera versión del libreto.

El portal especializado SensaCine informa que Guinness criticó abiertamente la escritura de Lucas, tanto en entrevistas como en correspondencia privada durante el rodaje de Una nueva esperanza.

El actor dejó constancia de su hartazgo ante los constantes cambios de texto en una carta dirigida a su amiga Anna Kaufman: “No puedo decir que estoy disfrutando de la película. Nuevos diálogos basura llegan hasta mí cada día sobre papel rosa. Y ninguno de ellos hace que mi personaje sea claro o incluso soportable”.

Este desapego acompañó a Guinness durante la producción; consideraba que las modificaciones frecuentes del guion impedían que su interpretación tuviera coherencia, lo que incrementaba su distanciamiento con el universo creado por Lucas y dificultaba su trabajo en el rodaje.

Alec Guinness y su rechazo a Star Wars

El ambiente alcanzó su punto crítico ante la decisión sobre el destino de Obi-Wan Kenobi. En Una nueva esperanza, el personaje se sacrifica en un duelo clave para la trama.

La versión del propio Guinness, citada en 1999 por SensaCine, sostiene que fue él quien propuso la muerte de Obi-Wan para dotarlo de mayor peso narrativo. El propio actor afirmó: “Vendí la idea a Lucas de que, con ese final, el personaje ganaría fuerza y se convertiría en una figura prominente”.

No obstante, según la información publicada por SensaCine, el motivo real detrás de su sugerencia era liberarse de un trabajo que no le agradaba. El sacrificio de Obi-Wan terminó reflejando el malestar que experimentaba el actor durante la filmación.

El debate sobre la muerte de Obi-Wan Kenobi

El origen de la muerte del personaje permanece rodeado de ambigüedad. SensaCine apunta que existían varios borradores del guion donde la desaparición de Obi-Wan ya estaba prevista antes de que Guinness aceptara el papel. Sin embargo, la correspondencia personal del actor muestra que la decisión fue, en parte, motivo de discusión.

En el diario de Guinness quedó registrado su malestar ante la indecisión sobre el futuro de su personaje: “Irritado por Lucas diciendo que no se había decidido sobre si matar a mi personaje o no. Un poco tarde para tales decisiones. Y Harrison Ford refiriéndose a mí como Madre Superiora no ayudó”.

Lucas confirmó luego en declaraciones a SensaCine que Guinness se enfadó cuando le comunicó la muerte de Obi-Wan, aportando así otra visión al conflicto.

El clima en el set evidenciaba incertidumbre y mostraba cierta resistencia entre los actores principales, lo que acentuaba la distancia personal y profesional de Guinness con el proyecto.

El legado de Obi-Wan Kenobi y la percepción de Guinness

Pese al rechazo inicial, la figura de Obi-Wan Kenobi encarnada por Guinness resultó fundamental para la expansión de la ciencia ficción en el cine. Su reluctancia no impidió que, tras el estreno de Star Wars en 1977, la saga reuniera millones de seguidores e interpelara a generaciones de espectadores en todo el mundo.

El contraste entre la percepción de Guinness y el impacto cultural del personaje sigue siendo uno de los cuestionamientos del cine contemporáneo. SensaCine destaca que, a pesar de la insatisfacción del actor, su legado quedaría siempre ligado a este papel en la saga.

La experiencia y el descontento con el desarrollo de Obi-Wan Kenobi delinearon el rumbo del personaje y evidenciaron que puede existir una profunda distancia entre la vivencia personal del artista y el peso cultural de una obra.