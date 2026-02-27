“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

Richard E. Grant reveló cómo una infancia marcada por el trauma y la adicción en Suazilandia incidió en su desarrollo personal y profesional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Casi me dispara mi padre”, la confesión más cruda de Richard E. Grant, conecta los traumas de su infancia en Suazilandia con pasiones persistentes y la influencia de figuras determinantes en su vida.

El actor británico compartió este relato personal durante una entrevista en el canal Fashion Neurosis de YouTube, donde expuso un pasado marcado por el desarraigo, la supervivencia y la importancia del afecto, desafiando la visión tradicional del éxito.

Su infancia estuvo signada por la convivencia con la adicción y el papel crucial de su esposa Joan Washington en su vida adulta. Estos temas fueron el eje central de un testimonio donde las experiencias personales se transforman en el relato de una trayectoria profesional y humana singular.

Infancia en Suazilandia y trauma familiar

El actor británico destacó la importancia del apoyo emocional y el rol fundamental de su esposa Joan Washington en su recuperación (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Crecí en un lugar donde los libros y la radio fueron mi salvavidas”, recordó Grant sobre sus años en Suazilandia.

“Mi padre era encantador durante el día, pero cuando el reloj daba las nueve, se convertía en otra persona. Cuando intentó dispararme después de que vacié 11 botellas y media de su whisky, estaba tan ebrio que falló. Yo le dije: ‘Adelante, hazlo. Acaba con esto de una vez’”, recordó.

La separación y el alcoholismo de su progenitor modificaron su forma de entender los vínculos familiares. “Vivía entre el caos del divorcio y el consumo. Eso me dejó siempre en estado de alerta, como mi padre decía”.

La confesión de Richard E. Grant sobre el episodio donde su padre intentó dispararle expone la gravedad del ambiente familiar disfuncional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La vulnerabilidad y el humor en Grant surgieron de esas contradicciones: “El hecho de ser flaco me enseñó que las palabras son una forma de defensa. Si no tienes músculo, tu ingenio es tu mejor arma”.

El peso de la adicción y la búsqueda de sentido

Grant explicó la afinidad que siente hacia personas con problemas de adicción. “Me siento identificado con los adictos; hay algo en su energía que me resulta cercano. Mi propio padre lo era, y usualmente busco la compañía de personas marcadas por ese tipo de intensidad”.

Durante la grabación de la película Drácula, Anthony Hopkins lo describió como un “adicto seco”.

Grant identifica la conexión entre su afinidad a entornos de adicción y la búsqueda de emociones intensas como rasgo recurrente en su vida (REUTERS/Jaimi Joy)

Grant aclaró que nunca bebió debido a una reacción alérgica física, pero la frase hacía referencia a su tendencia a buscar situaciones de alto impacto emocional, no al consumo de sustancias. “En una sesión de psicoanálisis, mi terapeuta me dijo: ‘Estás enganchado al drama; lo buscas de forma instintiva’. Y tiene razón”.

Para Grant, esta inclinación se refuerza por la convivencia con la inestabilidad y los desafíos cotidianos: “La calma me resulta insípida, busco ese tipo de emociones porque así aprendí a vivir”, explicó a Fashion Neurosis.

Ligó además esta actitud emocional a la presencia de la duda constante y la inseguridad sobre su propio valor como profesional: “Ese pensamiento de ‘no soy suficiente’ me acompaña todos los días. Debo ponerme la confianza como vestimenta para salir al mundo”.

Joan Washington: ruptura de patrones y transformación

El proceso de sanación de Grant incluyó rechazar la ocultación de conflictos familiares y apostar por la transparencia total en sus vínculos (BAFTA/Handout via REUTERS)

Grant reconoció que su visión sobre el matrimonio y la paternidad estaba profundamente influenciada por el divorcio de sus padres. “No tenía intención de casarme, mucho menos de ser padre. La separación de mis padres me alejó del amor. Pero cuando conocí a Joan Washington, todo cambió. Por primera vez sentí que alguien realmente me veía”.

Washington modificó su tendencia a evitar el diálogo personal. “Mi madre solía evitar las conversaciones difíciles, acostumbraba a encerrarse emocionalmente. Yo repetía ese mismo patrón. Joan fue la primera que me enfrentó: ‘Si piensas cerrarte, más vale que lo dejes, porque aquí eso no funciona’. Nunca nadie me había hablado así de directo”.

El matrimonio de 38 años les permitió construir una vida distinta. “El amor de mi esposa me salvó la vida, realmente”, declaró Grant. Describió la intimidad que vivieron durante la enfermedad terminal de Washington, quien falleció en 2021: “Pintarle las uñas en la cama era un gesto sencillo. Su autoestima mejoraba, aunque nadie más fuera a ver sus manos”.

La reconciliación tardía entre Grant y su madre destaca el valor del perdón y la capacidad de sanar heridas familiares profundas

La actriz y entrenadora vocal fallecida en 2021 dejó una huella que definió el destino del actor. “Estar con ella cambió la dirección de la vida que llevaba desde mi infancia”, expresó Grant en la entrevista.

Sanación familiar y el valor de la transparencia

El proceso de recuperación personal de Grant pasó por rechazar la tradición de ocultar los conflictos dentro del hogar. “Viví en un domicilio donde todo debía mantenerse en secreto: el adulterio, el alcohol, las heridas no visibles. Opté por otra vía: la honestidad total, ya que la transparencia protege ante las dificultades”.

La reconciliación con su madre fue un momento tardío pero necesario. “Mi analista me dijo que, después de los 70, la gente busca reparar lo que queda pendiente”. Antes de la muerte de su madre, Grant experimentó una transformación fundamental. “Cuando ella me pidió perdón, sentí que, por fin, podía empezar a sanar”. El perdón, a su entender, es el acto capaz de reparar antiguos daños familiares.

Pasiones, constancia y referencias vitales

Las pasiones constantes, como la admiración por Barbra Streisand, ayudaron a Richard E. Grant a mantener el rumbo y encontrar sentido en la adversidad (Evan Agostini/Invision/AP)

En el horizonte afectivo de Grant siempre estuvo presente Barbra Streisand: “Le escribí por primera vez a los 14 años, invitándola a Suazilandia. Sigo amando a Barbra Streisand”. Considera que tener una pasión constante le ayudó a mantener la dirección en su vida.

Joan Washington fue consciente de este sentimiento y le expresó una última sugerencia antes de morir: “Me dijo: ‘Cuando yo no esté, si Barbra Streisand se queda sola, preséntate’. Nada cambió”, relató Grant, entre risas y nostalgia.

La constancia en sus pasiones permitió a Grant encontrar sentido a experiencias complejas. Su testimonio deja una lección sobre reconciliaciones y reparación de heridas: “Cuando alguien importante se atreve a pedir perdón, el peso de la historia familiar se transforma”.