Murió Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, tras quedar atrapado en un incendio

Familiares intentaron rescatar al actor de The Wire cuando las llamas ya dominaban la estructura, mientras que su esposa sufrió graves quemaduras durante el desesperado intento por salvarlo

El actor tenía 62 años
El actor tenía 62 años al momento de su muerte

El actor Bobby J. Brown, conocido por su trabajo en The Wire, falleció a los 62 años en Maryland tras quedar atrapado en un incendio en un granero la noche del 26 de febrero. Según información confirmada por Fox News Digital, el deceso se produjo cuando Brown intentaba arrancar un vehículo dentro del granero, momento en que se desató el fuego. La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland estableció como causa oficial de muerte “lesiones térmicas difusas e inhalación de humo”, y clasificó el suceso como un accidente, de acuerdo con datos proporcionados por TMZ.

Los reportes de la autoridad local informan que, entrada la noche, los bomberos acudieron a una emergencia por incendio con personas atrapadas dentro de una estructura de aproximadamente 50 por 30 metros, como señaló el comunicado del Condado de St. Mary facilitado a Fox News Digital. Integrantes de la familia de Brown estaban en el lugar e intentaron rescatarlo cuando el fuego ya había afectado la mayor parte del espacio. El actor logró comunicarse con su esposa para pedir un extintor, pero cuando ella llegó, la situación ya era insalvable y sufrió quemaduras graves en las manos. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El incendio que acabó con la vida de Bobby J. Brown se generó cuando el actor trató de encender un vehículo dentro de un granero

El representante de Brown, el doctor Albert Bramante, destacó su carrera profesional y su personalidad, subrayando que era un talento “de gran autenticidad” y un profesional “dedicado” tanto en el trabajo como en su vida personal. Bramante dijo: “Bobby J. Brown fue un actor singularmente talentoso y un hombre de gran integridad. Desde sus raíces como campeón Golden Gloves hasta sus actuaciones en pantalla, Bobby aportó una autenticidad inconfundible a todo lo que hizo”.

Trayectoria en la industria

Bobby J. Brown alcanzó notoriedad con su rol de oficial en The Wire, serie considerada de culto en la televisión de Estados Unidos. También participó en Law & Order: SVU y We Own This City, ampliando su trayectoria en dramas policiales de gran perfil. El agente Bramante señaló que trabajar con Brown era “un verdadero placer”, y transmitió condolencias a la familia.

La carrera de Brown incluyó proyectos en importantes cadenas y plataformas del sector audiovisual del país norteamericano. Junto a su trabajo actoral, el comunicado de Bramante recordó su etapa como campeón de Golden Gloves, un aspecto biográfico distintivo que enfatiza su perfil vinculado tanto al deporte como a la interpretación.

Bobby J. Brown deja a su esposa y dos hijas.

