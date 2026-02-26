Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco desató polémica tras referir explícitamente al cantante Christian Nodal en una de sus frases (IG: @nodal // @cazzu // REUTERS: Marco Bello)

La controversia en torno a Rauw Alejandro, Christian Nodal y Cazzu se intensificó tras la negativa del reguetonero puertorriqueño de haber escrito la frase dirigida a Christian Nodal en la canción “Rosita”.

En un reciente mensaje difundido a través de redes sociales, el artista defendió su postura y rechazó cualquier intención de agravio, enfrentando críticas que circularon ampliamente en plataformas digitales.

El lanzamiento de “Rosita”, en colaboración con Tainy y Jhayco, provocó debate al incluir la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La referencia reactivó tensiones entre el cantante de regional mexicano y la artista argentina Cazzu, expareja de Nodal.

La mención explícita al nombre real de Nodal generó reacciones inmediatas, con usuarios señalando a Rauw Alejandro como responsable de la provocación. Para muchos, la alusión fue interpretada como burla a eventos personales recientes de los involucrados.

Usuarios en redes sociales reaccionaron divididos ante la letra de “Rosita”, criticando la mención a eventos de la vida privada de Christian Nodal y Cazzu (RS / EFE)

Reacciones en redes sociales tras “Rosita”

Las redes sociales reaccionaron rápidamente. Numerosos usuarios cuestionaron la sensibilidad de la letra, mientras otros replicaron mensajes tanto de apoyo como de desaprobación hacia los artistas.

Posteriormente, Cazzu dejó de seguir en redes sociales a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, un gesto percibido como distanciamiento. Plataformas como X se convirtieron en escenario de debates sobre los límites de lo privado y lo público en la música urbana.

Rauw Alejandro se defiende y niega autoría

Rauw Alejandro respondió con un mensaje donde aclaró que considera a Cazzu una amiga y negó haber escrito la frase polémica. “Sobre la ‘barra’, no la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie”, expuso el reguetonero.

Cazzu tomó distancia pública tras la controversia y dejó de seguir a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy en redes sociales, gesto interpretado como desaprobación

El artista agregó que comprende las distintas interpretaciones y pidió evitar la creación de conflictos artificiales. “Sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión”, afirmó en su mensaje.

“En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga (…) Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta (…) No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año”, se lee.

Rauw Alejandro negó haber escrito la polémica frase dirigida a Christian Nodal y afirmó no tener intención de irrespetar ni de generar conflicto

Christian Nodal responde a la referencia

Por su parte, Christian Nodal minimizó el conflicto mediante su canal de difusión. “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, declaró el cantante de regional mexicano, restando importancia a la mención de su nombre.

Nodal subrayó la necesidad de separar la vida familiar del espectáculo mediático. Sugirió que los desacuerdos deberían gestionarse en privado: “Las conversaciones directas podrían resolver varios problemas, pues lo demás es espectáculo”.