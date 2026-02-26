De camarero y vendedor de helados a líder de la Tierra Media: la historia desconocida de Viggo Mortensen

Viggo Mortensen reveló en una entrevista sus raíces multiculturales y el papel crucial de su madre en su desarrollo artístico (REUTERS/Mark Blinch)

En una charla íntima en Durango, Viggo Mortensen compartió sus confesiones más personales sobre el éxito, el fracaso y el papel central del aprendizaje en su vida y carrera.

La conversación se desarrolló en el pódcast cultural Los Hijos de su Pancho Villa, en la plataforma YouTube, y mostró al protagonista de El Señor de los Anillos genuino, alejado del entorno mediático habitual.

El actor habló sobre sus raíces multiculturales y su especial mirada del arte: sus comienzos fuera de Hollywood, el peso de los lazos familiares y la influencia determinante de su madre.

Mortensen recordó: “Mi papá, que era de Dinamarca, se casó con mi madre en Nueva York y terminó trabajando en Argentina. Fui un bebé latinoamericano”.

El actor destacó que la perseverancia y la práctica constante son claves para alcanzar el éxito en el mundo creativo (REUTERS/Stoyan Nenov)

Subrayó cómo la pasión de su madre por el cine forjó su modo de ver el mundo: “Mi madre me llevaba al cine desde los tres años, y hasta el final de su vida íbamos juntos. Hablábamos de películas, de los guiones, de actores, de dirección… Ella podría haber sido directora o guionista”.

Nunca pensó que el cine sería su destino, pero al llegar a Nueva York siendo joven, la curiosidad lo llevó al teatro: “Me interesó mucho cómo se construían las películas. Uno piensa que los actores hacen todo, pero hay un proceso colectivo detrás”.

Los tropiezos de un futuro actor: trabajos, pruebas y caídas

La ruta al reconocimiento estuvo llena de dificultades. Mortensen explicó en Los Hijos de su Pancho Villa: “Tardé 15 años en poder vivir más o menos de ello. Tenía que hacer otros trabajos: camarero, mudanzas de muebles, vendía helados en la calle, camionero”.

Mortensen narra las adversidades vividas antes de lograr reconocimiento, incluyendo trabajos fuera de la actuación y pruebas sin resultado inmediato (IMDB)

Relató el agotamiento de una carrera incierta. “A veces llegaba cerca de conseguir un papel, pero no. Aprendes haciendo pruebas, algún papel pequeño, incluso teatro gratis. Hay que ser terco en el fondo”.

Añadió una advertencia sobre el azar y la preparación: “Hay que tener mucha suerte, pero hay que prepararse asiduamente para un golpe de suerte, si te llega”. Mortensen señaló que el camino estará siempre lleno de derrotas y dudas para quien empieza.

Cómo entiende Viggo Mortensen el éxito y el fracaso

En contraste con los relatos de fama, Mortensen afirmó en Los Hijos de su Pancho Villa: “No separo ni las películas ni los papeles… he aprendido tanto de los fracasos como de las películas exitosas”.

El protagonista de 'El Señor de los Anillos' enfatiza que el trabajo colectivo determina el resultado final de cualquier película (REUTERS/Mark Blinch)

Sostuvo que el cine es, sobre todo, un “trabajo colectivo” en el que la suma de esfuerzos determina el resultado: “Si fallan dos o tres partes del trabajo colectivo, aunque todos funcionemos, las cosas no salen igual. Una película es un conjunto, no el mérito individual de nadie”.

Detalló que el aprendizaje más valioso suele venir de los rodajes menos afamados: “Hay películas que no se han visto o que no salieron bien, pero he aprendido igual o más que en las famosas”.

Un artista integral: Mortensen, escritor y pintor

El diálogo abordó una faceta menos conocida de Viggo Mortensen: su vocación múltiple como artista. “Si no hubiera sido actor, tal vez habría sido escritor. Escribo poesía, tengo una editorial y publico a otros”, confesó en el pódcast.

Viggo Mortensen comparte su experiencia como director, resaltando la paciencia, el aprendizaje y la importancia del liderazgo humano en el set de cine

Habló también de su vínculo con la pintura y la fotografía: “Para mí, todas las artes son ramas de un mismo árbol. Son distintas formas de expresar lo que ves, lo que sientes, para no olvidar”.

Esta convicción lo guía incluso en los procesos más solitarios de la creación. “La escritura no termina en mi escritorio. Es una hoja de ruta que se transforma en contacto con los lugares y las personas”.

De actor a director: paciencia, aprendizaje y liderazgo

Mortensen compartió los retos al convertirse en director de cine. “Tardé muchos años en poder dirigir, la primera película la hice a los sesenta años porque no conseguía el dinero”, relató en Los Hijos de su Pancho Villa en YouTube.

El rodaje de 'Hasta el fin del mundo' enfrentó dificultades típicas del cine independiente por la partida inesperada del actor principal (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Consideró que la espera fue enriquecedora: “Fueron décadas de observar a buenos y malos directores, de ver quién sabe manejar al equipo como un entrenador de fútbol. El trato humano es clave”.

Al referirse al liderazgo en el set, destacó la importancia del trabajo colectivo. “Uno aprende más y disfruta más cuando todos reman en la misma dirección. Puedes hacer un filme decente de otra manera, pero la armonía y el trato positivo mejoran cualquier historia”.

En su proyecto más reciente, Hasta el fin del mundo, enfrentó un desafío propio del cine independiente.

Contó que debió asumir el papel principal porque el actor previsto abandonó la producción a último momento: “Me preguntaron si esperábamos otro año. Dije que no, porque se caía el dinero y tal vez nunca la hacíamos. Así que lo hice yo, aunque tuviera que adaptar el personaje”.

La conexión vital de Mortensen con los caballos

Mortensen detalló su experiencia ecuestre en grandes producciones como 'El Señor de los Anillos', resaltando la importancia del pulso con cada animal

El vínculo de Mortensen con los caballos es central en su universo artístico. “Empecé a montar a caballo desde muy pequeño, al mismo tiempo que iba al cine, con tres o cuatro años”, mencionó en Los Hijos de su Pancho Villa.

Sobre su experiencia en El Señor de los Anillos, relató la importancia de establecer pulso con el animal: “Tuve dos caballos, Ureus y Kenny. El primero era especial, pero me lo quitaron y tuve que empezar con otro, un campeón ecuestre. Aprendimos juntos, porque en Nueva Zelanda no están entrenados como en México o Estados Unidos”.

También contó su experiencia en Océano de fuego, donde adaptarse a cinco animales distintos fue necesario. “Lo mejor al montar bien es conocer caballos diversos; cada uno tiene personalidad propia”. Considera que aprender de cada animal y construir una relación basada en la paciencia es tan relevante como cualquier formación actoral.

Consejos de vida para quienes persiguen un sueño

Para Mortensen, la relación paciente y respetuosa con los caballos es tan relevante como cualquier formación actoral tradicional

Con un tono directo, Viggo Mortensen ofreció consejos a quienes buscan una carrera artística: “Hay que ser testarudo, terco. Si te gusta de verdad, te va a frustrar el camino”. Además, señaló las herramientas disponibles hoy: “Ahora es más fácil, con los teléfonos. Salgan, hagan películas, cortos, escriban historias, hagan teatro. Hay que estar ensayando, aunque no te paguen”.

Resaltó la importancia de una preparación constante: “Si llega una oportunidad y no has estado ensayando, es como el futbolista que no entrena y lo llaman de improviso. Si no estás listo, no te va bien”.

Para Mortensen, la perseverancia y la terquedad positiva son fundamentales: “La carrera comienza cuando tú digas. Rueda una historia con tus amigos y ya empezó tu carrera”.

Entre fútbol, pasiones y anécdotas personales

El amor de Viggo Mortensen por el fútbol surgió en Argentina, donde se convirtió en hincha del club San Lorenzo en los años 60 (NA)

La parte final de la charla en Los Hijos de su Pancho Villa incluyó historias y humor. Mortensen recordó su pasión por el club San Lorenzo durante su infancia en Argentina: “Me hice hincha en los años 60, en una época difícil para el equipo, sin muchos recursos. Me impresionó cómo luchaban a pesar de las condiciones”.

Admiró a la selección argentina y a Messi: “Es único, su forma de jugar y de pensar está por encima de todo”.

La entrevista sumó anécdotas sobre fútbol, béisbol y diferencias culturales en su vida como migrante. Mortensen celebró la creatividad de quienes persiguen sus sueños, sin importar las dificultades ni la distancia.