Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

La polémica alcanzó también a Selena Gomez, con fans que expresaron decepción y preocupación por su relación. (Captura de video/REUTERS)

El debut del nuevo proyecto audiovisual de Benny Blanco no pasó desapercibido, aunque no precisamente por su contenido creativo. El productor musical, de 37 años, quedó en el centro de una intensa polémica luego del estreno de Friends Keep Secrets, un formato híbrido entre podcast, entrevista y show multimedia que conduce junto a Lil Dicky (Dave Burd) y Kristin Batalucco.

Usuarios en redes sociales comentaron escandalizados al ver algunas actitudes vinculadas a la higiene personal del esposo de Selena Gomez.

Durante el podcast, Blanco aparece recostado en un sofá, descalzo, con una camiseta naranja y blanca y pantalones beige. Sin embargo, la cámara capta sus pies, cuyos talones y dedos parecían cubiertos de suciedad.

La incomodidad aumentó cuando, en otro tramo del programa, el productor dejó escapar una flatulencia de forma deliberada frente a los micrófonos. “Esperen, a ver si pueden captar esto”, dijo antes de hacerlo, provocando risas en el set.

Fans cuestionaron la higiene del productor luego de que mostrara sus pies sucios en cámara (Captura de video)

Para muchos seguidores, la escena cruzó un límite. En redes sociales, varios usuarios expresaron su rechazo y desagrado. “No puedo creer que ella deje que él la toque”, escribió una persona debajo de un clip del episodio. “Literalmente, ¿por qué se casaría con él habiendo tantos hombres en el mundo?”. Una tercera reacción resumió el tono general: “Eso es asqueroso, no sé cómo Selena lidia con esto”.

“Selena necesita divorciarse de él y encontrar a alguien mejor”, arremetió un usuario en X. Otros comentarios calificaron al productor de “repugnante” por poner sus pies sucios sobre el sofa, y lo instaron a “tomar una ducha”.

“Hermano, necesita bañarse y contratar a un mejor servicio de limpieza”, ironizó un usuario.

Escenas del episodio debut alimentaron cuestionamientos sobre los hábitos de higiene del músico (Captura de video)

La controversia reavivó episodios previos que ya habían generado incomodidad entre los seguidores de la pareja. En diciembre pasado, un video grabado durante un partido de los Los Angeles Lakers se volvió viral cuando Blanco aparentemente ignoró a Gomez mientras ella intentaba tomarle la mano.

Asimismo, las observaciones sobre la higiene de Blanco no son nuevas. En una entrevista con People en noviembre de 2024, el productor admitió que no se ducha todos los días.

“Algunas personas que conozco se bañan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse”, explicó entonces. En la misma charla, agregó que suele mezclar varios aromas al perfumarse. “Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma cuando paso caminando”, dijo.

Tras el estreno del podcast, algunos fans llegaron a pedir que la cantante se divorcie del productor musical.(Instagram)

Una aventura entre amigos

Antes del debut del podcast Friends Keep Secrets, sus creadores hablaron con The Hollywood Reporter para explicar el formato y su intención creativa: romper con las etiquetas tradicionales.

“No es que no sea un podcast”, explicó Kristin Batalucco. “Es que es un podcast y algo más”.

Blanco además dijo: “Amo pasar el rato con mis amigos, y pasa que mis dos mejores amigos son las personas más divertidas que conozco y quizá las más divertidas en el mundo”.

El proyecto reúne a Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco en conversaciones informales con invitados famosos. (X: Friends Keep Secrets)

El formato combina conversaciones informales con invitados de alto perfil —como Ed Sheeran, Gwyneth Paltrow y Paul Rudd— y momentos creativos, como la composición musical en vivo. El podcast es producido en asociación con la red Perfect Strangers de Jay Shetty y se distribuye en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.