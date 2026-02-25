Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

El hijo de Mary Cosby, Robert Cosby Jr., murió tras una aparente sobredosis. (Instagram)

Robert Cosby Jr., hijo de la estrella de The Real Housewives of Salt Lake City, Mary M. Cosby, falleció el lunes 23 de febrero a los 23 años en Utah.

El Departamento de Policía de Salt Lake City confirmó a la revista PEOPLE que los agentes respondieron a un posible caso de sobredosis tras recibir una llamada por una “emergencia médica/paro total” relacionada con un hombre de 23 años. Las autoridades no han difundido más detalles sobre las circunstancias del deceso.

Mary Cosby y su esposo, Robert Sr., emitieron un comunicado el miércoles 25 de febrero respecto al incidente.

“Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado al hogar del Señor. Aunque nuestros corazones están dolidos, encontramos consuelo en la promesa de Dios y en saber que finalmente está en paz. Agradecemos sus oraciones y confiamos en el Señor para guiarnos en este tiempo de dolor”, expresaron.

Mary Cosby confirmó la muerte de su hijo con un comunicado de Instagram. (Instagram/Mary Cosby)

Cabe destacar que Robert Jr. había hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción y pensamientos suicidas durante la quinta temporada de The Real Housewives of Salt Lake City, emitida en noviembre de 2024.

En una conversación televisada con su madre, relató que comenzó a consumir medicamentos recetados y drogas recreativas a los 16 años, tras probar el ansiolítico Xanax en una fiesta.

Señaló que posteriormente abusó de otros fármacos, entre ellos Adderall y el analgésico opioide OxyContin, llegando a ingerir múltiples pastillas al mismo tiempo. En ese intercambio, también indicó que, cuando su adicción se agravó, consumió heroína y atravesó un periodo en el que manifestó deseos de morir.

Mary Cosby informó en diciembre de 2024 que su hijo había completado un programa de rehabilitación de un mes. Según declaró entonces, había concluido el tratamiento y regresado a casa.

En 2024, Mary Cosby declaró que Robert había terminado un tratamiento de rehabilitació y estaba en casa. (Captura de video)

Además de sus problemas de salud, Robert Jr. tuvo antecedentes judiciales. En 2022 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), en un caso en el que también se le acusó de manejar sin licencia y de infringir normas de tránsito.

Posteriormente alcanzó un acuerdo judicial mediante el cual se declaró culpable del cargo de DUI a cambio de que se desestimaran otras acusaciones.

En septiembre de 2025 fue detenido nuevamente por varios cargos, entre ellos allanamiento, agresión, desobediencia a la autoridad y violación de órdenes judiciales, según registros consultados por PEOPLE.

El arresto se relacionó con un incidente ocurrido en la vivienda de su suegro, ubicada en las afueras de Salt Lake City, donde se encontraba su esposa, Alexiana, con quien había revelado estar casado en secreto durante la cuarta temporada del programa.

Robert Jr se había casado en secreto con Alexiania. (Captura de video)

De acuerdo con documentos judiciales, Robert Jr. habría intentado ingresar a la vivienda a través de una puerta para mascotas y fue acusado de causar daños a la propiedad y de agredir a su suegro en el exterior del domicilio.

También se le imputó haber mordido la mano de un agente policial durante el procedimiento, tras no acatar órdenes y requerir ser reducido por la fuerza. Según los informes, fue necesario el uso de un dispositivo de descarga eléctrica para controlarlo.

El 24 de noviembre de 2025, dos semanas después de su arresto, Alexiana solicitó el divorcio tras tres años de matrimonio.

Ese mismo mes, Robert Jr. se declaró culpable de ocho de los 14 cargos que enfrentaba, incluidos daños a la propiedad por un monto superior a cinco mil dólares, agresión a un oficial y violación de una orden de protección previa al juicio.

En 2025, Robert Jr. enfrentó varios cargos judiciales. (Instagram)

Fue liberado de la cárcel el 3 de febrero y sentenciado a 36 meses de libertad condicional y 75 horas de servicio comunitario.

En la reunión de la sexta temporada del programa, emitida en enero, Mary Cosby abordó la situación legal de su hijo y afirmó que debía permitirle asumir las consecuencias de sus actos. Días después, se confirmó su fallecimiento en Utah.