Entretenimiento

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

El Departamento de Policía de Salt Lake City informó que respondió a una posible sobredosis tras recibir una llamada por una emergencia médica

Guardar
El hijo de Mary Cosby,
El hijo de Mary Cosby, Robert Cosby Jr., murió tras una aparente sobredosis. (Instagram)

Robert Cosby Jr., hijo de la estrella de The Real Housewives of Salt Lake City, Mary M. Cosby, falleció el lunes 23 de febrero a los 23 años en Utah.

El Departamento de Policía de Salt Lake City confirmó a la revista PEOPLE que los agentes respondieron a un posible caso de sobredosis tras recibir una llamada por una “emergencia médica/paro total” relacionada con un hombre de 23 años. Las autoridades no han difundido más detalles sobre las circunstancias del deceso.

Mary Cosby y su esposo, Robert Sr., emitieron un comunicado el miércoles 25 de febrero respecto al incidente.

“Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado al hogar del Señor. Aunque nuestros corazones están dolidos, encontramos consuelo en la promesa de Dios y en saber que finalmente está en paz. Agradecemos sus oraciones y confiamos en el Señor para guiarnos en este tiempo de dolor”, expresaron.

Mary Cosby confirmó la muerte
Mary Cosby confirmó la muerte de su hijo con un comunicado de Instagram. (Instagram/Mary Cosby)

Cabe destacar que Robert Jr. había hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción y pensamientos suicidas durante la quinta temporada de The Real Housewives of Salt Lake City, emitida en noviembre de 2024.

En una conversación televisada con su madre, relató que comenzó a consumir medicamentos recetados y drogas recreativas a los 16 años, tras probar el ansiolítico Xanax en una fiesta.

Señaló que posteriormente abusó de otros fármacos, entre ellos Adderall y el analgésico opioide OxyContin, llegando a ingerir múltiples pastillas al mismo tiempo. En ese intercambio, también indicó que, cuando su adicción se agravó, consumió heroína y atravesó un periodo en el que manifestó deseos de morir.

Mary Cosby informó en diciembre de 2024 que su hijo había completado un programa de rehabilitación de un mes. Según declaró entonces, había concluido el tratamiento y regresado a casa.

En 2024, Mary Cosby declaró
En 2024, Mary Cosby declaró que Robert había terminado un tratamiento de rehabilitació y estaba en casa. (Captura de video)

Además de sus problemas de salud, Robert Jr. tuvo antecedentes judiciales. En 2022 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), en un caso en el que también se le acusó de manejar sin licencia y de infringir normas de tránsito.

Posteriormente alcanzó un acuerdo judicial mediante el cual se declaró culpable del cargo de DUI a cambio de que se desestimaran otras acusaciones.

En septiembre de 2025 fue detenido nuevamente por varios cargos, entre ellos allanamiento, agresión, desobediencia a la autoridad y violación de órdenes judiciales, según registros consultados por PEOPLE.

El arresto se relacionó con un incidente ocurrido en la vivienda de su suegro, ubicada en las afueras de Salt Lake City, donde se encontraba su esposa, Alexiana, con quien había revelado estar casado en secreto durante la cuarta temporada del programa.

Robert Jr se había casado
Robert Jr se había casado en secreto con Alexiania. (Captura de video)

De acuerdo con documentos judiciales, Robert Jr. habría intentado ingresar a la vivienda a través de una puerta para mascotas y fue acusado de causar daños a la propiedad y de agredir a su suegro en el exterior del domicilio.

También se le imputó haber mordido la mano de un agente policial durante el procedimiento, tras no acatar órdenes y requerir ser reducido por la fuerza. Según los informes, fue necesario el uso de un dispositivo de descarga eléctrica para controlarlo.

El 24 de noviembre de 2025, dos semanas después de su arresto, Alexiana solicitó el divorcio tras tres años de matrimonio.

Ese mismo mes, Robert Jr. se declaró culpable de ocho de los 14 cargos que enfrentaba, incluidos daños a la propiedad por un monto superior a cinco mil dólares, agresión a un oficial y violación de una orden de protección previa al juicio.

En 2025, Robert Jr.
En 2025, Robert Jr. enfrentó varios cargos judiciales. (Instagram)

Fue liberado de la cárcel el 3 de febrero y sentenciado a 36 meses de libertad condicional y 75 horas de servicio comunitario.

En la reunión de la sexta temporada del programa, emitida en enero, Mary Cosby abordó la situación legal de su hijo y afirmó que debía permitirle asumir las consecuencias de sus actos. Días después, se confirmó su fallecimiento en Utah.

Temas Relacionados

Robert Cosby Jr.The Real Housewives of Salt Lake CityMary M. Cosbyentretenimiento

Últimas Noticias

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

En entrevista con Radio Times, el actor irlandés dio detalles sobre su papel en El hombre inmortal y cómo su personaje cambiará la dinámica interna de la familia y sumará nuevas capas a la franquicia

Barry Keoghan promete sacudir Peaky

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

La autora explicó que el éxito de la adaptación televisiva y el avance de sus síntomas de Parkinson influyeron en la decisión de aplazar el lanzamiento.

El próximo libro de la

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

A más de 15 años del estreno de la película original, la historia regresaría con un enfoque renovado para streaming

“Guerra de novias” se convierte

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Los padres de la cantante australiana aseguraron que el distanciamiento con su hija no estuvo relacionado con el artista country

Los exsuegros de Billy Ray

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

Lo que empezó como una sensación extraña al realizar tareas cotidianas derivó en la búsqueda de respuestas médicas. La importancia del acompañamiento de especialistas para identificar esta condición

Así comenzó la lucha de
DEPORTES
¿Puede la tecnología espacial cambiar

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

La serie de la F1 filtró la intimidad del áspero cruce entre Briatore y Colapinto en su debut en Alpine: “El problema sos vos”

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a los octavos de la Champions League: todos los goles

Patada a destiempo y topetazo: los cruces de Otamendi con Vinícius en la derrota del Benfica ante Real Madrid

Tras el triunfo de Rosario Central, Vélez enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura

TELESHOW
Juana Repetto hizo un dibujo

Juana Repetto hizo un dibujo con la placenta que cubrió a Timoteo: “Lo tengo que mandar a enmarcar”

Martín, el crossfitter que entró a Gran Hermano, reveló cómo murió su hija: “No había latido”

Nicki Nicole eligió a su participante favorito de Gran Hermano Generación Dorada

Ivana Icardi contó el motivo por el que Wanda Nara compró la casa del padre de Mauro: “No fue generosidad”

Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

Capri impone nuevas restricciones a

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Brasil busca a 21 desaparecidos en Minas Gerais tras unas lluvias históricas que ya causaron 46 muertos

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla