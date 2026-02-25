Metallica será reconocida por la Cruz Roja Americana por la mayor campaña solidaria del rock

La Cruz Roja Americana distinguió a Metallica como Socio Visionario del Año por su compromiso solidario y colaboración humanitaria (Foto AP/Kevin Wolf)

La banda estadounidense Metallica recibirá el reconocimiento de Socio Visionario del Año en la Gala de la Cruz Roja Americana 2026, que tendrá lugar el sábado 21 de marzo en The Conservatory at One Sansome, en San Francisco.

Este evento reúne a voluntarios y seguidores para celebrar el impacto solidario de la agrupación y de su fundación All Within My Hands, cuyas acciones han transformado campañas comunitarias e impulsado la ayuda ante emergencias en todo el país.

Un galardón a la solidaridad y la participación

El premio Socio Visionario del Año destaca a organizaciones y figuras cuyos aportes han resultado extraordinarios en los programas de preparación, respuesta y recuperación coordinados por la Cruz Roja Americana.

La gala de la Cruz Roja en San Francisco celebrará el impacto de Metallica y su fundación All Within My Hands en campañas comunitarias (UNIVERSAL MUSIC)

En su edición número 31, la gala pondrá en valor el compromiso sostenido de James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett, quienes han impulsado campañas que fomentan la participación social. El evento, organizado por un equipo de voluntarios, tiene como meta recaudar fondos esenciales para nuevas iniciativas solidarias.

La elección de Metallica responde a su capacidad para movilizar recursos y multiplicar la visibilidad de causas humanitarias a través de la música. La fundación All Within My Hands, creada por los propios integrantes, canaliza esfuerzos y recursos hacia la Cruz Roja para fortalecer la respuesta ante catástrofes naturales y emergencias de alto impacto.

Campañas de donación de sangre: alcance y resultados

Entre las acciones más visibles de esta colaboración figuran las campañas masivas de donación de sangre, realizadas en conjunto con la Cruz Roja.

La campaña Cruz Roja × Metallica logró más de 1.000 donaciones de sangre en su primer mes, marcando un récord en alianzas entre música y solidaridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos eventos, los donantes recibieron camisetas exclusivas de la banda como incentivo, lo que permitió atraer tanto a voluntarios habituales como a nuevos colaboradores en distintas ciudades de Estados Unidos.

La campaña Cruz Roja × Metallica, según el portal especializado RockFM, logró más de 1.000 donaciones de sangre en su primer mes, marcando un récord para este tipo de alianzas entre el sector musical y una entidad solidaria.

La campaña “Give Where You Live” reforzó la implicación ciudadana, animando a los seguidores a participar en actividades que generaran un impacto directo en sus propias comunidades. Esta estrategia no solo sumó voluntarios, sino que también consolidó a la #MetallicaFamily como un actor clave en la promoción de la donación voluntaria y la ayuda humanitaria.

Respaldo ante emergencias y recaudación eficiente

La fundación All Within My Hands canaliza recursos para fortalecer la respuesta de la Cruz Roja en catástrofes naturales y emergencias de alto impacto (EFE/Jean Marc Herve Abelard)

La fundación All Within My Hands ha sido determinante en la entrega de recursos económicos y logísticos durante situaciones de emergencia, como incendios forestales y huracanes recientes en distintas regiones de Estados Unidos.

La coordinación entre la fundación y las delegaciones regionales de la Cruz Roja ha mejorado la capacidad operativa de la organización, permitiendo una respuesta más ágil y efectiva frente a crisis imprevistas.

La participación de los seguidores de Metallica en las campañas de recaudación de fondos y voluntariado ha sido clave para superar los objetivos planteados por la Cruz Roja. La colaboración entre ambas partes demostró que la suma de esfuerzos individuales puede traducirse en resultados concretos, como las más de 1.000 donaciones de sangre logradas en apenas 30 días, destacó la entidad humanitaria.

El mensaje de Metallica y el valor de la comunidad

La recaudación eficiente de fondos y la movilización de voluntarios han permitido a la Cruz Roja superar objetivos en emergencias recientes gracias al apoyo de Metallica (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Al recibir la noticia del reconocimiento, Metallica manifestó: “¡Nos sentimos más que honrados por haber sido nombrados Socio Visionario del Año en la Gala de la Cruz Roja de este año en San Francisco!”.

La banda subrayó el propósito central de su fundación: “Devolver a la comunidad como una comunidad unida y comprometida siempre ha sido el objetivo principal de All Within My Hands, y trabajar junto a la Cruz Roja nos ha demostrado lo poderoso que puede ser”.

En relación con los logros recientes, Metallica recordó: “Desde la campaña de donación de sangre de la Cruz Roja × Metallica del año pasado, impulsada por los fans, que nos dejó boquiabiertos al superar las 1.000 donaciones en su primer mes, hasta los años de colaboración en la ayuda humanitaria en casos de catástrofes, hemos visto de primera mano cómo los actos de bondad pueden salvar vidas”.

Música, solidaridad y transformación social

Metallica destacó el poder de la música y la comunidad para transformar causas solidarias y salvar vidas mediante acciones colectivas y voluntariado (REUTERS/Mario Anzuoni)

La experiencia de Metallica y su comunidad de seguidores demuestra el potencial de la música para articular iniciativas solidarias de gran alcance.

La banda agradeció de manera especial a la #MetallicaFamily: “Gracias a la Cruz Roja por este increíble reconocimiento, y gracias a la #MetallicaFamily, que demuestra cada día que hacer el bien es algo que todos podemos amplificar”.

La movilización constante de voluntarios y fanáticos refleja el poder transformador del compromiso social en el entorno musical, según destacó el portal RockFM.