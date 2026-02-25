Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Los padres de Firerose aseguraron que lo dicho por su hija sobre Billy Ray Cyrus es mentira. (Instagram)

La relación entre Billy Ray Cyrus y su exesposa Firerose continúa generando declaraciones cruzadas tras su divorcio en 2024.

Mientras la cantante australiana ha acusado públicamente al artista de “abuso narcisista” y de haberla aislado de su entorno, los padres de ella han salido en defensa del intérprete y han negado que él la apartara de su familia.

El músico de 64 años, actualmente vinculado sentimentalmente con la actriz Elizabeth Hurley, se separó de Firerose en mayo de 2024, luego de siete meses de matrimonio.

Desde entonces, ambas partes han presentado señalamientos de maltrato emocional en documentos judiciales y en declaraciones públicas.

Desde su divorcio, Billy Ray Cyrus y Firerose han mantenido declaraciones cruzadas de abuso emocional. (Instagram/Firerose)

En una entrevista concedida a Page Six, Stephen y Debbie —padres de la cantante— afirmaron que no mantienen contacto con su hija desde 2020. Según indicaron, fue ella quien interrumpió la comunicación.

Stephen, quien pidió no revelar su apellido por motivos de privacidad, sostuvo que “es importante aclarar la mentira de que Billy Ray la separó de su familia. Eso no es cierto” y añadió que la falta de vínculo con su hija no tuvo relación con el artista.

En sus declaraciones, los padres de la artista señalaron que su hija siempre tuvo como objetivo alcanzar reconocimiento en la industria del entretenimiento. También manifestaron que la falta de contacto les ha causado dolor, aunque expresaron que desean lo mejor para ella.

Por su parte, Firerose declaró previamente que durante su matrimonio experimentó “aislamiento sistemático”.

Firerose afirmó que durante su matrimonio sufrió de aislamiento. (Instagram/Firerose)

En declaraciones recogidas por Page Six, aseguró que amistades y familiares no podían visitarla y que debía solicitar autorización para enviar mensajes de texto o correos electrónicos. También presentó acusaciones similares en documentos judiciales.

Por su parte, Billy Ray Cyrus ha negado de manera categórica esas afirmaciones. A través de sus abogados, el cantante sostuvo que fue él quien sufrió abuso verbal, emocional y físico durante la relación. El artista declinó hacer comentarios adicionales para la cobertura más reciente.

Un representante de Firerose indicó que cuando la artista habló de aislamiento no se refería a sus padres, sino a amistades cercanas.

Asimismo, aseguró que la cantante llevaba más de una década sin contacto con sus progenitores, desde antes de iniciar su relación con Cyrus, y que, por tanto, ellos no tendrían conocimiento directo de su vida adulta ni del vínculo con el músico.

Firerose no ha tenido contacto con sus padres desde antes de iniciar su relación con Billy Ray Cyrus. (Instagram)

Firerose, nacida como Johanna Rosie Hodges, se trasladó a Los Ángeles a los 19 años con el objetivo de desarrollar una carrera artística. Sus padres señalaron que contribuyeron económicamente a ese proceso, incluyendo gastos de traslado, formación actoral y manutención durante varios años.

Antes de su relación con Cyrus, la cantante atravesó problemas de adicción. En julio de 2016 fue arrestada y cumplió 60 días de prisión, experiencia que, según declaró en una entrevista en julio de 2024, marcó el inicio de su recuperación.

“Estaba en el punto más bajo”, afirmó entonces, describiendo ese periodo como una etapa crítica de su vida. Sus padres sostienen que intentaron apoyarla durante ese proceso.

La pareja comenzó a salir alrededor de agosto de 2022, tras la separación del cantante de su entonces esposa, Tish Cyrus. Posteriormente se comprometieron en agosto de 2022 y contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 2023 en una ceremonia privada en Nashville, Tennessee.

Billy Ray Cyrus y Firerose se casaron en 2023 en una ceremonia privada en Nashville. (Instagram)

Durante su relación colaboraron en varios proyectos musicales, entre ellos los sencillos “Time” (2022) y “After The Storm” (2024). Según una fuente citada por Page Six, la pareja aspiraba a consolidarse como un dúo artístico.

El divorcio se formalizó en agosto de 2024. De acuerdo con reportes previos del mismo medio, la cantante no recibió compensación económica tras la disolución del matrimonio.