Hilary Duff reflexiona sobre las polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan: “Sinceramente, muy triste”

Las declaraciones de Hilary Duff reactivaron antiguas polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan en la escena pop (REUTERS)

Las recientes declaraciones de Hilary Duff provocaron que antiguos conflictos con otras figuras del pop y la televisión de Estados Unidos, como Ashley Tisdale y Lindsay Lohan, volvieran al centro de la atención pública.

La actriz y cantante abordó estos episodios en el podcast Call Her Daddy y en entrevistas recientes, donde fijó su posición respecto de acusaciones pasadas y rivalidades juveniles.

El foco mediático recayó en las afirmaciones de Tisdale sobre un supuesto ambiente tóxico en un grupo exclusivo de madres, integrado también por Meghan Trainor y Mandy Moore, entre otras.

Duff desestimó esa versión y compartió cómo lo vivió: se sintió “muy triste, sinceramente, muy triste”, relató la intérprete, reconocida por su trabajo en Lizzie McGuire.

Sobre las actitudes de “chicas malas” y aislamiento tipo “secundaria”, aseguró que “no es cierta” la descripción de Tisdale.

La actriz y cantante explicó que no censura las publicaciones de Matthew Koma y valoró el apoyo incondicional de su esposo durante la polémica (REUTERS/Danny Moloshok)

Duff señaló que el impacto de las declaraciones de Tisdale alcanzó a las demás integrantes del grupo: “Es una pena por seis mujeres”, indicó.

El episodio coincidió con la promoción de su nuevo disco Luck… or Something y la preparación para una gira mundial, circunstancias que aumentaron la exposición del tema.

El asunto cobró mayor visibilidad cuando Matthew Koma, esposo de Duff, publicó en Instagram una parodia de la promoción del ensayo de Tisdale, titulada de forma irónica:

“Un grupo de mamás contado por un padre: Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la Tierra, las demás mamás tienden a centrarse en sus propios hijos”.

Duff reconoció que desconocía la publicación hasta después y explicó que no interviene en lo que su marido decide compartir.

Duff expresó que prefiere refugiarse en su familia y en sus hijos para mantenerse al margen de los rumores de la farándula (Splash News/The Grosby Group)

“No lo censuro, y no le digo lo que puede o no puede publicar”, sostuvo, para luego agregar que le encanta que sea “tan feroz defendiéndome”.

El post fue eliminado rápidamente, pero provocó respuestas de otras celebridades y de los propios esposos de Tisdale y Duff.

En medio del revuelo, la cantante eligió refugiarse en su familia. “En los días en que pasan cosas locas, llego a casa y apago el ruido”, declaró a Los Angeles Times, insistiendo en que sus hijos y su vida privada son su “razón de ser”.

La relación entre Hilary Duff y Lindsay Lohan también fue abordada.

Duff admitió que “absolutamente sí, era una adolescente” al haber asistido premeditadamente al estreno de Un viernes de locos, protagonizada por Lohan, en plena etapa de rivalidad mediática y sentimental.

Hilary Duff confesó haber asistido al estreno de "Un viernes de locos", película protagonizada por Lindsay Lohan en plena adolescencia (Walt Disney Pictures)

Explicó que el actor Chad Michael Murray la invitó con la frase: “Deberías venir conmigo”, y ella pensó que “probablemente debería”.

Consultada sobre si le sorprendió que Lohan asistiera más tarde al estreno de su propia película, Más barato por docena, la estrella pop fue tajante al responder “no”.

Añadió, con ironía, que “esa era, como, mi enemiga de la infancia. Seguro que mi publicista estará pensando, ¿qué demonios estás haciendo? Pero ahora han pasado muchos años. Ya no importa”.

La rivalidad, extendida en medios y redes sociales antes del auge de internet, tuvo su origen en los vínculos sentimentales con el fallecido cantante Aaron Carter.

Duff señaló que “aquí empezó todo esto”, cuando no existían redes sociales para saber “quién salía con quién”, y solo circulaban rumores que provocaban fricciones.

Chad Michael Murray fue quien invitó a Duff a la premiere, un gesto que añadió tensión al vínculo entre ambas actrices durante sus años de mayor exposición pública (Disney)

“Si eres Lindsay Lohan o yo, probablemente estaba saliendo con las dos, ¿sabes a lo que me refiero?”, expresó.

Con el tiempo, ambas pusieron fin al conflicto. Hilary Duff evocó una noche en un club, cuando Lindsay Lohan se le acercó y le preguntó si estaban bien; respondió que sí, y terminaron compartiendo un trago.

“Fue increíble”, resumió la artista.

El fallecido Aaron Carter influyó en esos desencuentros, según Duff.

Narró que lo conoció en su fiesta de cumpleaños, a la que asistieron también Mary-Kate y Ashley Olsen y Amanda Bynes; recordó que “hubo chispas”, y fue ella quien sugirió que el cantante apareciera en Lizzie McGuire.

La relación entre Duff y Carter se extendió de 2001 a 2004. Tras la muerte del músico en 2022, la artista publicó una despedida en sus redes sociales.

Tras la muerte de Aaron Carter, Hilary Duff rindió tributo en redes sociales al artista que marcó sus años adolescentes y sus conflictos públicos (Rich Fury/Invision/AP)

“Siento mucho que la vida fuera tan dura y que tuvieras que luchar frente al mundo entero. Tenías un encanto absolutamente efervescente”, escribió.

Y añadió: “Vaya, cuánto te amó mi yo adolescente. Envío amor a tu familia. Descansa en paz”.