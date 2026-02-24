Entretenimiento

Así se ven hoy los actores de “Lizzie McGuire” a más de 20 años del final de la serie

La muerte de Robert Carradine llevó a muchos seguidores a revisar los trayectos actuales de los actores ligados a la serie

Guardar
La muerte de Robert Carradine,
La muerte de Robert Carradine, recordado como Sam McGuire en Lizzie McGuire, reactiva el interés por la vida actual de los protagonistas de la serie (Disney Channel)

La muerte de Robert Carradine, conocido por su papel de Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, renovó el interés por conocer el presente de los protagonistas de esa producción juvenil.

Hilary Duff – Lizzie McGuire

El papel de Lizzie McGuire impulsó a Hilary Duff al estrellato, con una carrera sostenida en cine, televisión y música.

Duff reconoció la importancia del personaje tras la cancelación del revival, al señalar que se sintió “muy honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida” y que el impacto que tuvo “en muchos, incluyéndome a mí misma”, así como “la lealtad y el amor de los fans, hasta el día de hoy, significa mucho para mí”.

En 2019, Duff describía la versión adulta de Lizzie como una mujer “mayor, más sabia”, con “un presupuesto de zapatos mucho más grande”, que vivía “su trabajo soñado, la vida perfecta trabajando como aprendiz de una decoradora famosa de Nueva York”.

Al referirse al proyecto frustrado, remarcó que “todos intentaron lo mejor posible y las estrellas simplemente no se alinearon”.

Después de la serie, Duff protagonizó películas como A Cinderella Story y The Perfect Man, participó en Younger y How I Met Your Father, lanzó discos, escribió novelas y es madre de tres hijos, manteniéndose como una figura constante en el entretenimiento.

La actriz forjó una sólida
La actriz forjó una sólida carrera en cine, televisión y música tras interpretar a Lizzie y hoy es madre de tres hijos (Disney Channel/REUTERS)

Adam Lamberg – David “Gordo” Gordon

Adam Lamberg, quien interpretó a David “Gordo” Gordon, el amigo inseparable de Lizzie, se alejó de la actuación en 2008.

Aunque estaba listo para regresar como Gordo en el revival, antes de esa oportunidad trabajó en el Irish Arts Center de Manhattan.

Desde entonces, Lamberg mantiene un perfil bajo.

Se alejó de la actuación
Se alejó de la actuación en 2008 y mantiene un perfil discreto, dedicado a actividades fuera del ámbito mediático (Disney Channel/Wikimedia)

Lalaine – Miranda Sanchez

La vida de Lalaine después de interpretar a Miranda Sanchez, la mejor amiga de Lizzie, combinó la actuación y la música.

Participó en películas como Easy A y Off the Clock, aunque actualmente se mantiene lejos de los focos y su cuenta de Instagram es privada.

Lalaine compartió su pesar por la muerte de Carradine en redes sociales, donde afirmó: “No es justo. Estoy mal en este momento... Agradezco haber tenido tiempo contigo, nuestra última conversación y tu constante apoyo, como un padre. Te quiero, Bobby”.

La actriz enfrentó problemas legales en 2007, pero completó un programa de rehabilitación y reorganizó su vida.

Se alejó de la actuación
Se alejó de la actuación en 2008 y mantiene un perfil discreto, dedicado a actividades fuera del ámbito mediático (Disney Channel/Instagram)

Jake Thomas – Matt McGuire

Jake Thomas continuó en la industria audiovisual, con papeles en series como Cory in the House y ER, además de desempeñarse como fotógrafo y director.

Tras la muerte de Carradine, Thomas sostuvo que tuvo “la suerte de conocer a Bobby la mayor parte de mi vida”. Lo describió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.

El actor evocó su vínculo con Carradine al recordar: “Era familia. Tengo muchos recuerdos bonitos con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos desafiantes y muchas risas entre medio”.

Alterna su oficio de actor
Alterna su oficio de actor con la fotografía y dirección, manteniéndose activo en la industria audiovisual (Disney Channel/Instagram)

Clayton Snyder – Ethan Craft

Conocido por su papel como Ethan Craft, Clayton Snyder desarrolló su carrera en el deporte universitario antes de volver a la actuación, con participaciones en series como NCIS y Rules of Engagement.

También trabaja como agente inmobiliario y contrajo matrimonio en 2020.

Desarrolló su carrera tanto en
Desarrolló su carrera tanto en el deporte universitario como en la actuación y actualmente es agente inmobiliario (Disney Channel/Instagram)

Ashlie Brillault – Kate Sanders

Ashlie Brillault dejó la actuación al finalizar la serie y actualmente ejerce como abogada penalista.

Está casada y es madre de una hija nacida en 2015.

Dejó la actuación para ejercer
Dejó la actuación para ejercer como abogada penalista y es madre de una niña (Disney Channel/Instagram)

Hallie Todd – Jo McGuire

La madre de Lizzie, encarnada por Hallie Todd, prosiguió su carrera como actriz, coach y productora, con trabajos en producciones como Lea to the Rescue y The Mooring.

Permanece vinculada al ámbito artístico junto a su esposo Glenn Withrow y su hija Ivy.

Continúa vinculada a la actuación,
Continúa vinculada a la actuación, la docencia y la producción artística junto a su familia (Disney Channel/Instagram)

Robert Carradine – Sam McGuire

El padre de la familia McGuire, Robert Carradine, desarrolló una extensa trayectoria en televisión y cine, además de conducir el programa King of the Nerds.

Sus compañeros lo recordaron tras su fallecimiento en febrero de 2026, luego de una prolongada lucha con el trastorno bipolar.

Hilary Duff lo despidió en sus redes al escribir que en la familia McGuire “había tanto calor” y que “siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla”; remató: “Estaré eternamente agradecida por eso. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”.

El actor mantuvo una extensa
El actor mantuvo una extensa trayectoria en cine y televisión, y fue homenajeado por sus colegas tras su fallecimiento (Disney Channel/Instagram)

Temas Relacionados

Robert CarradineLizzie McGuireHilary Duffestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Primer adelanto de ‘Orgullo y prejuicio’ en Netflix: Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan la nueva adaptación

La icónica novela de Jane Austen vuelve en 2026 como una miniserie que narrará la historia de amor entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy

Primer adelanto de ‘Orgullo y

La maratón sexual de Bonnie Blue con 400 hombres despierta polémica internacional: “Todo giraba en torno a su deseo de quedar embarazada”

La experiencia convocada por la influencer reunió a centenares de participantes y derivó en reacciones sobre los procedimientos implementados

La maratón sexual de Bonnie

Las deudas médicas que dejó la ELA de Eric Dane: por qué el GoFundMe para la familia del actor ha generado controversia

Mientras algunos usuarios cuestionaron la colecta, personas del entorno del actor explicaron el impacto financiero de su batalla contra la ELA

Las deudas médicas que dejó

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

La defensa del actor solicitó revisar nuevos elementos de la causa y el proceso principal sigue programado para junio

Russell Brand se vuelve a

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

La actriz de “La familia Ingalls” compartió un video lleno de ánimo, buscando transmitir resiliencia pese a los duros momentos

Melissa Gilbert sorprendió en redes
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular,

Con Julián Álvarez de titular, el Atlético Madrid de Simeone se juega su clasificación a octavos de final de Champions League

“Has sido un auténtico imbécil”: Horner reveló el mensaje de despedida que le envió Toto Wolff y volvió a encender la guerra interna de Red Bull

La brutal agresión a un ciclista olímpico argentino mientras entrenaba en la ruta: “Casi me meten abajo de la rueda del camión”

Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

TELESHOW
El fuerte anuncio de J

El fuerte anuncio de J Rei sobre el hábito que abandonó: “Cuando me di cuenta que no me sumaba, lo dejé”

El sorpresivo encuentro de Susana Giménez con un fan que se tatuó su rostro en la pierna: “Es una genialidad”

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzi

Los consejos amorosos de Brian Sarmiento en su primera noche en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Deuda pública panameña subió 409

Deuda pública panameña subió 409 millones de dólares en enero y alcanza los $59,758 millones

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria: en dos meses hay más casos que en todo 2025

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte