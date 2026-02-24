Así se ven hoy los actores de “Lizzie McGuire” a más de 20 años del final de la serie

La muerte de Robert Carradine, recordado como Sam McGuire en Lizzie McGuire, reactiva el interés por la vida actual de los protagonistas de la serie (Disney Channel)

La muerte de Robert Carradine, conocido por su papel de Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, renovó el interés por conocer el presente de los protagonistas de esa producción juvenil.

Hilary Duff – Lizzie McGuire

El papel de Lizzie McGuire impulsó a Hilary Duff al estrellato, con una carrera sostenida en cine, televisión y música.

Duff reconoció la importancia del personaje tras la cancelación del revival, al señalar que se sintió “muy honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida” y que el impacto que tuvo “en muchos, incluyéndome a mí misma”, así como “la lealtad y el amor de los fans, hasta el día de hoy, significa mucho para mí”.

En 2019, Duff describía la versión adulta de Lizzie como una mujer “mayor, más sabia”, con “un presupuesto de zapatos mucho más grande”, que vivía “su trabajo soñado, la vida perfecta trabajando como aprendiz de una decoradora famosa de Nueva York”.

Al referirse al proyecto frustrado, remarcó que “todos intentaron lo mejor posible y las estrellas simplemente no se alinearon”.

Después de la serie, Duff protagonizó películas como A Cinderella Story y The Perfect Man, participó en Younger y How I Met Your Father, lanzó discos, escribió novelas y es madre de tres hijos, manteniéndose como una figura constante en el entretenimiento.

Adam Lamberg – David “Gordo” Gordon

Adam Lamberg, quien interpretó a David “Gordo” Gordon, el amigo inseparable de Lizzie, se alejó de la actuación en 2008.

Aunque estaba listo para regresar como Gordo en el revival, antes de esa oportunidad trabajó en el Irish Arts Center de Manhattan.

Desde entonces, Lamberg mantiene un perfil bajo.

Lalaine – Miranda Sanchez

La vida de Lalaine después de interpretar a Miranda Sanchez, la mejor amiga de Lizzie, combinó la actuación y la música.

Participó en películas como Easy A y Off the Clock, aunque actualmente se mantiene lejos de los focos y su cuenta de Instagram es privada.

Lalaine compartió su pesar por la muerte de Carradine en redes sociales, donde afirmó: “No es justo. Estoy mal en este momento... Agradezco haber tenido tiempo contigo, nuestra última conversación y tu constante apoyo, como un padre. Te quiero, Bobby”.

La actriz enfrentó problemas legales en 2007, pero completó un programa de rehabilitación y reorganizó su vida.

Jake Thomas – Matt McGuire

Jake Thomas continuó en la industria audiovisual, con papeles en series como Cory in the House y ER, además de desempeñarse como fotógrafo y director.

Tras la muerte de Carradine, Thomas sostuvo que tuvo “la suerte de conocer a Bobby la mayor parte de mi vida”. Lo describió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.

El actor evocó su vínculo con Carradine al recordar: “Era familia. Tengo muchos recuerdos bonitos con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos desafiantes y muchas risas entre medio”.

Clayton Snyder – Ethan Craft

Conocido por su papel como Ethan Craft, Clayton Snyder desarrolló su carrera en el deporte universitario antes de volver a la actuación, con participaciones en series como NCIS y Rules of Engagement.

También trabaja como agente inmobiliario y contrajo matrimonio en 2020.

Ashlie Brillault – Kate Sanders

Ashlie Brillault dejó la actuación al finalizar la serie y actualmente ejerce como abogada penalista.

Está casada y es madre de una hija nacida en 2015.

Hallie Todd – Jo McGuire

La madre de Lizzie, encarnada por Hallie Todd, prosiguió su carrera como actriz, coach y productora, con trabajos en producciones como Lea to the Rescue y The Mooring.

Permanece vinculada al ámbito artístico junto a su esposo Glenn Withrow y su hija Ivy.

Robert Carradine – Sam McGuire

El padre de la familia McGuire, Robert Carradine, desarrolló una extensa trayectoria en televisión y cine, además de conducir el programa King of the Nerds.

Sus compañeros lo recordaron tras su fallecimiento en febrero de 2026, luego de una prolongada lucha con el trastorno bipolar.

Hilary Duff lo despidió en sus redes al escribir que en la familia McGuire “había tanto calor” y que “siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla”; remató: “Estaré eternamente agradecida por eso. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”.

