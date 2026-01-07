Entretenimiento

Ashley Tisdale explica por qué abandonó el grupo de mamás famosas del que era parte

La actriz relató cómo la dinámica de su grupo de madres dejó de ser positiva para ella

Ashley Tisdale aseguró que se
Ashley Tisdale aseguró que se sintió aislada en el grupo de madres.

Ashley Tisdale compartió recientemente los motivos detrás de su decisión de abandonar un grupo de madres con el que había formado amistad.

La actriz, de 40 años, escribió un ensayo para The Cut, publicado originalmente en su blog, donde relató cómo la dinámica dentro del grupo la hizo sentirse nuevamente como si estuviera en la secundaria.

La madre de Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 15 meses, explicó que inicialmente se sintió afortunada de haber encontrado un grupo de mujeres que compartían experiencias similares.

“La mayoría de nosotras habíamos estado embarazadas durante los primeros meses de la pandemia, por lo que nos perdimos las actividades donde normalmente se conoce a otras futuras madres”, indicó.

Ashley Tisdale se sintió afortunada
Ashley Tisdale se sintió afortunada por poder conectar con otras madres.

Y añadió: “Pero finalmente podíamos estar juntas, y nuestros hijos también podían compartir tiempo entre ellos; todo se sentía bien”.

Al principio, la actriz pensó que había “encontrado su comunidad”, pero con el tiempo comenzó a notar comportamientos que la hicieron sentirse excluida.

“Otra vez, en una de las cenas del grupo, me di cuenta de dónde me sentaba: al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres. Empecé a sentirme apartada del grupo, notando cada manera en la que parecía que me excluían”, relató.

En un intento por no darle demasiada importancia a la situación, Ashley Tisdale se dijo a sí misma que quizá había razones válidas para no ser invitada a ciertos eventos.

Ashley Tisdale comenzó a ser
Ashley Tisdale comenzó a ser excluída de los eventos que se organizaban.

Sin embargo, la situación continuó y la actriz comenzó a recibir menos invitaciones. Incluso fue excluida de un evento que las demás planearon durante la fiesta de cumpleaños de su hija.

A partir de ese momento, sintió que ya no encajaba y que la dinámica del grupo la hacía regresar a las sensaciones de la secundaria.

Por si fuera poco, Ashley Tisdale decidió enviar un mensaje al grupo notificando que no deseaba seguir siendo parte de la comunidad. En su texto, escribió: “Esto es demasiado de secundaria para mí y no quiero participar más”.

Algunas de las integrantes del grupo intentaron reconciliarse, mientras que otras le dijeron que quizá estaba exagerando o imaginando la situación.

Algunas madres del grupo le
Algunas madres del grupo le dijeron a Ashley Tisdale que estaba exagerando.

“Para ser claros, nunca consideré que las madres fueran malas personas. (Quizá una). Pero creo que la dinámica del grupo dejó de ser saludable y positiva, al menos para mí”, señaló.

La actriz comentó que, aunque hubiera sido más fácil simplemente alejarse sin dar explicaciones, compartir sus sentimientos ha resultado en un efecto positivo.

“Por los comentarios que he recibido desde que comencé a hablar de esto, ahora sé que no soy la única madre que ha terminado con lágrimas debido a miembros de un grupo que se supone debe apoyar a todos”, explicó.

Ashley Tisdale se dio cuenta
Ashley Tisdale se dio cuenta de que no es la única madre que pasa por la misma situación.

Y añadió: “Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil hablar de esto? La maternidad ya tiene suficientes desafíos sin tener que preguntarse si las personas a tu alrededor están de tu lado. Mereces atravesar la maternidad con personas que realmente, ya sabes, te aprecien”.

La actriz concluyó su ensayo enfatizando que la maternidad debe vivirse con personas que realmente te apoyen, evitando entornos que generen ansiedad, incomodidad o sentimientos de exclusión.

