Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

Vicki Gunvalson confirma estar fuera de Puerto Vallarta ante ola de violencia relacionada con crimen organizado en México (Instagram/@vickigunvalson)

Durante las recientes jornadas de violencia vinculadas al crimen organizado en México, Vicki Gunvalson, reconocida por su participación en The Real Housewives of Orange County, confirmó a sus seguidores que se encuentra a salvo y fuera de Puerto Vallarta en estos momentos.

La empresaria y figura televisiva, de 63 años, utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes y la preocupación recibidos en medio de la ola de inquietud por los hechos en el país.

Gunvalson, propietaria desde 2020 de un condominio en Puerto Vallarta, aclaró que no está en la ciudad balnearia.

“Estoy segura y no estoy en Puerto Vallarta”, escribió la estadounidense en una publicación de Instagram, acompañada de un emoji de corazón blanco.

Además, invitó a sus seguidores a tener presentes a los afectados: “Por favor, únanse a mí para mantener en sus oraciones a todos los afectados. Envío amor y pensamientos sinceros a quienes lo necesitan en este momento”.

Empresaria estadounidense revela que no está en su condominio de Puerto Vallarta y pide oraciones por los afectados en México (Instagram/@vickigunvalson)

Las dudas sobre el bienestar de Gunvalson aparecieron tras la noticia de la muerte de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa.

Tras su fallecimiento, el cártel realizó actos violentos en 20 estados mexicanos, incluyendo bloqueos de carreteras y ataques a negocios, lo que llevó a las autoridades de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos que permanezcan en sus lugares hasta nuevo aviso en zonas como Puerto Vallarta.

La situación provocó la cancelación de varios vuelos, dejando a turistas varados en aeropuertos.

La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México emitieron alertas de seguridad en las que instaron a extremar precauciones debido a la actividad criminal y operativos en curso.

Durante tres décadas, Vicki Gunvalson manifestó públicamente su aprecio por la ciudad costera mexicana.

La estrella de "The Real Housewives of Orange County" agradece el apoyo mientras Estados Unidos emite alertas por incidentes en Jalisco (Captura de video)

En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, compartió su emoción al adquirir su vivienda.

“¡Lo logré! Después de pasar más de 30 años en uno de mis lugares favoritos en el mundo, hoy cerré la compra de mi casa de vacaciones/jubilación”, publicó en Instagram.

En ese momento, reconoció las críticas que podría recibir: “Sé que algunos de ustedes pueden pensar que está mal, especialmente en el estado del mundo, pero para mí me da esperanza y paz saber que pronto volveremos a una nueva normalidad”.

Gunvalson explicó que pospondría su visita “hasta que sea posible”, pero celebró la adquisición como “uno de mis mejores recuerdos”.

En 2022, la empresaria anunció la compra de un segundo condominio en la ciudad.

Gunvalson, propietaria de dos condominios en Puerto Vallarta, expresa su amor por la ciudad mexicana desde hace más de 30 años (Captura de video)

Mostró imágenes de la piscina y las vistas al océano, y explicó: “Estoy en proceso de compra y estará listo en 20 meses”.

Además de su faceta como empresaria en el sector de los seguros, Vicki Gunvalson mantuvo una presencia activa en la telerrealidad estadounidense.

Recientemente, finalizó las grabaciones de la edición especial The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th, que se estrenará este año en Bravo.

“Mucho amor para estas mujeres. Estar rodeada de mujeres increíbles, cada una pionera en su ciudad, significa más de lo que puedo expresar”, escribió en otra publicación.

Gunvalson formó parte del elenco original de The Real Housewives of Orange County en 2006 y, tras una extensa trayectoria, regresará para la vigésima temporada del reality.

La figura televisiva pospuso sus visitas a la costa mexicana tras el aumento de la inseguridad, priorizando la seguridad personal y familiar (Instagram/@vickigunvalson)

En paralelo, siguió en contacto con su comunidad de seguidores, a quienes reiteró: “Gracias a todos los que apoyan mi decisión, no fue fácil concretarla. Quienes no, guarden sus comentarios negativos para ustedes”.

Mientras la violencia afecta la región, la figura de Vicki Gunvalson resultó para muchos estadounidenses un lazo emocional y turístico con Puerto Vallarta. Ella misma describió la ciudad como su “hogar lejos de casa”.