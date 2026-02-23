Entretenimiento

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

La figura televisiva estadounidense tranquilizó a sus fans al confirmar que se encuentra a salvo, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo oraciones para los afectados

Guardar
Vicki Gunvalson confirma estar fuera
Vicki Gunvalson confirma estar fuera de Puerto Vallarta ante ola de violencia relacionada con crimen organizado en México (Instagram/@vickigunvalson)

Durante las recientes jornadas de violencia vinculadas al crimen organizado en México, Vicki Gunvalson, reconocida por su participación en The Real Housewives of Orange County, confirmó a sus seguidores que se encuentra a salvo y fuera de Puerto Vallarta en estos momentos.

La empresaria y figura televisiva, de 63 años, utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes y la preocupación recibidos en medio de la ola de inquietud por los hechos en el país.

Gunvalson, propietaria desde 2020 de un condominio en Puerto Vallarta, aclaró que no está en la ciudad balnearia.

“Estoy segura y no estoy en Puerto Vallarta”, escribió la estadounidense en una publicación de Instagram, acompañada de un emoji de corazón blanco.

Además, invitó a sus seguidores a tener presentes a los afectados: “Por favor, únanse a mí para mantener en sus oraciones a todos los afectados. Envío amor y pensamientos sinceros a quienes lo necesitan en este momento”.

Empresaria estadounidense revela que no
Empresaria estadounidense revela que no está en su condominio de Puerto Vallarta y pide oraciones por los afectados en México (Instagram/@vickigunvalson)

Las dudas sobre el bienestar de Gunvalson aparecieron tras la noticia de la muerte de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa.

Tras su fallecimiento, el cártel realizó actos violentos en 20 estados mexicanos, incluyendo bloqueos de carreteras y ataques a negocios, lo que llevó a las autoridades de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos que permanezcan en sus lugares hasta nuevo aviso en zonas como Puerto Vallarta.

La situación provocó la cancelación de varios vuelos, dejando a turistas varados en aeropuertos.

La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México emitieron alertas de seguridad en las que instaron a extremar precauciones debido a la actividad criminal y operativos en curso.

Durante tres décadas, Vicki Gunvalson manifestó públicamente su aprecio por la ciudad costera mexicana.

La estrella de "The Real
La estrella de "The Real Housewives of Orange County" agradece el apoyo mientras Estados Unidos emite alertas por incidentes en Jalisco (Captura de video)

En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, compartió su emoción al adquirir su vivienda.

“¡Lo logré! Después de pasar más de 30 años en uno de mis lugares favoritos en el mundo, hoy cerré la compra de mi casa de vacaciones/jubilación”, publicó en Instagram.

En ese momento, reconoció las críticas que podría recibir: “Sé que algunos de ustedes pueden pensar que está mal, especialmente en el estado del mundo, pero para mí me da esperanza y paz saber que pronto volveremos a una nueva normalidad”.

Gunvalson explicó que pospondría su visita “hasta que sea posible”, pero celebró la adquisición como “uno de mis mejores recuerdos”.

En 2022, la empresaria anunció la compra de un segundo condominio en la ciudad.

Gunvalson, propietaria de dos condominios
Gunvalson, propietaria de dos condominios en Puerto Vallarta, expresa su amor por la ciudad mexicana desde hace más de 30 años (Captura de video)

Mostró imágenes de la piscina y las vistas al océano, y explicó: “Estoy en proceso de compra y estará listo en 20 meses”.

Además de su faceta como empresaria en el sector de los seguros, Vicki Gunvalson mantuvo una presencia activa en la telerrealidad estadounidense.

Recientemente, finalizó las grabaciones de la edición especial The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Roaring 20th, que se estrenará este año en Bravo.

“Mucho amor para estas mujeres. Estar rodeada de mujeres increíbles, cada una pionera en su ciudad, significa más de lo que puedo expresar”, escribió en otra publicación.

Gunvalson formó parte del elenco original de The Real Housewives of Orange County en 2006 y, tras una extensa trayectoria, regresará para la vigésima temporada del reality.

La figura televisiva pospuso sus
La figura televisiva pospuso sus visitas a la costa mexicana tras el aumento de la inseguridad, priorizando la seguridad personal y familiar (Instagram/@vickigunvalson)

En paralelo, siguió en contacto con su comunidad de seguidores, a quienes reiteró: “Gracias a todos los que apoyan mi decisión, no fue fácil concretarla. Quienes no, guarden sus comentarios negativos para ustedes”.

Mientras la violencia afecta la región, la figura de Vicki Gunvalson resultó para muchos estadounidenses un lazo emocional y turístico con Puerto Vallarta. Ella misma describió la ciudad como su “hogar lejos de casa”.

Temas Relacionados

Vicki GunvalsonPuerto VallartaCJNGMexicoThe Real Housewives of Orange Countyestrellas de hollywoodEntretenimientoNarco en MéxicoPolítica mexicana

Últimas Noticias

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

La acusación implica dos delitos de homicidio en primer grado y una posible condena de cadena perpetua o pena capital para el principal sospechoso

El hijo de Rob Reiner

Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

La conductora y creadora del reality abordó públicamente su responsabilidad en uno de los desafíos más cuestionados del programa durante la década de 2000

Tyra Banks admitió su error

El incómodo momento entre Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los premios BAFTA tras recibir insulto racista

La controversia surgió tras la transmisión de una ofensa involuntaria por parte de John Davidson, activista y persona con Tourette

El incómodo momento entre Michael

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

La cantante recordó momentos de la infancia de los gemelos, agradeciendo el impacto que han tenido en su vida

Así celebró Jennifer Lopez el

El final de temporada de “El Caballero de los Siete Reinos” explicado por el creador de la serie

Ira Parker reveló cómo el último episodio fue ideado para agregar frescura y ritmo al relato. Esta nota contiene spoilers

El final de temporada de
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El veto de Hungría y

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC