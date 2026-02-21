James McAvoy explicó por qué tardó tres décadas en dirigir su primera película: “No podía ver cómo funcionaba la ecuación”

California Schemin’ explora la identidad escocesa y el engaño social inspirándose en la historia real de Silibil N’ Brains (YouTube)

El primer largometraje dirigido por James McAvoy, California Schemin’, llegará el 8 de marzo de 2026 al Festival de Cine de Glasgow. El actor escocés, conocido por su versatilidad en papeles que van desde héroes hasta villanos, da de este modo el paso detrás de la cámara tras 30 años de trayectoria.

El origen de una vocación doble

“Lo que siempre me ha gustado, y cuando más he disfrutado de mi carrera, es cuando estoy haciendo dos o tres cosas a la vez”, afirmó McAvoy en la entrevista con Empire. Contó que su interés tanto por la actuación como por la dirección surgió a los 16 años, tras su primer acercamiento a un rodaje de la mano de David Hayman.

“Nunca había actuado, ni tomado clases de teatro, pero en ese set me fijaba tanto en lo que hacía el elenco como en las decisiones de dirección”, relató. Esa experiencia marcó el punto de partida de su inquietud por entender y cuestionar los procesos creativos de una producción cinematográfica.

El reconocido actor escocés James McAvoy inicia su carrera como director tras tres décadas de trabajo en la actuación (REUTERS)

Desde entonces, comenzó a observar el trabajo de quienes le rodeaban, analizando aciertos y errores, una actitud que sería clave en su carrera posterior.

El miedo y la pausa: por qué esperar tanto

Según describió a Empire, no le resultó sencillo decidir cuándo dar el salto a la dirección. “Probablemente me retrasó ser director durante bastante tiempo, porque comencé a trabajar con gente increíble como Joe Wright, quien dirigió Atonement, y no podía ver cómo funcionaba la ecuación”, recordó.

McAvoy reconoció que el temor a no estar a la altura tras colaborar con directores destacados le hizo postergar este paso. “Pensé: ‘Probablemente no sea una buena idea pensar que soy bueno solo porque trabajo con personas que no son tan buenas como espero.’ Cuando vi a gente realmente brillante, comprendí todo lo que me faltaba por aprender”, admitió.

California Schemin’ y la identidad escocesa

Inspirada en la historia real de Silibil N’ Brains, la película explora las tensiones identitarias y el engaño social desde una perspectiva escocesa. “Quería contar una historia sobre personas de un entorno como el mío, que reconociera y entendiera”, señaló el actor y director de 46 años.

Durante su carrera, James McAvoy enfrentó prejuicios por su acento escocés, una vivencia reflejada en su ópera prima (REUTERS)

Aclaró que no buscó presentar el relato desde un enfoque victimista, sino mostrar los obstáculos y matices que viven quienes crecen en entornos de escasos recursos, manteniendo el tono entretenido. “El guión me conmovió porque muestra cómo muchos escoceses sufren por su acento y la reacción que genera fuera del país”, expresó a Empire.

Durante su carrera, admitió haberse enfrentado a prejuicios. “He entrado en salas donde mi acento es casi lo más importante allí, y los directores me han dicho que baje el tono; muchas veces”, relató.

Incluso cuando interpretó a Macbeth en televisión, recibió indicaciones para suavizar su manera de hablar, lo que mostró para él una falta de apertura en la industria. Estas vivencias, afirmó, están presentes en el trasfondo de su ópera prima.

Dirigir y actuar al mismo tiempo: un desafío personal

Asumir el doble rol de director y actor en el mismo proyecto representó una dificultad singular. McAvoy fue tajante: “Horrible. Dios, fue jodidamente asqueroso”.

Dirigir y actuar simultáneamente en California Schemin’ resultó una experiencia desafiante y extenuante para McAvoy (REUTERS)

Detalló que, aunque disfruta el espacio protegido de la actuación, la dirección le exigía responder a cuestiones logísticas y organizativas en todo momento. “De camino a mi momento de acción y corte, recibía preguntas sobre los orinales portátiles del día siguiente y la disponibilidad de actores para escenas que ni siquiera habíamos rodado”, explicó.

Esta dinámica convertía cada jornada en una experiencia extenuante, aunque, según relató entre risas, inevitablemente aportó un aprendizaje valioso.

Lecciones tras la cámara: guion y control creativo

En su diálogo con Empire, destacó la importancia del guion por encima de cualquier otro elemento. “Necesito un buen guion. He estado en demasiados trabajos en los que el guion no es lo suficientemente bueno y la historia ni siquiera está bien escrita. No tiene núcleo, ni alma, ni principio, ni final”, subrayó.

El actor destacó la importancia de contar con un guion sólido y bien estructurado como pilar fundamental de cualquier filme (REUTERS)

Considera esencial que cada producción se apoye en una narrativa sólida. A menudo, se involucra en el desarrollo de los guiones, siempre que los directores lo permiten. Más allá de la escala de las producciones, reivindica que lo principal es la historia a contar y la conexión con el resultado final.

¿Futuro como director o actor?

Sobre su porvenir, McAvoy prefirió mantener la incógnita abierta. “Ahora tengo dos trabajos consecutivos como actor. Quizá después de esos dos diga: ‘Sí, no quiero actuar más.’ O tal vez sea: ‘Extraño actuar, nunca volveré a dirigir’”, reconoció.

Explicó que le atrae este nuevo rol, aunque también advirtió sobre el estrés añadido de las tareas fuera de cámara. Por ahora, mantiene ambos caminos abiertos, dispuesto a explorar distintas oportunidades.

McAvoy adelantó a Empire que tiene nuevos guiones en proceso, aunque no descartó el placer de disfrutar el cine como espectador, tomándose un respiro mientras decide su próximo movimiento profesional.