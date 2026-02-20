Priscilla Presley revela cómo pasaba sus noches de noviazgo con Elvis Presley cuando aún era una adolescente

Priscilla Presley reveló cómo eran sus citas nocturnas con Elvis antes de casarse. (AP)

Durante su participación en el evento 2026 Old Bags Luncheon, Priscilla Presley recordó que, en los primeros años de su relación con Elvis Presley, ambos veían películas “todas las noches” en la residencia de él en Tennessee, Graceland.

Elvis Presley conoció a Priscilla en 1959 en una fiesta en Alemania Occidental, cuando él se encontraba destinado allí por el Ejército de Estados Unidos. En ese momento, el cantante tenía 24 años y ella 14 años.

Continuaron viéndose hasta que él dejó el país europeo. Tres años más tarde retomaron el contacto, cuando el artista la invitó a viajar a Los Ángeles y posteriormente a Las Vegas.

Según relató Priscilla, durante esa etapa solían cenar alrededor de las 22:00 horas y dedicaban la noche a ver películas. “Veíamos muchas películas. Cenábamos sobre las 10 de la noche y, a veces, veíamos una, dos, tres o cuatro películas en toda la noche”, contó.

Priscilla Presley aseguró que veía hasta cuatro películas con Elvis en una sola noche. (Bettmann)

Asimismo, explicó que el cine llamaba directamente a Elvis y a ella para que pudieran solicitar títulos específicos, los cuales tenían oportunidad de ver antes de su estreno general.

En referencia a su edad en aquel entonces, Priscilla, actualmente de 80 años, comentó que en ocasiones llegaba tarde a la escuela tras quedarse despierta hasta altas horas de la madrugada. La relación entre ambos se mantuvo durante varios años antes de formalizarse en matrimonio.

A lo largo del tiempo, la famosa ha sostenido públicamente que no mantuvo relaciones sexuales con Elvis hasta su boda. La pareja contrajo matrimonio el 1 de mayo de 1967 en una ceremonia íntima celebrada en el Aladdin Hotel de Las Vegas, tres semanas antes de que ella cumpliera 22 años.

Priscilla Presley afirmó que no tuvo relaciones íntimas con Elvis hasta el día de su boda. (AP)

Durante el noviazgo, Elvis también mantuvo una relación con su coprotagonista de la película Viva Las Vegas, Ann-Margret. En sus memorias, tituladas Elvis and Me” Priscilla relató que al enterarse de esa situación reaccionó lanzando un jarrón contra una pared.

Nueve meses después de la boda nació la única hija del matrimonio, Lisa Marie Presley. Lisa Marie falleció en 2023 a los 54 años debido a complicaciones relacionadas con una cirugía de pérdida de peso a la que se había sometido años antes.

Tras sufrir un paro cardíaco en su vivienda en Calabasas, fue trasladada a un hospital, donde Priscilla tomó la decisión de retirarle el soporte vital.

El matrimonio entre Elvis y Priscilla atravesó diversas dificultades. Ella manifestó en una ocasión que evitaba salir de la ciudad o visitar a sus padres por temor a que otra persona ocupara su lugar junto al cantante.

Priscilla Presley vivía con el miedo de ser engañada por Elvis. (The Grosby Group)

Durante la relación, ella mantuvo un vínculo con un instructor de kárate. La pareja se separó en 1972 y el divorcio se formalizó en 1973.

Elvis Presley falleció en 1977 en Memphis tras ser hallado inconsciente en el suelo de un baño. La causa oficial de muerte fue un paro cardíaco.

Posteriormente, Priscilla asumió un papel central en la gestión del legado artístico y comercial de su exesposo, incluida la apertura de Graceland al público como sitio de interés para admiradores.

Después del divorcio y antes de la muerte de Elvis, Priscilla mantuvo una relación con el abogado Robert Kardashian.

Priscilla Presley tuvo un noviazgo con Robert Kardashian tras su separación de Elvis. (Captura de video)

Según el biógrafo Jerry Oppenheimer, Kardashian expresó su deseo de casarse con ella, pero la propuesta no se concretó. Tras esa etapa, Kardashian inició una relación con Kris Houghton, conocida públicamente como Kris Jenner.

Años más tarde, Priscilla sostuvo una relación prolongada con Marco Garibaldi, con quien tuvo un hijo, Navarone Garibaldi, actualmente de 38 años.