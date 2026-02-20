Las memorias de Liza Minelli: desde conseguir fármacos para su madre Judy Garland hasta la infidelidad de su esposo con otro hombre

Minelli compartió cómo se convirtió en cuidadora de su madre cuando era adolescente (Composición: Instagram/Liza Minelli)

Con honestidad brutal, Liza Minnelli abre las puertas a su vida en Kids, Wait Till You Hear This!, la esperada autobiografía que verá la luz el próximo 10 de marzo. A punto de cumplir ochenta años, la estrella de Broadway y el cine entrega un testimonio sin filtros sobre adicciones, amores imposibles y la herencia emocional de ser hija de Judy Garland y Vincente Minnelli.

En palabras de su amigo y confidente, el pianista Michael Feinstein, la publicación de este libro es “una victoria personal” para la artista, según citó PEOPLE en un adelanto exclusivo.

Infancia entre hoteles, pastillas y escenarios

En la memoria de Minnelli, su infancia quedó marcada por la inestabilidad y la responsabilidad precoz. “A los trece años, yo era enfermera, doctora, farmacóloga y psiquiatra para mi madre”, relata la artista en un pasaje donde describe cómo ella misma debía llamar a los médicos para que repusieran las recetas de Garland. “¡Soy una niña ¡Por favor, llenen la receta de mi mamá!”, decía en ese entonces.

Asimismo la itinerancia era norma: llegó a asistir a veintidós escuelas, siempre entre hoteles y camerinos. “¿Cuándo nos vamos?”, respondieron Liza y su hermana Lorna cuando su madre les propuso dejar la tranquilidad de Los Ángeles para acompañarla de gira.

La muerte de Judy Garland por sobredosis en 1969 marcó un antes y un después en la vida y las adicciones de su hija (Archivo IMBD)

El vínculo con su madre, tan intenso como conflictivo, tuvo uno de sus puntos álgidos en el histórico concierto en el London Palladium, donde Minnelli debutó como cantante junto a Garland. “Empecé la noche como la hija de mamá. Terminé siendo Liza Minnelli, en el escenario con Judy Garland”, recuerda la artista sobre ese momento de tensión y de emancipación artística.

Matrimonios, infidelidades y el peso del linaje

Minelli también detalla lo ocurrido en su matrimonio con el cantante Peter Allen. En el fragmento compartido por PEOPLE, la actriz explica que un día regresó a casa después de haber salido de compras y encontró “a Peter teniendo sexo apasionado con otro hombre” en su cama matrimonial.

“Mientras el otro hombre desaparecía, yo me sentía frágil y temerosa. Estaba demasiado congelada como para expresar mi enojo y dolor. Luego, Peter vino y me abrazó. Ambos lloramos”, relató. “Ahí me dijo por primera vez: ‘Liza, te amo más que a nadie en el mundo... y soy gay’”.

Después de su primer Tony en 1965 y una nominación al Oscar por The Sterile Cuckoo, la vida de Liza cambió para siempre el 22 de junio de 1969, cuando Judy Garland murió por sobredosis accidental. La adicción, como señala Minnelli, fue “el último regalo, una herencia genética de mamá de la que no pude escapar”.

En el libro, la artista reconoce que la adicción fue un legado familiar difícil de evitar. (Photo by Jack Mitchell)

El éxito de Cabaret y la colaboración con el director Bob Fosse la catapultaron al estrellato, pero también intensificaron los problemas de abuso de sustancias. “La intensidad que ponía en todo me convertía en un desastre adorable, lleno de ambición, locuras y manipulación egoísta”, reconoce.

Escándalos familiares y relaciones con figuras legendarias

Minnelli también narra su largo historial de romances y compromisos solapados. En los años setenta, estuvo involucrada simultáneamente con el comediante Peter Sellers, el músico Desi Arnaz Jr. y todavía casada con Allen. “Desi me dijo: ‘Lo único que recuerdo es el amor. Por favor, deja ir todo lo demás. Yo ya lo hice’”, cita la artista en una conversación reciente, años después de los hechos.

La lista de nombres ilustres en su vida incluye a Martin Scorsese, con quien mantuvo una relación mientras filmaban New York, New York. “Nuestro amor tenía más capas que una lasaña”, bromea Minnelli en el libro. También se refiere a sus matrimonios posteriores, los intentos fallidos de ser madre y el dolor de dos pérdidas gestacionales. “La incapacidad de convertirme en madre es una tragedia de la que nunca me recuperaré”, confiesa.

La relación con Martin Scorsese surgió durante el rodaje de New York, New York, un filme que marcó su carrera y su vida personal (IMBD/redes sociales)

Studio 54, adicciones y la resurrección sobre el escenario

La crónica de los excesos encuentra su epicentro en los años de Studio 54, las giras con Frank Sinatra y la experimentación con todo tipo de sustancias: benzodiacepinas, barbitúricos, anfetaminas, alcohol y cocaína.

En 1984, su hermana Lorna la llevó a rehabilitación por primera vez. Menos de un año después, fue Elizabeth Taylor quien la confrontó con palabras directas: “Esta enfermedad te va a matar si no haces lo correcto. Mírate al espejo y ve lo que todos vemos”.

La artista sobrevivió a múltiples operaciones: desde reemplazos de cadera y rodilla hasta cirugías en la espalda y en las cuerdas vocales. A pesar del dolor físico y emocional, nunca dejó de volver al escenario. En 2008, regresó a Broadway y ganó su cuarto Tony, convencida por Feinstein de que “su voz era más fuerte, profunda y rica”.

“Kids Wait Till You Hear This” es la primera canción de Liza Minnelli desde 2013. Comparte título con su libro de memorias (Facebook/Liza Minnelli)

Posteriores decepciones en su vida amorosa propiciaron otra recaída. En 2015, tras una nueva internación, Minnelli comprendió el peligro real de seguir los mismos pasos que su madre. Actualmente, asegura que los medicamentos están “estrictamente controlados” y que, aunque aún siente dolor y ansiedad, “ya no hay vuelta atrás”.

El libro Kids, Wait Till You Hear This! comenzará a distribuirse en tiendas el 10 de marzo.