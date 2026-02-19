Tráiler de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ muestra el regreso de Tommy Shelby en plena Segunda Guerra Mundial

La relación entre Tommy y Duke Shelby se ubica en el centro del desenlace de la película, resaltando el conflicto y el vínculo generacional en el seno familiar (Netflix)

El regreso de Tommy Shelby en Peaky Blinders: El hombre inmortal se sitúa en un periodo oscuro tanto para el personaje como para su familia. Así lo dejó ver el primer tráiler de la esperada película.

La producción, dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight, llevó la acción a Birmingham en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonista, interpretado por Cillian Murphy, permaneció aislado y afectado por sus pérdidas más recientes.

La historia se centró en el estado emocional deteriorado de Tommy. “Cuando lo encontramos, estaba tan roto como nunca”, afirmó Murphy a Netflix.

El actor precisó que su personaje “vivía medicado, en el purgatorio que él mismo creó en esa casa enorme. Estaba en un espacio liminal, no estaba realmente vivo ni realmente muerto. Ignoraba al mundo y a su familia”.

El aislamiento de Tommy fue consecuencia directa de la muerte de seres queridos, incluida su hija Ruby, según reveló Steven Knight, creador de la saga, a la revista Entertainment Weekly.

El creador describió a su protagonista como alguien “retirado del mundo”, y agregó que “lo perseguían su vida y las cosas que hizo”.

La situación familiar se complicó con la aparición protagónica de Duke Shelby, el hijo ilegítimo de Tommy, interpretado por Barry Keoghan.

Duke, presentado en la sexta temporada de la serie, asumió el liderazgo de la banda.

Según lo que dice Ada Shelby (Sophie Rundle) en el tráiler, “él dirigía a los Peaky Blinders como si fuera 1919 otra vez”, en referencia al regreso a los orígenes violentos del grupo.

El propio Duke manifestó su desarraigo en una declaración contundente del avance: “Al mundo no le importo una mierda. Y a mí tampoco me importa el mundo”.

El vínculo entre padre e hijo ocupó el centro del desenlace, como indicó Knight, quien consideró que “los pilares principales eran el padre y el hijo”.

El guionista confesó que, desde el inicio, pensó en Keoghan para el papel, y afirmó: “Cuando supimos que lo teníamos, llevó el personaje a otro nivel. Es perfecto para esto”.

Knight sostiene que la relación entre ambos impulsó a Tommy a salir de su autoexilio; según sus palabras, “por la familia, se le invita a volver al mundo y salvar a su hijo”.

El entorno al que regresó Tommy Shelby resultó más hostil que nunca.

El avance presentó a la actriz Rebecca Ferguson como Kaulo, una figura enigmática que, en palabras de Knight, “evoca la tradición de personajes femeninos poderosos y el elemento sobrenatural que siempre tuvo Peaky Blinders”.

En el tráiler, Kaulo enfrentó al protagonista, advirtiéndole: “Vives en una casa llena de fantasmas. Abandonaste tu reino. Y abandonaste a tu hijo”.

La amenaza fascista cobró nueva relevancia con la llegada de Beckett (Tim Roth), un personaje que Roth describió como “muy razonable”, lo que, en su opinión, “lo volvió más aterrador cuando dejo salir al otro tipo”.

La lucha de Tommy contra el fascismo se recrudeció, mientras su hijo quedó expuesto a la influencia de enemigos aún más peligrosos.

La película retomó el espíritu de confrontación de las últimas temporadas, cuando Tommy combatió al fascismo desde el interior de la Unión Británica de Fascistas.

Ahora, con el mundo en crisis y los lazos familiares rotos, el desafío fue personal y político a la vez.

El regreso de Tommy a Birmingham involucró algo más que cuestiones familiares.

En el Garrison Pub, exigió el respeto que consideraba propio y planteó la incógnita sobre si su nombre conservaba peso en las calles de la ciudad.

Knight relató que ver a Tommy y Duke juntos en el bar fue uno de los momentos más memorables del rodaje: “Ver a esos dos en The Garrison, cada uno a un lado de la barra, tomando whisky, no hay nada mejor para mí”.

La decisión de concluir la saga con una película y no con una séptima temporada respondió, según Knight, a la pandemia.

El creador explicó que “el plan era hacer la sexta, la séptima temporada y luego la película. Pero llegó la pandemia, así que pasamos directamente al largometraje. Siempre fue la idea terminar con un filme. Es una buena manera de cerrar”.

Peaky Blinders: El hombre inmortal se estrenará en salas seleccionadas el 6 de marzo y llegará a Netflix el 20 del mismo mes.