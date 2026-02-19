Finn Bennett y la audaz apuesta de Un caballero de los siete reinos: “Es una elección ir en contra de la corriente”

El caballero de los siete reinos, el spin-off de Juego de Tronos, sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg en Poniente, casi un siglo antes de la historia original, con un enfoque centrado en la amistad y el honor bajo el dominio Targaryen (Crédito: YouTube/HBO Max)

Finn Bennett se convirtió en la nueva figura central del universo de Westeros al asumir el papel de Aerion Targaryen en Un caballero de los siete reinos, el esperado spin-off de Game of Thrones.

En una entrevista con Esquire, el actor británico reflexionó sobre los desafíos de encarnar a un villano tan complejo dentro de una saga televisiva de alcance internacional.

Finn Bennett y su llegada a Game of Thrones

Bennett, originario del este de Londres y criado en Hackney, destacó la importancia de su arraigo local en la construcción de su identidad como intérprete. Reconoce que sus vínculos familiares y personales con la ciudad le proporcionan la base necesaria para gestionar la atención mediática que significa entrar a la familia Targaryen.

Finn Bennett asume el papel de Aerion Targaryen en Un caballero de los siete reinos, spin-off de Game of Thrones con enfoque más íntimo y humano (REUTERS)

Su incorporación a la dinastía de jinetes de dragones representa un paso importante en su carrera, permitiéndole sumarse a una franquicia reconocida por la riqueza de sus personajes y una mitología que traspasa fronteras.

El desafío de interpretar a Aerion Targaryen

El reciente desafío actoral consiste en dar vida a Aerion Targaryen, un personaje al que define como arrogante, caprichoso y, a la vez, vulnerable. “Se ha convertido en un favorito de los fanáticos, como suele ocurrir con los villanos”, señaló Bennett en referencia a la reacción del público.

Al profundizar en la posición de su personaje dentro de la historia, el actor explicó: “Se encuentra en esta casa bastante débil, en este torneo débil como una declaración política. Se siente muy por debajo de ellos”.

El actor británico destaca la complejidad psicológica de Aerion Targaryen, un personaje entre la arrogancia, el orgullo y la vulnerabilidad en la saga Targaryen (HBO)

Según el actor de 27 años, esta dualidad, entre orgullo y sensación de inferioridad dentro de su propia dinastía, fue clave en la construcción psicológica de Aerion, quien oscila entre el desprecio y la búsqueda de reconocimiento en el seno de la familia real.

La transformación física y el estilo del personaje

Más allá de lo emocional, parte del reto para Bennett fue adaptarse físicamente al perfil de Aerion. El característico look de “rubio oxigenado” de su personaje difiere del cabello largo habitual de otros Targaryen.

El propio actor explicó que hubo un largo proceso para escoger la peluca más adecuada, intentando reflejar las tendencias de moda de la época imaginada en Westeros. Definió el corte final como “brutal”, haciendo referencia a una estética atrevida y a una tendencia hacia el mullet, que rompe con lo visto en generaciones anteriores de la familia.

Un enfoque más íntimo en el universo de Game of Thrones

La serie, dirigida creativamente por Ira Parker y el propio George R. R. Martin, apuesta por una aproximación más íntima en comparación con otras entregas de la franquicia. “Es una elección audaz ir en contra de la corriente de Game of Thrones y House of the Dragon, y creo que lo lograron tremendamente”, destacó Bennett Esquire.

La serie, situada entre House of the Dragon y Game of Thrones, profundiza en los conflictos personales y políticos del universo Westeros (HBO)

Un caballero de los siete reinos sitúa la acción en un período entre House of the Dragon y Game of Thrones, cuando los dragones se convirtieron en apenas un recuerdo y el dominio Targaryen muestra señales de declive. El guion profundiza en los conflictos personales y las motivaciones políticas, ofreciendo una narrativa centrada en la dimensión humana de los personajes.

Experiencia profesional y trabajos recientes

Antes de llegar al universo de Westeros, Bennett acumuló experiencia en proyectos audiovisuales de alto perfil. Participó como protagonista en la cuarta temporada de True Detective y tuvo un papel destacado en el drama bélico Warfare, dirigido por Alex Garland.

Sobre esta última experiencia subrayó el carácter inmersivo del rodaje y señaló: “Referirse a Warfare como una película no encaja, la verdad”.

La serie ya fue renovada para una segunda temporada, anticipando la posible continuidad de Finn Bennett en el universo de Game of Thrones (HBO)

Próximamente, su agenda incluirá el estreno de la película de terror The Backrooms, bajo la dirección de Kane Parsons, junto a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve en el reparto. En ese sentido, calificó el ambiente de rodaje como intenso, manifestando su interés futuro en explorar géneros más ligeros tras intervenciones demandantes en lo emocional.

Recepción de la serie, expectativas y el futuro en la franquicia

La expectativa de los seguidores de Game of Thrones acompaña tanto a la nueva serie como a la evolución de Aerion Targaryen, quien adquiere un rol central en esta adaptación, a pesar de no ser el protagonista principal en las novelas originales.

De acuerdo con información de Esquire, la producción ya fue renovada para una nueva temporada, lo que anticipa la posible continuidad del actor en la saga. “Quizás pueda regresar en el futuro”, afirmó, dejando abierta la puerta a posibles desarrollos en la historia.

El impacto del fenómeno fan lo llevó a eliminar sus perfiles en redes sociales, decidiendo enfocarse en su trabajo y apartarse del ruido mediático. Este distanciamiento le permitió asumir su éxito con tranquilidad y valorar la experiencia de integrarse en un universo que apasiona a millones.

Tras el intenso rodaje y la positiva respuesta de la crítica y el público, Bennett señaló que la oportunidad de formar parte de esta historia representa un motivo de satisfacción personal y profesional.