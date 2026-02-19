Esto es lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”

Daniel Radcliffe contó que habló con Rupert Grint y Emma Watson sobre la serie producida por HBO. (Captura de video)

Daniel Radcliffe confirmó a la revista People que ha conversado con sus excompañeros de reparto Emma Watson y Rupert Grint sobre el reinicio televisivo de Harry Potter que prepara HBO.

Según explicó, han hablado acerca de lo “surrealista” que resulta observar a nuevos intérpretes infantiles iniciar el mismo recorrido que ellos comenzaron años atrás.

“[No hemos tenido] una gran comunicación sobre la serie específicamente. Es una de esas situaciones en las que creo que todos sabemos cómo se sienten los demás, porque también lo estamos sintiendo”, afirmó.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson hablaron sobre ver a nuevos actores en los papeles que los lanzaron a la fama. (Jim Spellman/WireImage)

Añadió que, al ver las imágenes del nuevo elenco, su reacción instintiva es querer abrazarlos, una impresión que, dijo, comparten principalmente los tres protagonistas originales.

Radcliffe, Watson y Grint interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la franquicia cinematográfica “Harry Potter”, compuesta por ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

La nueva versión televisiva de HBO eligió a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

En la entrevista con People, Daniel Radcliffe explicó que conocer a los nuevos actores le ha dado perspectiva sobre su propia experiencia cuando comenzó en la saga a los 11 años.

Daniel Radcliffe recordó sus inicios en la franquicia al conocer a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. (HBO Max)

“Cuando tienes 11 años y estás haciendo algo, piensas: ‘Por supuesto que soy lo suficientemente mayor para hacer esto, soy lo más mayor que he sido nunca’”, comentó.

Sin embargo, agregó que ahora, al encontrarse con niños de esa edad, percibe la magnitud de lo que implicaba asumir un proyecto de esa envergadura.

El actor también señaló que esta reflexión le ha llevado a reconocer el papel de sus padres durante aquellos años. Indicó que, al mirar atrás, valora el acompañamiento que recibió para atravesar lo que describió como una experiencia intensa, y destacó el humor con el que su familia afrontó ese proceso.

Por si fuera poco, durante una aparición en el programa Good Morning America, Daniel Radcliffe contó que había escrito una carta a Dominic McLaughlin tras anunciarse su elección como protagonista de la nueva serie.

Daniel Radcliffe envió sus consejos a Dominic McLaughlin por medio de una carta. (Créditos: Captura de video. AP)

Según relató, el joven actor respondió con una nota que describió como “muy dulce”. McLaughlin declaró posteriormente que recibir el mensaje fue “una locura” y que estaba “volviéndose loco” ante el apoyo del actor que lo precedió en el papel.

En su entrevista con People, Radcliffe explicó que su intención al escribir fue desearle una experiencia positiva.

Señaló que no desea convertirse en una presencia constante en la vida de los nuevos intérpretes, pero quiso transmitirle que espera que disfrute del proceso y que tenga “un tiempo aún mejor” del que él tuvo, pese a que describió su propia experiencia como muy satisfactoria.

Al ver fotografías del nuevo reparto, reiteró que le impresiona pensar que él mismo estaba realizando ese trabajo a la misma edad.

Daniel Radcliffe confesó que se sorprendió al recordar que protagonizó Harry Potter por primera vez cuando tenía 11 años. REUTERS/Tom Nicholson

Por su parte, Rupert Grint también envió una carta a Alastair Stout con el objetivo de “pasar la antorcha” en el papel de Ron Weasley. Según explicó, su mensaje consistió en desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Incluso, recordó que disfrutó su incursión en ese universo y expresó su deseo de que el nuevo actor tenga una experiencia similar.

La serie de “Harry Potter” producida por HBO tiene previsto su estreno en 2027.