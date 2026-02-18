Esta es la última película que James Van Der Beek grabó antes de morir

En la cinta James Van Der Beek interpreta a un pastor vinculado a un asesinato. Créditos: YouTube

James Van Der Beek trabajó hasta las últimas etapas de su vida y ahora el público tiene el primer adelanto de lo que será su papel final en el cine.

Una semana después de su fallecimiento a los 48 años, el estudio Lionsgate publicó el primer tráiler del thriller The Gates, producción en la que el intérprete asume un personaje alejado de los registros que marcaron su carrera inicial.

Van Der Beek, conocido por su participación en la serie juvenil Dawson’s Creek, interpreta en esta ocasión a Jacob, un pastor con un perfil inquietante dentro de la historia.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el personaje es vinculado a un asesinato presenciado por tres estudiantes universitarios que atraviesan una comunidad cerrada y aislada. El avance presenta a Jacob en una posición central dentro del conflicto narrativo.

En "The Gates", el personaje de James Van Der Beek se ve involucrado en un asesinato. (Captura de video)

El estreno de The Gates en salas de cine está previsto para el 13 de marzo. El tráiler muestra al actor en un registro dramático marcado por una atmósfera de suspenso.

El fallecimiento de James Van Der Beek se dio tras anunciar en 2024 que fue diagnosticado de cáncer colorrectal en etapa 3. Su familia confirmó que el actor murió de forma tranquila el pasado 11 de febrero a través de un comunicado publicado en Instagram

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribió.

La familia de James Van Der Beek confirmó sy muerte con un comunicado en Instagram. (Captura: Instagram)

Además de su participación en The Gates, el actor tiene prevista otra aparición póstuma en la próxima serie precuela de Legally Blonde, titulada Elle y que ampliará el universo de la franquicia cinematográfica centrada en el personaje de Elle Woods.

Van Der Beek alcanzó reconocimiento internacional a fines de la década de 1990 con su papel protagónico en Dawson’s Creek, producción emitida entre 1998 y 2003. A lo largo de su trayectoria participó en diversas series y películas, alternando entre comedia, drama y apariciones especiales en televisión.

Tras el fallecimiento del actor, amigos de la familia crearon una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir gastos médicos y apoyar la estabilidad económica del hogar.

La meta inicial se fijó en 350.000 dólares, pero en menos de 24 horas la recaudación superó el millón de dólares.

La campaña de GoFoundMe esperaba recaudar 350 mil dólares para la familia de James Van Der Beek. (GoFoundMe)

En la misma publicación se indica que la familia busca permanecer en su vivienda actual y garantizar la continuidad educativa de los niños, con el objetivo de mantener cierta estabilidad en medio del proceso que atraviesan.

El mensaje destaca que el apoyo de amigos, familiares y de la comunidad en general puede contribuir a afrontar los gastos inmediatos y a reorganizar la economía doméstica.

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales con su esposa, Kimberly, pocos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 11 de febrero a los 48 años. La ceremonia se organizó con escasa anticipación y contó con la participación de familiares y amigos cercanos.

Según relató Kimberly a la revista PEOPLE, la decisión de renovar los votos se tomó dos días antes de la muerte del actor. La ceremonia, añadió, fue sencilla y se realizó en un ambiente íntimo.

“Nuestros amigos consiguieron nuevos anillos, llenaron nuestra habitación con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama”, explicó.

James Van Der Beek y Kimberly renovaron sus votos en una íntima ceremonia desde su dormitorio. (créditos: Instagram/James Van Der Beek)

Y añadió: “Asistieron sus familiares y algunos amigos cercanos. Un amigo, el instrumentista Poranguí, tocó la música más hermosa y cerró la ceremonia con ‘Somewhere Over the Rainbow’, mientras otros amigos observaban por Zoom".

James Van Der Beek, conocido por su participación en la serie televisiva Dawson’s Creek, se había casado con Kimberly el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, en Israel. La pareja se conoció en 2009 durante un viaje a ese país y, un año después, regresó para celebrar su boda.