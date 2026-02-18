Daniel Radcliffe pidió respeto para los nuevos protagonistas de ‘Harry Potter’: “Va a ser algo nuevo y diferente”

Daniel Radcliffe pide a fans y prensa que permitan a los nuevos actores de "Harry Potter" vivir su experiencia sin comparaciones con el elenco original (Warner Bros./HBO Max)

La llegada de una nueva generación de actores a la saga de Harry Potter provocó reacciones contundentes entre los protagonistas originales.

Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter durante una década, pidió abiertamente a la prensa y a los seguidores que permitan a los nuevos intérpretes vivir la experiencia sin la sombra constante del pasado.

“Si todos de verdad quieren cuidar de estos chicos... una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre nosotros —sobre mí, Emma, Rupert— todo el tiempo”, señaló el actor en diálogo con el portal especializado estadounidense ScreenRant.

Para él, la mejor manera de proteger a los recién llegados es no presionarlos con comparaciones ni interrogantes sobre el elenco anterior.

El artista británico remarcó que prefiere no convertirse en un “espectro raro” en la vida de los nuevos protagonistas.

La nueva serie producida por HBO contará con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stour en los papeles principales (HBO Max)

“Me gustaría no ser un espectro raro en las vidas de estos niños y simplemente dejar que sigan adelante... porque va a ser algo nuevo y diferente”, añadió Radcliffe, quien ahora observa el fenómeno desde la distancia.

La nueva serie, producida por HBO, contará con Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stour en el papel de Ron.

La noticia sobre el recambio generacional no pasó inadvertida para Radcliffe, que se mostró empático ante el reto de los jóvenes actores.

“Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo y mejor de lo que fui yo”, afirmó, y expresó su deseo de que el nuevo elenco “tenga el mejor tiempo” durante el rodaje.

Radcliffe compartió que, tras el anuncio del elenco, envió una carta personal a McLaughlin: “Espero que tengas el mejor tiempo, y un tiempo incluso mejor que el que yo tuve —yo la pasé muy bien, pero espero que tú la pases aún mejor”.

Radcliffe destaca la importancia de proteger emocionalmente a los jóvenes intérpretes ante el reto de asumir personajes icónicos en la saga (REUTERS/Eduardo Munoz)

En una entrevista previa con el programa matutino estadounidense Good Morning America, Daniel Radcliffe expresó que al ver las imágenes de los nuevos niños en el set siente deseos de protegerlos.

“Solo veo esas fotos de él y de los otros chicos y quiero abrazarlos. Se ven tan jóvenes. Me miro a mí mismo y pienso: ‘Es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad’. Pero también es increíblemente tierno, y espero que lo estén pasando genial”, dijo.

La reacción de Radcliffe coincide con la de Emma Watson y Rupert Grint, quienes, según relató a la revista estadounidense People, comparten la sensación de estar presenciando “algo surrealista” al ver a un nuevo grupo iniciar el recorrido que ellos emprendieron años atrás.

Aunque el trío no ha tenido “muchísima comunicación sobre la serie específicamente”, Radcliffe enfatizó: “Creo que todos sabemos cómo se sienten los otros, porque estamos sintiéndolo también”.

La experiencia de ver a niños de apenas 11 años asumir semejante responsabilidad le dio una nueva perspectiva sobre su propia infancia.

El actor británico envió una carta personal de apoyo a Dominic McLaughlin, deseándole una experiencia aún mejor que la suya en "Harry Potter" (Warner Bros.)

“Cuando tienes 11 años y haces algo así, piensas: ‘Por supuesto que soy suficientemente mayor, soy lo más grande que he sido’. Pero ahora, cuando conozco a niños de once años, pienso: ‘Vaya, parece una locura’. Eso me hace admirar todavía más a mis padres”, sostuvo el actor.

Daniel Radcliffe insiste en no perpetuar el ciclo de preguntas sobre el pasado.

“Dejen que ellos vivan su propio proceso”, solicitó, destacando que la franquicia entra en una etapa completamente nueva y diferente.

“Va a ser algo nuevo”, reiteró, invitando a la audiencia y a los medios a acompañar el crecimiento de los nuevos actores sin referencias constantes al elenco anterior.

La serie de Harry Potter producida por HBO tiene previsto su estreno en 2027, lo que dará inicio a una etapa inédita para el universo mágico.