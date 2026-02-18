Entretenimiento

Bailarina de ‘Britain’s Got Talent’ había sido acusada de un delito sexual contra un menor días antes de ser encontrada sin vida

Audiencias judiciales sacan a la luz los antecedentes legales, las advertencias clínicas y las decisiones policiales que marcaron las últimas horas de Kerri-Anne Donaldson

La bailarina había sido interrogada
La bailarina había sido interrogada tres días antes de su muerte y evaluada por profesionales de salud mental tras manifestar ideas suicidas. (Captura: redes sociales)

La muerte de Kerri-Anne Donaldson, exconcursante de Britain’s Got Talent, volvió esta semana al centro de la atención pública en el Reino Unido con la reanudación de un inquest —una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de un fallecimiento— que expone detalles sensibles sobre sus antecedentes legales, las evaluaciones de riesgo suicida a las que fue sometida y las señales de alarma que se activaron en los días previos a su muerte, ocurrida hace casi tres años.

Donaldson, de 38 años, fue hallada sin vida el 7 de junio de 2023 en su domicilio de Farnborough, Hampshire, apenas tres días después de haber sido arrestada por la policía bajo sospecha de un delito sexual contra un menor.

Según se escuchó en la audiencia celebrada en Winchester, la bailarina se encontraba bajo investigación activa cuando murió y no había sido formalmente imputada.

Arresto e investigación policial

De acuerdo con el testimonio de la detective jefe Sarah McConnell, de la Policía de Hampshire, Donaldson fue arrestada el 4 de junio de 2023 y llevada a una comisaría para ser interrogada por una “ofensa sexual” que ella negó. La oficial explicó ante el tribunal que la acusación correspondía a delitos sexuales contra menores, aunque evitó detallar la naturaleza exacta de los hechos.

La policía confirmó que Donaldson
La policía confirmó que Donaldson no había sido formalmente imputada cuando fue encontrada sin vida. (Captura: redes sociales)

Los investigadores reportaron también que Kerri-Anne Donaldson le había pedido a la persona denunciante que no reportara el hecho, argumentando que se quitaría la vida si la acusación salía a la luz.

Tras quedar en libertad, Donaldson no regresó a su casa. Su familia denunció su desaparición y fue localizada poco después en un hotel Travelodge en Woking, Surrey, donde había sufrido una sobredosis. Fue trasladada a un hospital y posteriormente dada de alta.

En la audiencia se cuestionó la forma en la que se evaluó el riesgo de autolesión de la bailarina.

“Cuando hablé con Kerri después de la entrevista, en la celda, se presentó como alguien que estaba bien, normal. No dio ninguna indicación de que quisiera quitarse la vida”, afirmó el detective Benjamin Harris, quien lideraba la investigación policial. Con el paso del tiempo, reconoció que “con el beneficio de la retrospectiva” debió haber tenido en cuenta los comentarios del denunciante al completar esa evaluación.

El caso volvió a la
El caso volvió a la atención pública casi tres años después de la muerte de la bailarina. (Captura: redes sociales)

La situación cambió radicalmente cuando Donaldson fue examinada en el hospital tras la sobredosis. La enfermera psiquiátrica Serina Juru testificó que la evaluó como de “alto e inminente riesgo de suicidio”, calificando su nivel de peligro como “10 sobre 10”. Según su relato, la bailarina le dijo que creía que podría ir a prisión y que “no podía enfrentar eso”, además de mostrarse “muy decidida” a quitarse la vida por la vergüenza y el impacto reputacional del caso.

Juru añadió que Donaldson le confesó que, si era dada de alta bajo el cuidado de su hermana, esperaría a que ella se marchara para luego suicidarse, información que —aseguró— fue comunicada a la familia. Pese a ello, Donaldson fue dada de alta el 6 de junio, tras una evaluación posterior del psiquiatra David Enright, quien sostuvo que en ese momento la paciente estaba “calmada” y ya no presentaba ideación suicida.

Las últimas horas

La hermana de la bailarina, Cara Donaldson, la llevó de regreso a su casa tras el alta médica. Declaró que se marchó más tarde esa noche luego de que Kerri-Anne le asegurara que no se haría daño. Sin embargo, al regresar a la mañana siguiente encontró una nota en lo alto de la escalera que decía: “Llama al 999, no entres, lo siento”. Donaldson fue declarada muerta ese mismo día.

La detective McConnell explicó que la policía había realizado una evaluación de riesgo reforzada porque los delitos de los que se acusaba a Donaldson son considerados un factor asociado a un mayor riesgo de suicidio.

Donaldson, exconcursante del famoso programa
Donaldson, exconcursante del famoso programa de talentos, había expresado preocupación por el impacto del caso en su reputación personal y profesional.(Captura: redes sociales)

Donaldson había alcanzado notoriedad en 2014 como integrante del grupo de baile Kings and Queens, que llegó a las semifinales de Britain’s Got Talent. Entre sus compañeros figuraban Kai Widdrington, Neil Jones y Katya Jones, quienes luego se convirtieron en bailarines profesionales de Strictly Come Dancing.

Tras su muerte, Neil Jones la despidió públicamente en redes sociales con un mensaje que fue citado durante el proceso judicial: “Kerri-Anne Donaldson: recuerden ese nombre y por favor nunca lo olviden, porque pertenece a una mujer que amaba bailar, crear y actuar, tenía la risa más pícara y un corazón de oro”.

El inquest, que se extiende durante cuatro días, continúa examinando las decisiones policiales y médicas tomadas en las horas previas a la muerte de la bailarina.

